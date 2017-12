Astrologie du jour

BELIER

Amour

Il y aura du mouvement dans votre vie amoureuse, quelle que soit votre situation. Si vous êtes marié, votre couple pourra tout aussi bien traverser une phase délicate, marquée par des conflits et des désaccords plus ou moins graves, que passer par une journée de grande complicité et de dialogues féconds. Si vous êtes solitaire, les planètes seront extrêmement prometteuses. Une rencontre importante se profilera à l’horizon, une rencontre qui pourrait modifier l’ensemble de votre vie.

Argent

Vous craignez parfois pour votre avenir, à telle enseigne que vous éprouvez certaines difficultés à jouir du présent. Rassurez-vous ! « Ne vous mettez pas en souci du lendemain, car le lendemain aura souci de lui-même ; à chaque jour suffit sa peine » (Evangile).

Santé

Aucune planète n’affectera directement vos secteurs de santé cette fois. Votre résistance physique devrait donc être assez bonne. Si vous êtes en forme, votre dynamisme et vos défenses immunitaires seront sans faille. Si vous souffrez d’une maladie chronique, cette journée devrait permettre une amélioration ; peut-être faudra-t-il vous astreindre à un traitement demandant quelques efforts, mais vous aurez intérêt à le tenter : c’est sans doute ainsi que vous obtiendrez des résultats positifs.

Travail

Journée un peu délicate pour votre vie professionnelle. Vous aurez souvent l’impression d’être bloqué dans des circonstances qui échappent totalement à votre contrôle. Des retards imprévus vont tout compliquer. La seule solution sera de garder votre calme et d’assumer stoïquement vos responsabilités, même si cela vous demande un surcroît d’effort.

Citation

Le destin fait-il croître une tige que l’homme se hâte d’y ajouter un fer (proverbe arabe).

Famille/foyer

Si vous êtes marié(e), et père (mère) de famille, vous aurez un emploi du temps chargé. Mais Pluton décuplera votre énergie naturelle et vous permettra de réaliser ce qui paraîtra à tous comme de vrais miracles. Cela vous donnera une merveilleuse sensation de contentement et de plénitude. Et votre vie familiale aura les allures d’une fête.

Vie sociale

Très émotif, vous aurez, plus que jamais, une sensibilité à fleur de peau. Les réactions des êtres que vous aimez, vous blesseront fortement ou vous plongeront dans l’extase. Bref, votre moral sera très fluctuant.

Nombre chance

889

Clin d’oeil

C’est en mettant des mots sur un problème personnel que vous parviendrez plus facilement à le surmonter : parlez ou écrivez !

TAUREAU

Amour

En apparence, le secteur couple est tranquille, car sans influence évidente des planètes. Mais il faudra tout de même compter avec Neptune en cette position, qui aura tendance à passer ses nerfs sur votre signe, avec les répercussions qu’on imagine ! Critiques, tensions, manque de tolérance dans votre vie de couple… Voilà une perspective qui ne s’annonce pas de tout repos. Célibataire, Mercure pourrait vous offrir un coup de coeur. Mais savoir si celui-ci sera durable est une autre affaire : Mercure risque en effet de transformer cette love story en une brève rencontre !

Argent

A moins d’être très fort au poker ou autres jeux d’arnaque, vous devrez vous montrer très vigilant, sinon adieu veaux et vaches ! Ne prêtez ni n’empruntez, car vous reverriez difficilement la couleur de votre argent ou auriez du mal à rembourser dans les délais prévus. Ne misez pas sur des valeurs étrangères, qui vous réservent de pénibles surprises cette fois-ci.

Santé

Vous aurez intérêt à adopter dès maintenant une alimentation riche en protéines mais pauvre en graisses. En revanche, les maux de dos et les douleurs rhumatismales seront en nette diminution.

