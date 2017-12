Éphéméride du jour ….., 28 Décembre 1878 // Naissance de Nicolas Guillaume Fabre Geffrard, homme politique haïtien

28 Décembre 1878 Naissance de Nicolas Guillaume Fabre Geffrard, homme politique haïtien

EDUCATION

Education aux Cayes où fut stationné son père adoptif.

CARRIERE:

.- S’enrôla dans l’armée en 1821.

.- Capitaine en 194, il combattit aux côtés des insurgés de Praslin, le gouvernement de Boyer.

.- En 1945, le président Guerrier le nomma Général de division, un grade rétrogradé l’année suivante par le président Jean-Baptiste Riché qui lui enleva également le commandement de Jacmel.

.- Sous la présidence Soulouque, il devint commandant-en-chef de l’armée et sous l’empire Duc de Tabarre.

.- En 1858, il accepta de prendre la tête du mouvement insurrectionnel contre l’Empereur Faustin 1er.

.- Président d’Haïti en Janvier 1859.

ACTES POLITIQUES:

.- Restauration de la Constitution de 1846 qui fit de lui un président à vie.

.- Publication d’un Code civil en 1864.

.- Tentative d’une réorganisation de l’armée.

.- Encouragea le commerce et l’exportation en ouvrant plusieurs ports dont celui d’Aquin, de Miragoâne et de Saint Marc.

.- Encouragea l’agriculture et initia une immigration des noirs américains.

.- Finalisa le processus devant conduire à la signature d’un Concordat avec le Saint Siège.

Aujourd’hui, 28 Décembre 2017

362ème jour de l’année, 52ème semaine de l’année

3jours avant la fin de l’année

Journée Nationale

1934 La Perse prend le nom d’Iran

UN FAIT A RETENIR

28 Décembre 1886 Invention du lave-vaisselle

La première mention d’une machine lavant la vaisselle remonte à 1850. Les lave-vaisselle modernes descendent d’un modèle imaginé par Joséphine Cochrane en 1886, semi-automatique. Les premiers éléments électriques sont ajoutés en 1920. Cet appareil domestique est devenu un équipement courant en Occident dans les années 1980.

HAITI

28 Décembre

1806 Election d’Henri Christophe comme président d’Haïti

Sous l’égide de la Constitution voté la veille, Henri Christophe est élu président par l’Assemblée Constituante. Se méfiant des gens de l’Ouest et de la constitution, il refusa de siéger à Port-au-Prince. Une guerre civile entre le Nord et l’Ouest éclata et conduisit à la scission du pays.

L’actualité du monde, dans le passé

28 décembre 2004 Décès – Susan Sontag, 71 ans

Susan Sontag est une écrivaine américaine née à New York. Ses romans ont été traduits en 32 langues.

Auteure de :

En Amérique (National Book Award 2000);

L’Amant du volcan (1992);

À propos de Roland Barthes (1982);

Voyage à Hanoï (1969);

Le Bienfaiteur (1963);

Death Kit;

Moi etcetera et de

L’œuvre parle.

Réalisatrice du film Brother Carl. Elle est décédée d’un cancer à New York.

28 décembre 1993 Décès – Youssef Sebti, 50 ans

En Algérie, Youssef Sebti, poète et enseignant, est le 18e intellectuel assassiné en deux mois.

Youcef Sebti est un écrivain et poète algérien d’expression française né à Boudious, dans la commune d’El Milia (Jijel). Il est tué par balle à l’Institut national agronomique d’El Harrach, victime du terrorisme islamiste.

28 décembre 1981 Décès – Allan Dwan, 96 ans

Joseph Dwan, né à Toronto au Canada, est un ingénieur électro-mécanicien qui participe à la mise au point d’une lampe à arc à vapeur de mercure, ancêtre du néon.

