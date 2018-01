Haïti – Diplomatie : 214e anniversaire de l’indépendance, message de la CARICOM

Source HL/ HaïtiLibre

L’Ambassadeur Irwin LaRocque, Secrétaire général de la CARICOM a adressé un message de félicitations au Président Jovenel Moïse, à l’occasion du 214e anniversaire de l’indépendance d’Haïti, le 1er janvier 2018.

Message de la CARICOM :

« Excellence,

La Communauté des Caraïbes (CARICOM) adresse ses plus chaleureuses félicitations au Gouvernement et au peuple de la République d’Haïti à l’occasion du 214 anniversaire de l’indépendance.

En tant que Nation et en tant que membre de la Communauté des Caraïbes, cette occasion est en effet, une cause de célébration puisque l’histoire a prouvé que le succès de la révolution haïtienne s’est étendu au succès social et politique de la région.

La République d’Haïti a démontré sa résilience au monde à de nombreuses reprises. Le courage et l’adversité du peuple haïtien ont servi d’inspiration aux peuples de la région. La contribution du pays au monde de l’art, de la musique, de la littérature et du monde académique a acquis une renommée internationale à Haïti.

Haïti a également marqué………………………lire la suite sur haitilibre.com