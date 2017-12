Présentation de la Carte d’identité professionnelle dans l’Ouest

« La nouvelle CPI s’inscrit dans la volonté du MCI d’accompagner les acteurs économiques des petites et moyennes entreprises (PME) dans leur quête de renforcement et de développement », a déclaré Patrice Brutus, directeur de cabinet du ministre du Commerce et de l’Industrie, en présence de Daniel Denis, directeur général du MCI, de quelques entrepreneurs et d’autres cadres du ministère.

Selon Daniel Denis, l’objectif de cette nouvelle carte est d’inciter les gens à se conformer aux règlements prescrits par le MCI. Le directeur a en outre souligné que la CIP est un outil de formalisation des entreprises qui permettra à l’État de constituer une base de données et aux maires des communes de réguler et contrôler les activités économiques dans leur municipalité.

Ce document, qui attribue un statut de commerçant à tous ceux qui le détiennent, est beaucoup plus sécuritaire que le premier, a indiqué Daniel Denis, puisque cette carte est à la fois digitalisée, sécurisée, vérifiable et infalsifiable. Ainsi, un appel est lancé par le directeur du MCI en vue de sensibiliser les commerçants et entrepreneurs à se la procurer.

Parmi les avantages qu’offre la CIP, il y a lieu de mentionner…………………………..lire la suite sur lenouvelliste.com