Les studios Essanay embauchent le jeune ingénieur pour qu’il mette en oeuvre ce nouveau type d’éclairage. Arrivé dans le cinéma par le biais de la technique, Allan Dwan a tôt fait de s’apercevoir qu’on y gagne mieux sa vie en écrivant des scénarios, ce qu’il fait jusqu’en 1910, puis en réalisant des films, son activité dès 1911. C’est ainsi qu’il tourne, en trois ans, de 250 à 300 courtes bandes de 10 à 20 minutes, films d’action, essentiellement des westerns, mélodrames et comédies sentimentales.

À partir de Richelieu, son premier long métrage, Dwan s’affirme comme un maître du cinéma hollywoodien. Il dirige les plus grandes vedettes, Mary Pickford (Romance d’autrefois et Molly), Norma Talmadge (Panthea), Gloria Swanson (Zaza, Scandale et Tricheuse) et, surtout, Douglas Fairbanks père. Dans les années 30, il dirige Shirley Temple (Heidi la sauvageonne et Mam’zelle vedette) Annabella et Tyrone Power dans Suez.

Certains de ses derniers films témoignent de la pérennité du talent solide et efficace de leur auteur : Iwo Jima, puissant film de guerre interprété par John Wayne, Quatre étranges cavaliers et La reine de la prairie, westerns classiques mais au ton personnel, Deux rouquines dans la bagarre, trépidant film noir pétri d’humour.

28 décembre 1976 Décès – Freddie King, 42 ans

Freddie King était un guitariste de blues américain.

Natif du Texas, il a déménagé avec sa famille en 1950 à Chicago où il a pris une part active au mouvement de blues moderne en effervescence dans la ville. Il a exercé une influence considérable sur de nombreux guitaristes célèbres, tels Eric Clapton, Jeff Beck, Keith Richard et Stevie Ray Vaughan. Son enregistrement de Hide Away, sous étiquette Federal, a atteint la 29e place du palmarès pop.

Il succombe à des problèmes cardiaques et à des ulcères.

28 décembre 1971 Décès – Max Steiner, 83 ans

Compositeur de musique de films, enfant prodige, Max Steiner composait déjà à l’âge de 14 ans et a dirigé des orchestres à 16 ans.

Passé de son Autriche natale à l’Angleterre en 1905, il a émigré aux États-Unis à la déclaration de la première guerre mondiale. Il est devenu célèbre grâce à la trame sonore du film Gone With The Wind (1939). On lui doit aussi la musique des films Casablanca (1942) et A Summer Place (1959).

28 décembre 1971 Décès – Maurice Gauvin, 58 ans

Comédien et acteur, Maurice Gauvin a fait partie de la distribution de trois populaires séries télévisées : La Famille Plouffe, 14 rue de Galais et Cré Basile. Au cinéma, il a joué dans Le Gros Bill, Les Lumières de ma ville et La Maudite galette.

28 décembre 1970 Arrestation des frères Paul et Jacques Rose ainsi que Francis Simard

Les frères Paul et Jacques Rose ainsi que Francis Simard, les présumés assassins du ministre Pierre Laporte, sont appréhendés dans une cache sise sous une maison de Saint-Luc, en banlieue de Saint-Jean-sur-le-Richelieu. C’est là le dernier épisode de ce qu’on a appelé « la crise d’octobre », la pire de l’histoire politique du Québec contemporain.

28 décembre 1962 Naissance – Michel Petrucciani

Michel Petrucciani, né à Orange (Vaucluse) et mort à New York, est un pianiste et compositeur de jazz français.

Michel Petrucciani est handicapé dès la naissance du fait d’une ostéogenèse imparfaite (osteogenesis imperfecta), la « maladie des os de verre » (atteint de la forme sévère, sa taille adulte n’atteindra que 99 cm, et il sera victime de fractures même pendant ses concerts). Il ne peut pas être scolarisé, mais reçoit des cours de professeurs particuliers et suit un enseignement par correspondance.

Il reçoit une formation musicale de son père (qui lui fabrique un rehausseur de pédales, comme le fera plus tard Steinway) et de Raymonde Jacquemart qui lui apprennent le piano. Ainsi, il chante les classiques du jazz à trois ans, joue du piano à quatre et accompagne le trompettiste américain Clark Terry à treize.