Travail

Dans le travail, votre esprit de compétition sera décuplé par cet aspect de Mars. Veillez à ce qu’il ne vous aveugle ni ne vous empêche d’évaluer avec précision la force de vos concurrents. Même une petite imprudence en ce moment ne se pardonnerait pas.

Citation

Mieux vaut peu que rien (Libanios).

Famille/foyer

Votre vie familiale sera placée sous le signe de la joie de vivre et du dialogue. Vos proches, qu’il s’agisse de vos parents ou de vos enfants, feront preuve d’une grande vitalité et auront à coeur de réussir ce qu’ils entreprennent.

Vie sociale

La Lune en cet aspect exacerbera votre corde sensible. Attention ! Ne vous laissez pas prendre au piège de ceux qui chercheraient à abuser de votre générosité en excitant votre compassion pour leur malchance.

Nombre chance

996

Clin d’oeil

Ne perdez pas votre temps pour des détails sans importance.

GEMEAUX

Amour

Dialogue facile avec votre conjoint ou partenaire, partage des tâches domestiques, décoration de votre maison… bref, ce sera l’entente parfaite pour les couples bien installés comme pour ceux récemment formés. Sans oublier les pauses tendresse pour vous souder encore un peu plus. Concernant les célibataires, avec cinq planètes en or influençant votre secteur rencontres, l’amour sera au rendez-vous, et il satisfera tous les goûts. Certains d’entre vous pourraient même renouer avec un ancien amour ou voir une amitié évoluer vers un sentiment plus tendre.

Argent

Cet aspect de Pluton n’a rien de négatif et, en principe, devrait même plutôt vous permettre d’améliorer vos revenus, ou tout au moins de voir vos placements devenir plus rentables. Mais en même temps, cet impact pourra vous faire oublier toute prudence. Vous qui, d’habitude, gérez votre budget avec prudence, serez pour une fois tenté par des achats aussi ruineux qu’inutiles !

Santé

Bon état de santé. Les astres seront cette fois favorables à ceux qui prendront la décision soit d’arrêter de fumer, soit de commencer un régime alimentaire. Avec la volonté renforcée, les chances de succès seront multipliées par deux.

Travail

Vous risquez d’être confronté à une situation difficile dans le travail. Certains de vos collègues chercheront à vous nuire, et ils pourraient bien y parvenir si vous n’êtes pas extrêmement vigilant.

Citation

Chacun juge selon ses goûts (Plaute).

Famille/foyer

Surveillez bien la santé de vos enfants. Un examen semestriel de routine ne sera pas inutile, même s’ils ne présentent aucun symptôme inquiétant : il vaut toujours mieux prévenir que guérir.

Vie sociale

Le secteur lié aux déplacements et notamment aux voyages à l’étranger sera mis en valeur. Si vous pouvez prendre vos vacances aujourd’hui, n’hésitez pas à prendre un billet d’avion et partez à l’aventure au bout du monde. Vous découvrirez un pays qui vous plaira et dont la culture vous intéressera beaucoup, sans parler de la possibilité d’une rencontre sentimentale de premier ordre.

Nombre chance

109

Clin d’oeil

Si vous prenez les choses trop haut, tout ira de mal en pis.

CANCER

Amour

Compte tenu de cette ambiance astrale, la plupart d’entre vous auront droit à une vie de couple facile, même si les questions matérielles prennent le pas sur les relations mutuelles. Sans doute y aura-t-il un effort à faire pour mieux vous organiser. Célibataire, il est bien possible que votre vie sentimentale prenne une tournure à laquelle vous n’aviez jamais pensé. Les changements actuels ne vous seront pas nécessairement préjudiciables à condition, bien entendu, que vous évitiez de mélanger les questions d’argent avec les affaires de coeur.

Argent

Dans le domaine matériel, votre goût du risque sera exacerbé. Seulement, vous feriez bien de vous méfier et de ne pas jouer toutes vos économies sur un coup de dés. Evitez également de vous lancer dans des opérations financières trop audacieuses.

