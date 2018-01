Haïti – Politique : Message du Président Moïse à la Communauté Caribéenne

Source HL/ HaïtiLibre

Alors que le Président Jovenel Moïse s’apprête à assumer à compter du 1er janvier 2018, la Présidence a.i. pour les 6 prochain mois, de la Communauté Caribéenne (CARICOM), il a délivré en cette occasion un message à la communauté des Caraïbes

Extraits du message du Président Jovenel Moïse :

« […] Les acquis sociaux et économiques que nous avons réalisés individuellement et collectivement doivent être protégés contre les assauts de la nature. La production de gaz à effet de serre des États membres de la CARICOM ainsi que celle des États non-membre est pratiquement nulle, même s’ils en subissent une part disproportionnée des conséquences.

[…] Bon nombre des principales mesures législatives et administratives relatives au fonctionnement du marché unique sont en vigueur […] il appartient maintenant à toutes les parties prenantes du secteur public et privé, de s'assurer que nous tirons le maximum davantage de ces dispositions. Cela nous permettrait d'accroître notre commerce intra régional, de partager nos meilleures ressources humaines et d'encourager nos entrepreneurs à élargir les intérêts, à nous fournir une plateforme de vente, qui permette de passer de l'accès au



Message vidéo du Président Jovenel Moïse :