En 1981, il part aux États-Unis. Il est le premier artiste non américain à signer un contrat avec Blue Note chez qui il reste sept ans. À la fin des années 1980, il quitte la Californie pour s’installer à New York.

Dans les années 1990, il se produit en public et enregistre des disques en divers lieux du monde. Son jeu est caractérisé par une remarquable indépendance des mains gauche et droite et une vitesse d’exécution exceptionnelle due à un entraînement intensif et peut-être à ses grandes mains aux os légers, ce qui permet à ses doigts de rebondir très vite sur les touches. Il est également compositeur, avec une préférence pour les thèmes brésiliens (Brazilian Like), souvent présents dans ses disques.

Épuisé par son rythme de vie et de tournées, il meurt d’une pneumonie à Manhattan.

28 décembre 1958 Che Guevara prend la ville de Santa Clara

Che Guevara, accompagné de seulement 300 hommes, parvient à prendre la ville de Santa Clara pendant la révolution cubaine.

28 décembre 1953 Naissance – Richard Clayderman

Richard Clayderman, né Philippe Pagès à Paris, est un pianiste français.

Sa vie prit un nouveau tournant avec la sortie en 1976 d’un 45-tours intitulé Ballade pour Adeline, composé par le producteur Paul de Senneville : ce titre devint en effet un succès mondial, avec plus de 22 millions de disques vendus dans 38 pays.

Depuis, Clayderman a enregistré plus de 1 000 titres et est demeuré au fil des années l’un des artistes les plus populaires à travers le monde avec des ventes estimées à plus de 90 millions de disques. Au sommet de sa carrière, il se produisait dans jusqu’à 200 concerts en 250 jours.

28 décembre 1947 Décès – Victor-Emmanuel III, 78 ans

Victor-Emmanuel III (en italien Vittorio Emanuele III), né à Naples et mort en exil à Alexandrie, est roi d’Italie du 29 juillet 1900, après l’assassinat de son père, jusqu’au 9 mai 1946, peu avant la proclamation de la République.

Il porte dès sa naissance le titre de prince de Naples. Il est le fils d’Humbert Ier d’Italie et de Marguerite de Savoie. Victor-Emmanuel III a également porté les titres d’empereur d’Éthiopie de 1935 à 1941 et de roi d’Albanie de 1939 à 1943.

28 décembre 1937 Décès – Maurice Ravel, compositeur français, 62 ans

Maurice Ravel, de son nom de baptême Joseph Maurice Ravel, est un compositeur français né à Ciboure et mort à Paris.

Le compositeur est victime du mal qui l’affligeait depuis 1933 : l’affaissement congénital d’un lobe du cerveau. On lui doit le célèbre Boléro, une des œuvres contemporaines les plus populaires, la musique du ballet Daphnis et Chloé, Le Tombeau de Couperin, la Rapsodie espagnole et de nombreuses œuvres pour piano, dont la Pavane pour une infante défunte.

28 décembre 1936 Naissance – Jacques Mesrine

Jacques René Mesrine, né à Clichy-La-Garenne, France est un criminel français ayant opéré principalement en France mais aussi au Canada, en Espagne et une fois en Suisse.Il est surnommé « l’homme aux mille visages » ou, à tort de son propre aveu, « le Robin des Bois français ». Déclaré « ennemi public n° 1 » au début des années 70, il est notamment connu, en France, pour des braquages médiatisés et pour ses évasions.

Mesrine est mort à Paris. Au volant de sa voiture avec sa compagne Sylvia Jeanjacquot, il est encerclé par les policiers. Un camion bâché, qui s’est inséré devant son véhicule, dissimule des tireurs qui ouvrent le feu sur lui et sa compagne. Vingt-et-une balles sont tirées. On retrouvera 18 impacts de balles à haute vélocité sur son corps. Il est tué en possession de grenades et d’armes de poing dissimulées à ses pieds. Sa compagne, grièvement blessée, perd un œil dans la fusillade.