Santé

Le Soleil et Mercure, deux principes de vitalité et de mouvement, influenceront les secteurs santé de votre thème. Vous ne manquerez donc ni de tonus ni de joie de vivre. Mais il faudra aussi compter avec Uranus et Vénus mal aspectés, qui peuvent être source de petits problèmes allergiques ou dermatologiques. Rien d’inquiétant, pourtant !

Travail

De grandes ambitions professionnelles vous animeront. En effet, Pluton en aspect harmonique décuplera votre désir de briller et d’imposer vos vues. Attention : le climat astral de la journée sera plus propice aux amusements qu’à une ascension professionnelle fulgurante. Vous feriez mieux de ne pas vous mettre en défaut, car de violents conflits pourront survenir, qui vous obligeraient à repartir de zéro.

Citation

Recherche la grandeur même en Enfer, et fuis la bassesse fût-elle au Paradis (proverbe arabe).

Famille/foyer

La journée sera favorable aux projets de mariage stable ; songez-y intensément si vous avez des enfants ou petits-enfants en âge de se mettre la corde au cou. Ce sera aussi une journée idéale pour déménager, entreprendre des travaux d’aménagement, vendre bien familial.

Vie sociale

Ce sera une journée durant laquelle vous vous sentirez particulièrement attiré par tout ce qui est étranger : vous aurez envie de découvrir d’autres styles de vie, d’autres milieux, d’autres coutumes et enfin d’autres modes de pensée. Cela pourra vous amener à voyager ou à vous plonger dans l’étude d’autres cultures. Vos expériences seront enrichissantes et vivifiantes.

Nombre chance

442

Clin d’oeil

Sachez que vous résoudrez mieux vos problèmes dans la bonne humeur.

LION

Amour

Les relations conjugales seront régies par de bonnes influences astrales. Vous connaîtrez de profondes joies du coeur. Mais il faudra vous montrer plus attentionné à l’égard de l’autre au lieu d’avoir tendance à le considérer, inconsciemment bien entendu, comme faisant partie du décor. Célibataire, les affaires de coeur s’annoncent bonnes. Les flirts, les amourettes peuvent s’avérer salutaires actuellement, car ils vous donneront davantage de confiance en vous-même et en plus vous procureront la détente dont vous avez un grand besoin.

Argent

Mercure en cet aspect va vous aider à augmenter vos revenus. Mais cette chance ne veut pas dire que vous serez à l’abri de difficultés. Vous risquez en effet de vous montrer très insouciant, de dépenser allégrement ces gains supplémentaires, et de faire preuve de la plus grande négligence dans la gestion de votre budget. Vous risquez de payer fort cher ces erreurs. Ce ne sera pas le moment de jouer les cigales.

Santé

Uranus vous dira que vous avez besoin de faire de l’exercice. Votre vie de sédentaire ne vous permettra pas d’évacuer le trop-plein d’énergie. Ce sera le moment de vous inscrire dans un club de sport. Si vous voulez perdre du poids, il va falloir commencer par vous discipliner et ne pas céder aux tentations sucrées !

Travail

L’influence de la Lune dans votre secteur carrière va se traduire par un allégement du climat dans votre travail. Mais elle aura également pour effet de vous rendre beaucoup moins cassant et exigeant, ce qui vous aidera à mieux vous intégrer. Ceux d’entre vous qui sont au chômage auront intérêt à chercher activement un poste : vous aurez cette fois de nettes chances d’en trouver un dans vos cordes.

Citation

Peut-être un jour, même ces souvenirs auront pour nous des charmes (Virgile).

Famille/foyer

Résistez à l’influence pernicieuse de Neptune mal aspecté, qui vous inclinera à une humeur fort belliqueuse en famille. Ne dites rien, ne faites rien qui puisse provoquer un climat de tension dans votre vie familiale.

