Haïti – Actualité : Zapping…

Source HL/ HaïtiLibre

République Dominicaine : Le deuxième bébé né en 2018 est haïtien :

Le deuxième bébé né cette année en République Dominicaine est venu au monde lundi 1er janvier 2018 à 1h45 du matin à la Maternité « San Lorenzo » de Los Mina. Le bébé pesait 3,9 kilogrammes et est le fils de Sainte Marie Marceu, 36 ans une haïtienne sans papier…

Rappel : Fermeture Ambassade de France :

L’Ambassade de France est fermée le 1er janvier Jour de l’An et le Jour de l’Indépendance d’Haïti, ainsi que mardi le 2 janvier pour le jour des Aïeux. Bonnes célébrations à tous!

AVALANCHE de VŒUX 2018 :

Mexique :

« À l’occasion du 214e anniversaire de la proclamation de l’Indépendance d’Haïti, le Mexique adresse ses plus vives félicitations au peuple haïtien. »

Ministre de l’Environnement :

« Pierre Simon Georges, le Ministre de l’Environnement d’Haïti, formule le voeu que 2018 soit l’année de la Conscience Nationale. Bonne fête de l’Indépendance Nationale. Bonne fête Haïti. »

Député Gary Bodeau :

« Bonne année 2018 à toutes et à tous ! Je vous souhaite des vœux de paix et de Prospérité ! Nou swete tout ayisyen yon 2018 lapè ak pwogrè ! » Député de Delams Gary Bodeau, Questeur de la Chambre basse et Président du bloc majoritaire.

Député Jerry Tardieu :

« A l’aube de cette nouvelle année 2018, je vous souhaite de réaliser vos rêves les plus chers, de continuer à lutter avec détermination jusqu’à atteindre vos objectifs fixés. Que cette année vous apporte santé, paix, sérénité, succès, bien-être, bonheur et foi dans l’avenir » Député de Pétion-ville Jerry Tardieu (VERITE).

Michel-Ange Gédéon DG de la PNH :

« Le Directeur Général de la Police Nationale d’Haïti Michel-Ange Gédéon, vous souhaite une Bonne et Heureuse Année 2018. »

Mairie de Port-de-Paix :

« La Mairie de Port-de-Paix souhaite une Bonne et Heureuse Année 2018 à toute la population de la commune. Par ailleurs, elle s’ engage à travailler davantage afin d’améliorer le cadre de vie de tous nos concitoyens. Que Dieu bénisse Port-de-Paix et ses sections communales ! »

Ambassadrice de France :

« L'Ambassadrice de France en Haïti Élisabeth Beton Delègue et son équipe vous adressent