28 décembre 1934 Décès – Pablo Emilio Gargallo Catalán, 53 ans

Pablo Emilio Gargallo Catalán est un sculpteur espagnol considéré comme l’un des plus significatifs de l’avant-garde espagnole.

C’est à partir de 1911 qu’il développe vraiment son style novateur, sous l’influence de son ami Julio González : ses grandes sculptures et masques en plaques de métal (fer, plomb et cuivre), espèces d’ossatures stylisées et fantaisistes mêlant primitivisme, cubisme et expressionnisme.

28 décembre 1929 Service aérien dans le Grand-Nord

Wilfred « Wop » May pilote le premier avion du service aéropostal à destination d’Aklavik, dans le nord.

Il participe à la fondation de la Commercial Airways. Cette compagnie obtient le contrat de transport du courrier dans la région du Mackenzie en 1929. « Wop » May est responsable des opérations des vols inauguraux. Il est aussi l’un des quatre pilotes de ces vols.

28 décembre 1929 Naissance – Terry Sawchuck

Terry Sawchuk était un gardien de but de hockey de la Ligue nationale de hockey.

Il a longtemps détenu le record du plus grand nombre de matches de hockey et detient toujours celui du plus grand nombre de blanchissages par n’importe quel gardien de but de l’histoire de la LNH.

Après trois saisons successives avec différentes équipes – avec qui il ira chaque fois en finale – (Kings de Los Angeles, Red Wings de Detroit et Rangers de New York), sa santé est encore compromise et le 29 avril 1970, après un stupide accident dans un bar de New York, on le conduit d’urgence à l’hôpital, où on doit lui retirer la rate. Il meurt un mois plus tard, victime de blessures internes.

Fiche : 447 victoires dont 103 blanchissages en 971 parties.

28 décembre 1928 Naissance – Moe Koffman

Koffman, un des instrumentistes les plus populaires du Canada. Il a commencé sa carrière comme saxophoniste avec des orchestres de danse à Toronto.

28 décembre 1923 Décès – Gustave Eiffel, 91 ans

Né à Dijon, Gustave Eiffel sort de l’École Centrale des Arts et Manufactures en 1855 où il obtient un diplôme d’ingénieur chimiste. Le jeune entrepreneur se spécialise dans la construction métallique.

Il s’installe à son compte en 1864 comme « constructeur », c’est-à-dire comme entrepreneur spécialisé dans les charpentes métalliques. L’entreprise emporte alors plusieurs grandes commandes d’édification de viaducs et de bâtiments à structure ou charpentes métalliques.

Mais il est surtout connu pour la Tour Eiffel, construite en 1887-1889 pour l’Exposition universelle de 1889 à Paris, ville dont elle est devenue le symbole.

28 décembre 1923 Naissance – Bruno Bobak

Le lieutenant Bruno Jacob Bobak, de la 4e Division blindée canadienne. Bobak se trouve ici en Allemagne, le 8 mars 1945.

Bruno Bobak n’a que deux ans quand il quitte sa Pologne natale et immigre au Canada. La famille Bobak s’installe d’abord en Saskatchewan, puis déménage en Ontario.

Bruno Bobak se rend à Toronto et s’inscrit à la Art Gallery et à la Central Technical School. Ses études en art sont interrompues par la guerre : il s’enrôle en janvier 1943, est envoyé outre-mer en avril 1944 et est nommé artiste de guerre en octobre de la même année. Il peint en Angleterre avant d’accompagner la 4e Division blindée canadienne dans le nord-ouest de l’Europe.

28 décembre 1916 Décès – Eduard Strauss, 81 ans

Eduard Strauss, né à Vienne, est un compositeur autrichien.

Avec son père Johann Strauss I et ses frères Johann Strauss II et Josef Strauss, il constitue la dynastie musicale Strauss qui domine pendant des décennies le monde musical de Vienne en créant de nombreuses valses et polkas réputées dans toute l’Europe. Eduard Strauss est affectueusement surnommé Edi dans sa famille.