Vie sociale

Prudence dans le domaine amical ! Tensions et divergences de vue en perspective. Certains amis de mauvaise foi vous décevront ; n’en faites pas tout un drame ; méfiez-vous de votre susceptibilité, qui souvent amplifie les choses de façon démesurée.

Nombre chance

897

Clin d’oeil

Et si pour une fois vous évitiez de prendre la mouche dès qu’on vous fait une remarque ?

VIERGE

Amour

Avec Mars et ses méthodes guerrières à l’oeuvre dans le secteur couple, vous aurez tendance à être très directif et à manquer de patience avec votre conjoint ou partenaire. S’il est souple et compréhensif, il comprendra ; mais s’il l’est moins, il faut vous attendre à des mises au point musclées ! Célibataire, aucune planète n’influencera directement votre secteur amour. Mais rassurez-vous, vous ne serez pas esseulé pour autant. La planète Vénus est prête à vous faire vivre un amour venu d’ailleurs, histoire de mettre un peu d’exotisme dans votre vie.

Argent

Votre situation pécuniaire devrait s’améliorer. Pluton cessera de vous obliger à faire preuve de rigueur dans la gestion de votre budget. Ceux d’entre vous qui sortent d’une période de vaches maigres vont commencer à respirer mieux.

Santé

Vous aurez les yeux plus gros que le ventre. Saturne vous poussera à toutes sortes d’excès, aussi bien alimentaires que sexuels. Malheureusement, votre organisme parviendra difficilement à suivre ce rythme infernal.

Travail

Avec l’arrivée de Saturne, vous allez entrer dans une phase un peu plus austère sur le plan professionnel. Vous pourrez progresser dans votre travail et améliorer votre situation, mais uniquement si vous retroussez vos manches et ne rechignez pas à la besogne. Ce sont votre énergie et votre volonté qui seront vos meilleurs atouts. En revanche, il ne faudra pas compter sur la chance pure.

Citation

Qui veut trop manger ne mâche pas bien (proverbe chinois).

Famille/foyer

Evitez de participer aux discussions qui éclateront entre les membres de votre famille ; il sera préférable de ne pas prendre parti. Faites appel à vos qualités de diplomate pour régler un différend.

Vie sociale

Attention ! Il pourrait y avoir de soudaines complications dans la vie sociale. Vous ne supporterez de bon coeur ni Loi ni contrainte. En fait, vous remettrez beaucoup de choses en question, surtout les conventions sociales, que vous considérerez comme absurdes.

Nombre chance

450

Clin d’oeil

Soyez en pleine possession de vos moyens si vous voulez être sûr du succès.

BALANCE

Amour

Avec la bénédiction planétaire, la vie de couple sera harmonieuse. Elle le sera d’autant plus si vous êtes en vacances avec votre conjoint ou partenaire. Pensez à développer votre vie sociale, ce qui vous permettra d’avoir du flair, d’obtenir des intuitions et d’entretenir des relations plus raffinées avec l’autre. Célibataires, préparez-vous pour un bouleversement drastique dans votre vie amoureuse. Une rencontre décisive devrait se produire aujourd’hui.

Argent

Les secteurs de votre thème liés à l’argent ne subissent l’influence d’aucune planète en ce moment. Votre équilibre financier sera donc solide. Quelques natifs pourront toutefois être affectés par Pluton, qui risque de les incliner à se lancer dans des achats au-dessus de leurs moyens ou à choisir un placement beaucoup trop risqué.

Santé

Avec Vénus pour prendre soin de votre santé, une chose est sûre : vous ne risquez rien de grave. Cela étant, les plus fragiles d’entre vous pourraient être exposés à de petits soucis d’ordre dermatologique. Attention aussi maladies contagieuses : votre résistance immunitaire sera en baisse.

Travail

Dans votre travail, vous pouvez vous attendre à des propositions inespérées. De bonnes occasions se présenteront, et il faudra les saisir au vol. Alors, bon succès ! Tous les travailleurs tireront beaucoup de satisfactions de leur activité.

