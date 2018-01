Haïti – Actualité : Zapping…

Source HL/ HaïtiLibre

Démenti sur la santé de Youri Latortue :

Le Cabinet du Sénateur Youri Latortue tient à couper court aux rumeurs persistantes qui veulent laisser croire à la détérioration de l’état de santé de l’élu de l’Artibonite. Officiellement, « le Cabinet confirme que le Sénateur Latortue jouit d’une santé robuste et s’acquitte encore des multiples responsabilités inhérentes à son statut de Président du Sénat. »

Buteau Jean Garmel gagnant du Concours de chant « Noël Caraïbes » :

Jeudi Arielle Gentille Villedrouin, la Directrice de l’Institut du bien-être social et de recherches (IBESR) en présence de quelques membres de son cabinet, a rencontré le Buteau Jean Garmel d’à peine 9 ans et le plus grand gagnant de la première Édition du Concours de chant « Noël Caraïbes » avec sa chanson « Nwèl se lanmou ». Jean Garmel, le plus jeune participant de ce concours était accompagné de ses parents et de Réal Louis, le concepteur du concours.

L’Allemagne salue la PoliFront :

L’Allemagne salue l’arrivée de la nouvelle unité de Police des Frontière « PoliFront » de la Police Nationale d’Haïti (PNH), qui va remplir une mission centrale dans la sécurité civile d’Haïti http://www.haitilibre.com/article-23106-haiti-securite-graduation-de-la-1ere-promotion-de-la-police-des-frontieres.html http://www.haitilibre.com/article-23116-haiti-securite-les-etats-unis-soutiennent-la-nouvelle-police-des-frontieres.html

Formation en recherche d’emploi pour les handicapés :

Dans le cadre d’un projet visant…………………..……lire la suite sur haitilibre.com