28 décembre 1908 Terrible tremblement de terre en Italie

En Italie, un tremblement de terre d’une magnitude de 7½ détruit les villes de Messine en Sicile et Reggio en Calabre.

Au total, trois villes et plusieurs villages sont dévastés. À Messine, la ville est littéralement rasée et la mer a inondé les rues après un tsunami avec des vagues de 13 mètres. Le port n’existe plus. Plus de 100 000 personnes ont trouvé la mort dans la catastrophe. Au milieu des décombres, les rescapés de la garnison poursuivent les pillards.

28 décembre 1903 Naissance – Fanny (Bobbie) Rosenfeld

La plus remarquable athlète féminine canadienne de la première moitié du siècle, Bobbie Rosenfeld, fait son entrée sur la scène internationale d’athlétisme en 1928, année de l’admission des femmes aux Jeux olympiques.

Elle détient des records canadiens en course à pied, au saut en longueur sans élan et au lancer du disque. Aux Jeux olympiques d’Amsterdam en 1928, elle décroche la médaille d’argent au 100 mètres course et est la première relayeuse de l’équipe féminine canadienne de relais 4 x 100 mètres qui remporte l’épreuve en un temps record de 48,2 secondes.

Rosenfeld est aussi codétentrice du record mondial de 11 secondes au 100 mètres. Elle est admise au Temple de la renommée des sports du Canada en 1949 et choisie athlète féminine par excellence de la première moitié du siècle au Canada en 1950.

28 décembre 1897 La première de Cyrano de Bergerac est un triomphe

Au théâtre de la Porte Saint-Martin, Cyrano de Bergerac, d’Edmond Rostand, est créée avec Lucien Guitry dans le rôle titre.

28 décembre 1896 Le journal Le Soleil naît dans la tourmente

Dans les jours précédents, L’Électeur, l’ancêtre du quotidien de la capitale avait tiré à boulets rouges sur le clergé, dénonçant notamment l’ingérence cléricale dans les élections de Charlevoix et publiant des extraits du sulfureux ouvrage de Laurent-Olivier David : Le clergé canadien, sa vie, son œuvre. Le dimanche 27, l’Épiscopat prend sa revanche et ordonne à tous les curés du diocèse de lire en chaire une lettre interdisant la lecture de L’Électeur, sous peine de péché capital.

Ernest Pacaud, directeur de L’Électeur, déclare que « Tous les Catholiques ont entendu hier (le 27) la lecture du mandement de quelques-uns de nos évêques interdisant la lecture de mon journal. De ce moment, il ne me restait plus d’alternative. Je devais suspendre la publication. Je ne pouvais placer ma clientèle, qui est presque exclusivement catholique, dans cette pénible position de désobéir à l’autorité épiscopale. »

La suspension de la publication de L’Électeur a rendu urgente la réalisation immédiate d’un autre journal : Le Soleil. « Il ne pouvait être question de laisser, ne fût-ce qu’un jour, le Parti libéral de notre district sans organe. »

28 décembre 1895 Séance publique du cinématographe

Au Salon Indien du Grand Café, boulevard des Capucines, à Paris, a lieu la première projection publique payante de cinéma. Tarif : un franc

Le programme est composé de 10 films ou vues, comme on les appelle à l’époque, de 50 secondes. Il comprend la fameuse Sortie des usines Lumière, le premier film tourné par les frères Lumière le 19 mars précédent, La Voltige, une leçon de cavalerie filmée et mise en scène par Louis Lumière, Les Forgerons, Le Jardinier (plus connu sous le nom de L’Arroseur arrosé, la première comédie filmée), La Place des Cordeliers à Lyon et La Mer filmé durant l’été 1895. Trente-trois spectateurs sont présents dans la salle.

