7e édition / Encre d’Or / RTVC. Lòlò et Manzè, Richard et Lunise sacrés Mapous de la culture haïtienne

Sur le podium, devant autant de présents, Mimose Beaubrun, dit Manzè, gagnée par une irrésistible hilarité, n’arrivait pas à mettre en mots ses sentiments à l’égard de ses fans et des organisateurs de ce grand événement du mois de décembre. Elle a avoué recevoir ces hommages le cœur battant et les mains tremblantes. Sa bonne humeur aidant, elle déclare tout à coup qu’elle est gagnée par une douce folie d’aimer tout le monde avec un cœur gros comme ça. Pour avoir tant reçu, elle veut continuer à donner parce que cet hommage traduit que tout ce que Boukman Eksperyans a semé pendant quarante ans a un sens. « Je suis contente d’entendre les voix de ces jeunes reprendre nos chansons. Je suis ravie de voir toute cette foule qui a fait ce déplacement pour nous. C’est encourageant ! Je crois en Dieu parce que je crois en vous », a-t-elle dit avec conviction. Son mari, Théodore Junior Beaubrun, alias Lòlò, s’est dit touché par cette assistance venue en si grand nombre. Il a rappelé que « le cheminement de quarante années de Boukman Eksperyans n’a pas connu que des succès. Des hauts et des bas ont fait tanguer la barque de Boukman. Mais ils ont tenu le cap parce qu’ils n’ont jamais dévié de leur principe tourné vers le bien qu’il qualifie d’esprit ginen. Lòlò présente Boukman comme « un canal de diffusion de messages pour transformer les cœurs. »

Richard Morse surnommé aussi RAM n’aime pas discourir. D’ailleurs, il l’a dit à sa façon bien à lui. « J’aime mieux me consacrer à ma musique que de parler. Je suis venu en Haïti et j’y suis resté à cause des rythmes : petro, ibo, dahomey, guédé, dyoumba, nago, congo, raboday », a-t-il dit, tout en précisant que sa femme lui a ouvert la porte et que sa mère lui a donné accès au trésor culturel d’Haïti.

Lunise Morse, relayée par des haut-parleurs qui ont amplifié la sonorité de son humeur joyeuse, a apprécié le travail des plasticiens (le peintre Darthon Jaboin et le sculpteur Woodly Cayemite) qui ont cristallisé les Mapous de la culture haïtienne dans leurs œuvres. Elle a salué les musiciens et chanteurs qui ont interprété les succès de RAM et de Boukman durant cette soirée hommage. En effet, les musiciens Clifford Voltaire (guitare), Bill Dorcély (keyboard), Jonhson St Cyr (basse), Emmanuel Jn Baptiste (batterie), Jackson Saintil et Johnson Siméon (percussion), les chanteurs (Hudler Chéry, Clinz, Samantha Christ François et F-Mack) se sont surpassés. Ils ont fait revivre toute une gamme de succès de RAM et de Boukman Eksperyans. Elle a souhaité qu’à l’avenir d’autres sponsors viennent épauler le mouvement d’Encre d’Or et de RTVC.

Pour tant d’efforts consentis à la pérennisation de la culture haïtienne et pour toutes ces pierres apportées à l’édification de notre culture, les représentants de Valério Canez, Michaëlle et son mari Clothaire Saint-Natus de l’Académie créole d’Haïti, ont invité les jeunes à marcher sur les traces de ces grands arbres aux racines profondes et nombreuses qui se déploient dans notre paysage culturel.

Deux couples à la dimension d’icône

