Rex Tillerson salue les progrès en Haïti

Source LLM/ radio Métropole Haïti

Dans son message à l’occasion de la fête de l’indépendance nationale d’Haïti, le Secrétaire d’Etat Rex Tillerson salue les immenses progrès qu’Haïti a accomplis au cours de l’année écoulée.

Message du secrétaire d’État

Au nom du gouvernement des États-Unis, je présente mes vœux les meilleurs au peuple haïtien à l’occasion de la commémoration du 214ème anniversaire de l’indépendance d’Haïti.

Les États-Unis et Haïti partagent une longue histoire d’étroites relations et notre avenir est encore plus étroitement lié par le fait que près d’un million d’Haïtiano-américains contribuent à la prospérité…………………….….lire la suite sur metropolehaiti.com