28 décembre 1879 Le Tay Bridge s’effondre

Le Tay Bridge vient de s’écrouler pendant un ouragan et 75 passagers du train d’Édimbourg y ont trouvé la mort.

Sir Thomas Bouch était l’ingénieur qui avait conçu ce pont. Le tribunal annonça lors de l’instruction : « Nous déclarons que le pont était mal conçu, mal construit et mal soutenu. » Bouch, qui était sur un deuxième projet, le pont du Forth, dut l’abandonner, car rejeté. Il mourut un an après l’accident, brisé.

28 décembre 1869 Brevet de la gomme à mâcher

L’Américain William Finley Semple dépose pour la première fois le brevet de la gomme à mâcher (chewing-gum), produite avec la sève caoutchoutée du sapotier. Finley ne commercialisera pas son invention. C’est le new-yorkais Thomas Adams qui en aura l’idée vers 1870 en mettant au point une machine pour la produire (Bubble Gum).

28 décembre 1856 Naissance – Woodrow Wilson

Woodrow Wilson est un homme politique amércain né à Staunton en Virginie. Il est 28e président des États-Unis (du 4 mars 1913 au 3 mars 1921).

Pacifiste convaincu, Wilson réussit à garder les États-Unis en dehors des conflits pendant les trois premières années de la première guerre mondiale. C’est à contrecœur qu’il intervient et c’est pourquoi il lance l’idée d’une instance de coopération internationale, la Société des nations.

Il reçoit le prix Nobel de la paix en 1919.

28 décembre 1663 Décès – Francesco Grimaldi, Jésuite et physicien, 45 ans

Francesco Grimaldi, auteur d’une carte de la Lune et de la découverte de la diffraction : conséquence du changement de trajectoire de la lumière lors de son passage à proximité d’objets opaques.

28 décembre 1622 Décès – François de Sales, 55 ans

François de Sales est un prélat né en Savoie, évêque et docteur de l’Église, fondateur avec sainte Jeanne de Chantal de l’ordre de la Visitation. Il a écrit Introduction à la vie dévote et le Traité de l’amour de Dieu. Il a été canonisé en 1665.

28 décembre 1065 Inauguration de l’abbaye de Westminster

L’abbaye de Westminster est l’église la plus connue de Londres. Sa construction commença pendant le XIe siècle, sous Henri III, et est inaugurée et consacrée par le roi Édouard d’Angleterre, dit Édouard le confesseur.

Le temple deviendra le site des couronnements et autres cérémonies d’envergure nationale. C’est le lieu de sépulture de la plupart des rois et reines d’Angleterre, et aussi des hommes et des femmes célèbres. Le « coin des poètes » fait honneur aux écrivains du royaume.

La quasi-totalité des couronnements des monarques anglais ont eu lieu dans cette abbaye.

28 décembre 418 Boniface est élu pape

À la mort du pape Zosime, le 26 décembre 418, le parti des diacres élit pour lui succéder l’archidiacre Eulalien, le 27 décembre. Or, le 28, les prêtres choisissent l’un des leurs, qui devient Boniface Ier. Il en résulte que, le 29 décembre les deux hommes sont sacrés chacun de leur côté.

Pour trancher la question, l’empereur Honorius convoque un synode à Ravenne le 8 février 419 et interdit aux deux prétendants d’entrer dans la ville de Rome. En fait, le synode hésitant laisse la décision à l’empereur. Comme celui-ci semble prendre son temps, Eulalien s’impatiente et pénètre dans la cité de Rome pour y célébrer les cérémonies de Pâques. Les troupes d’Honorius interviennent alors pour installer Boniface, tandis qu’Eulalien se console avec un évêché en Campanie (il y meurt sans histoires en 423).

Pour éviter le renouvellement du problème, Honorius promulgue une ordonnance disposant qu’en cas de double élection, aucun des deux élus ne soit pape, mais que l’on procéderait à l’élection d’un troisième.

Boniface est mort en 422 (date précise inconnue mais c’est avant le 10 septembre, date de l’élection de son successeur Célestin Ier).

