Les titres de l’actualité du jeudi 28 décembre 2017 sur RADIO VISION 2000

27 personnes, 13 haïtiens et 14 dominicains, sont mortes au niveau de la zone frontalière après avoir consommé un alcool frelaté. L’information a été confirmée par la Ministre de la santé publique, Marie Greta Roy Clément et le DG, Docteur Laurée Adrien, lors d’une visite, ce jeudi, à l’Hôpital général en vue de distribuer des kits d’hygiène aux femmes admises à la maternité et des jouets aux enfants.

La titulaire du MSPP en a profité pour annoncer la nomination prochaine des contractuels du Ministère de la santé et de l’Hôpital Général.

Un accident de la circulation impliquant 3 véhicules a fait 1 mort, ce jeudi, à la rue Sylvia, à l’Avenue Poupelard. La victime : le pasteur titulaire de l’Église du Christ, Alain Dérice qui était assis devant sa maison lorsqu’il a été violemment heurté par l’un des véhicules, rapportent des témoins.

Le dossier de l’assassinat du prêtre Joseph Simoly…………2 individus qui seraient impliqués dans ce crime, ont été arrêtés, mercredi après-midi, lors d’une importante opération menée par les agents de la DCPJ à Péguy Ville, avons-nous appris.

Le prêtre Joseph Simoly a été tué de plusieurs balles, Jeudi dernier, devant sa résidence sur la route de Frères. Ses funérailles sont prévues, Samedi, à la cathédrale transitoire de Port-au-Prince. L’inhumation précédée de la prière du Libera aura lieu le même jour à la cathédrale de Hinche.

Les organismes de défenses des droits humains « Défenseurs plus » et l’Observatoire haïtien des droits de l’homme exigent que leur soit soumise la liste accompagnée des fiches signalétiques des prisonniers en détention préventive prolongée qui seront libérés sous peu. Ils ont adressé, en ce sens, une correspondance, la semaine dernière, au commissaire du gouvernement de Port-au-Prince.

Au niveau de la société civile, les points de vue divergent concernant le bilan de l’action gouvernementale pour l’année 2017 qui s’achève dans 4 jours. Si certains parlent de tâtonnements d’autres attribuent de bonnes notes à l’équipe au pouvoir.

Lancement, ce Jeudi, au ministère du commerce et de l’Industrie, de la carte d’identification professionnelle digitalisée qui permettra à l’Etat de constituer une base de données fiables pour chaque commerçant.