Citation

Il n’est poule si chère que celle reçue en cadeau (proverbe italien).

Famille/foyer

Pour la plupart d’entre vous, la journée sera calme sur le front familial. Quelques rares natifs, cependant, pourront être affectés par l’impact de Pluton. Pour ceux-là, un problème concernant un enfant pourra surgir ; il faudra peut-être prendre une décision le concernant. Ne vous affolez surtout pas, vous saurez faire le bon choix.

Vie sociale

Ne prêtez pas de l’argent à vos amis sans avoir y réfléchi à deux et même à plusieurs fois. Vous risquez de ne plus revoir votre argent ou vos amis, ou plus probablement les deux. « Qui prête aux amis perd au double » (proverbe français).

Nombre chance

813

Clin d’oeil

Soyez moins désinvolte pour ne donner l’impression d’être insensible.

SCORPION

Amour

Votre vie conjugale ne manquera pas de piment ! Le Soleil et Mars, bien placés dans votre Ciel, vous permettront de vous rapprocher de votre conjoint ou partenaire, et vous vaudront une sensualité en nette hausse. Célibataire, une aventure très romantique apparaîtra à l’horizon… Mais un peu de patience et de prudence ne vous feront pourtant pas de mal ! Tenez compte du phénomène de la cristallisation de l’amour. Procédez par étapes, n’effarouchez personne !

Argent

La journée sera favorable aux affaires financières. Vous réussirez des affaires, signerez des contrats fructueux. Mais vous ne ferez pas tout cela sans peine parce que vous allez rencontrer des oppositions.

Santé

Si vous n’avez pas la possibilité ou la volonté de faire régulièrement du sport, pensez à faire de la marche pour entretenir le bon fonctionnement de votre corps. Voilà l’activité physique la plus simple et qui semble bien vous convenir. Elle a sur vous un effet calmant et vous permet, en outre, de bien digérer, ce qui sera surtout important aujourd’hui.

Travail

Il n’y aura pas de meilleure journée que celle-ci pour mener à bien un projet professionnel d’envergure. Les obstacles, auxquels vous vous butiez violemment, disparaîtront tout d’un coup comme par enchantement, vous permettant de donner le meilleur de vous-même. Comme la voie est maintenant libre, vous n’aurez plus aucune raison d’hésiter, de tergiverser. Il faudra simplement rester prudent et réaliste.

Citation

Mon coeur est en repos quand il est auprès de vous : c’est son état naturel, et le seul qui peut lui plaire (Marquise de Sévigné).

Famille/foyer

Prenez la peine de vous occuper efficacement de vos enfants, sans les brusquer ou les culpabiliser. Ils manqueront beaucoup d’assurance et attendront que vous la leur apportiez.

Vie sociale

Influençant le secteur contacts, Vénus vous promet de bien sympathiques moments à partager entre amis. Au rythme où vont se succéder les festivités et les invitations, vous n’allez pas passer beaucoup de temps chez vous !

Nombre chance

368

Clin d’oeil

Sachez faire un bon tri de vos idées et ne retenir que celles qui en valent vraiment le peine.

SAGITTAIRE

Amour

Tout pourra arriver sur le plan amoureux. Jupiter, Vénus et Uranus décupleront votre sensualité et favoriseront les rencontres, les coups de foudre. Mars et Saturne, de leur côté, menaceront votre vie conjugale. Différents scénarios sont donc possibles. Certains natifs, tout en traversant quelques zones difficiles en couple, sauront séduire leur conjoint ou partenaire et lui faire oublier tous ses griefs. D’autres, dont le coeur est libre, auront de fortes chances de croiser la personne avec qui ils auront envie de partager leur vie.

Argent

Les présentes combinaisons astrales négatives font craindre des déceptions sur le plan financier. Une somme sur laquelle vous comptiez pourra tarder à rentrer, et votre budget risquerait d’en être perturbé. Un conseil : prenez vos précautions en limitant vos dépenses.

