Au moins 27 personnes, 13 haïtiens et 14 dominicains, sont mortes après avoir consommé de l’alcool frelaté

Au moins 27 personnes dont 13 haïtiens et 14 dominicains, décédées après avoir consommé de l’alcool frelaté: Le mspp met en garde contre la consommation de toute boisson faite à base de clairin ; la ministre a visité ce jeudi à l’hôpital de l’université d’État d’Haïti plusieurs personnes victimes d’intoxication au méthanol.

Port-au-Prince, le 28 décembre 2017 – (AHP) – Au moins 27 personnes, 13 haïtiens et 14 dominicains, sont mortes après avoir consommé de l’alcool frelaté.

La plupart des victimes auraient acheté ce produit, impropre à la consommation, dans les localités de Las Cacaos, La Carreras et Saltadère, le long de la frontière avec la république dominicaine, dans le Plateau Central.

Lundi, ce produit a causé la mort de 3 dominicains d’une même famille das la localité de Pedro Santana.

Le directeur général du ministère de la santé publique et de la population, le Dr Lauré Adrien, a également fait état de 2 Haïtiens devenus aveugles après avoir consommé cet alcool.

Plusieurs autres cas d’intoxication ont aussi été enregistrés, a-t-il indiqué.

Le Dr Adrien annonce que des responsables locaux des ministères de la santé et du commerce dans le plateau central, ainsi que des représentants du parquet et de la police, devraient incessamment rencontrer leurs homologues dominicains à la frontière pour définir des stratégies communes pour circonscrire le phénomène et apporter assistance aux personnes intoxiquées.

Il a toutefois tenu à souligner qu’il n’y a aucun problème avec le clairin produit en Haïti. Il s’agit plutôt de malfrats qui ont vendu une boisson qui n’est pas du clairin, mais un alcool frelaté (methanol), impropre à la consommation

Les premiers symptômes que présente une personne victime d’intoxication au méthanol s’apparentent en général à un état d’ébriété prolongé. La personne présente également des troubles………………………..lire la suite sur ahphaiti.org