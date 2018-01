Des chefs d’état saluent l’indépendance d’Haïti

Source LLM / radio Métropole Haïti

Plusieurs états amis d’Haiti, dont les Etats Unis, la France, le Canada, l’Algérie, la Jordanie, le Maroc, le Venezuela, ont salué la commémoration du 214 eme anniversaire de l’indépendance.

Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, assure qu’Haïti continue d’être un modèle pour l’Amérique. « Haïti a toujours été un exemple de principes libertaires, de revendication et d’égalité. La fermeté, la persévérance et le caractère révolutionnaire de son peuple sont des éléments historiques qui continuent d’être un modèle pour Notre Amérique et pour le monde. La Patrie de Bolívar et de Chávez adresse ses plus chaleureuses félicitations à l’occasion de cette Fête nationale et réaffirme son engagement à honorer la République d’Haïti et l’héritage historique de géants tels qu’Alexandre Pétion et Toussaint Louverture ; poursuivre ainsi la lutte pour l’égalité, la souveraineté, la justice sociale et la promotion de l’intégration en Amérique latine et dans les Caraïbes à travers des initiatives telles que Petrocaribe et l’ALBA. »

Sa Majesté le Roi Abdallah II de Jordanie (Abdallah Ben al-Hussein al-Hashem) souhaite que le Président Moïse continue sa bonne santé et que son pays continue de progresser et de prospérer.

De son coté l’Ambassadeur Irwin LaRocque, Secrétaire général de la CARICOM, juge que l’histoire a prouvé que le succès de la révolution haïtienne s’est étendu au succès social et politique de la région. « La République d’Haïti a démontré sa résilience au monde à de nombreuses reprises. Le courage et l’adversité du peuple haïtien ont servi d’inspiration aux peuples de la région. La contribution du pays au monde………………………….…lire la suite sur metropolehaiti.com