Santé

Cet aspect de Pluton sera excellent pour s’imposer une discipline personnelle et pour soutenir, avec moins d’efforts qu’à l’habitude, les sacrifices nécessaires. Vous arriverez à vous discipliner, par exemple, sur le plan alimentaire, en mangeant moins pour gommer un excès de poids. D’un autre côté, cet aspect sera favorable à tous les natifs qui sont aux études et qui doivent accomplir des travaux intellectuels de longue haleine, demandant discipline et abnégation.

Travail

Jupiter sera en aspect harmonique. Voilà de quoi être optimiste concernant votre travail. Au programme : des coups de chance qui vont vous permettre de consolider votre position, ou de changer d’orientation dans de bonnes conditions.

Citation

Renvoie la pierre d’où elle vient ! (proverbe arabe).

Famille/foyer

Vous serez bien inspiré de vous montrer plus diplomate, plus conciliant avec votre entourage familial. Sans quoi, vous ne tarderez pas à entrer en conflit avec vos êtres chers, et votre situation sera des plus inconfortables.

Vie sociale

Sous l’impulsion de Mercure, vous saurez faire appel à votre sens de la diplomatie. Vous développerez ainsi vos horizons en multipliant les échanges humains dans tous les domaines. Vos succès seront perceptibles surtout dans vos relations amicales et sociales. N’oubliez pas de faire de petits cadeaux opportuns, car « les présents d’un homme lui élargissent la voie » (Livre des Proverbes).

Nombre chance

783

Clin d’oeil

Soyez plus sûr de vous, tout en reconnaissant la valeur des autres.

CAPRICORNE

Amour

Tenez-vous plutôt prêt à savourer les moments privilégiés qui vous seront offerts en cadeau par les astres. Ceux-ci vous permettront de renforcer vos liens de complicité avec votre conjoint ou partenaire et, du même coup, de vous rassurer sur l’attachement que vous porte l’autre. Célibataire, vous ne risquez pas de souffrir de la solitude et mènerez une joyeuse vie de célibataire. Mais une rencontre importante pourrait vous faire rentrer dans le rang et prôner la fidélité !

Argent

Côté finances, attention ! Vous serez enclin à vous lancer à l’aveuglette dans des aventures ambitieuses mais beaucoup trop risquées, et il pourrait en résulter quelques déconvenues ! Demandez au moins l’avis de spécialistes.

Santé

Si votre activité professionnelle vous oblige à rester sédentaire, il serait nécessaire que vous envisagiez une activité sportive énergique, qui vous aiderait à supprimer le trop-plein de vitalité que vous avez en vous.

Travail

Si vous cherchez du travail, l’influence de Jupiter en cet aspect, même si elle ne peut vous donner un emploi qui correspond vraiment à vos compétences, vous en assurera néanmoins un qui vous permettra de gagner votre vie. Beaucoup de choses positives sur le plan professionnel viendront à vous par l’intermédiaire de vos amis ou de vos relations.

Citation

Je me sers d’animaux pour instruire les hommes (La Fontaine).

Famille/foyer

Vous devrez vous montrer très diplomate pour éviter certains problèmes familiaux. Votre conjoint risque en effet d’être jaloux de l’affection que vous portez à vos enfants, et de celle qu’ils vous portent. Vous n’obtiendrez rien de bon en réagissant violemment.

Vie sociale

Des moments sociables et conviviaux : voilà ce que vous offrira Uranus, la planète de l’amitié, influençant ce secteur de votre thème. Promotions, anniversaires, fêtes quelconques… les occasions de vous réunir entre amis ne devraient pas vous manquer. Et c’est tout ce que vous aimez !

Nombre chance

413

Clin d’oeil

Inutile de faire vos confidences aux confrères, collègues ou amis.

VERSEAU

Amour

Sur le plan amoureux, ce sera la traversée du désert. Quelle que soit votre situation, elle sera vraisemblablement bloquée, et vous en tirerez peu de satisfactions. Les rencontres risquent d’être décevantes. Les unions contractées durant cette journée exigeront des efforts soutenus pour conserver une stabilité acceptable.

Argent

Avec cette configuration de Mercure, certains natifs du signe éprouveront une folle envie de dépenser, de tout acheter, au risque de s’endetter gravement. Qu’ils se souviennent de ce sage conseil Caton le Censeur : « N’achetez pas ce qui est utile, mais ce qui est nécessaire ».

Santé

Votre santé sera dans l’ensemble excellente. Seuls les natifs dont les amours passent par des montagnes russes connaîtront une certaine tension psychique qui se traduira par des insomnies ou de la nervosité. Pour ceux qui souffrent d’une affection de longue durée, la journée, marquée par de beaux aspects touchant Neptune, qui est dans leur secteur de santé, pourra permettre une nette amélioration.

Travail

Avec cet aspect de Mercure, il se pourra que vous vous heurtiez à des résistances importantes dans la poursuite de vos objectifs. Il y aura indéniablement un décalage entre vos actes et les fruits qu’ils porteront. Cependant, persévérez, et surtout ne baissez pas les bras.

Citation

Venin guérit venin (William Langland).

Famille/foyer

Journée favorable à la création d’un foyer, à condition qu’on ne se laisse pas submerger par les soucis professionnels ou pécuniaires. Ce sera le moment de rendre votre intérieur plus confortable, plus accueillant.

Vie sociale

Sortez de votre tour d’ivoire et allez rencontrer le plus de gens excentriques possible. Ils dégageront vos horizons et vous procureront une bouffée d’air salutaire.

Nombre chance

353

Clin d’oeil

Distrayez-vous tout bonnement, sans arrière-pensée.

POISSONS

Amour

Conseil de Saturne : soyez pleinement conscient du fait que vous avez une trop haute opinion de vous-même, et que votre conjoint ou partenaire ne saurait vous satisfaire entièrement sans renoncer à sa propre dignité. Modifiez votre comportement en conséquence. Célibataire, vos affaires de coeur s’annoncent florissantes. Si vous rêvez de fonder un foyer, vous aurez de grandes chances de rencontrer l’homme (la femme) de votre vie, à la faveur des bons aspects d’Uranus.

Argent

J De nombreuses activités liées aux finances seront particulièrement favorisées cette fois, notamment le commerce et les voyages. Des transactions immobilières pourront enfin aboutir comme vous le souhaitiez.

Santé

De l’énergie vitale, vous n’en manquerez sûrement pas, au point que vous aurez tendance à la solliciter sans ménagement, pour faire face à un emploi du temps toujours bien chargé. Si vous travaillez, accordez-vous quelques pauses détente dans des lieux calmes. Si vous êtes en vacances, faites la sieste !

Travail

Vous subirez encore trop le poids de la routine qui vous retarde dans votre progression. Réorganisez et rajeunissez vos méthodes, les astres y étant favorables. Vous remarquerez alors une nette amélioration.

Citation

L’homme prudent sait dissimuler un outrage (Livre des Proverbes).

Famille/foyer

Soyez très attentif aux agissements de certains de vos proches, car vous n’êtes pas à l’abri de manoeuvres sournoises ou intéressées. Ne péchez pas par défaut de vigilance. « C’est sur le chemin où tu n’as pas peur que le fauve se jettera sur toi » (proverbe nigritien).

Vie sociale

Sans préjuger d’événement majeur, voilà des moments qui devraient faire la part belle à l’amitié : surprise-party avec vos voisins ou les copains de vos enfants, discussions animées autour d’une bonne table… Les occasions d’être heureux avec vos proches ne devraient pas manquer.

Nombre chance

970

Clin d’oeil

Le monde entier vous énerve ? Alors il serait bon de travailler la modération et éviter des prises de position trop radicales, qui pourraient se retourner contre vous.

