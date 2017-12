Les titres de l’actualité du mercredi 27 décembre 2017 sur RADIO VISION 2000

Haiti figure parmi les pires pays pour faire des affaires, selon le magazine américain Forbes. Elle est classée 151e sur 153 pays. La République dominicaine bénéficie d’un meilleur classement. Elle se trouve en 93eposition.

L’un des chroniqueurs Economiques de Vision 2000, Etzer Emile dit n’être pas surpris par ce mauvais classement d’Haiti estimant que l’un des objectifs que nos gouvernants doivent avoir, sur le plan économique, est la création de conditions propices à l’investissement.

Par ailleurs, l’Economiste Etzer Emile citant le FMI a fait état d’une croissance économique très faible, 1% seulement, pour l’exercice fiscal écoulé alors que le déficit budgétaire était de 1.9 milliard de gourdes. La situation économique du pays est, selon lui, inquiétante.

Le PDG du Group Croissance S.A, l’Economiste Kesner Pharel abonde dans le même sens. Dans un rapport d’analyse sur la performance économique et financière du pays durant l’année 2017 présenté, ce mercredi, il évoque un rythme de croissance de 1.2%. Selon lui, la population s’est appauvrie en raison notamment des désastres naturels et des incertitudes politiques.

Cependant, le porte-parole du président Jovenel Moise, Lucien Jura se décerne un satisfecit par rapport aux réalisations de l’Exécutif sur les plans politique et économique. Il cite en exemple la remobilisation de l’armée, le dialogue institué avec les partis politiques, la lutte engagée contre la corruption et la caravane du changement qui, selon lui, a facilité une augmentation de la production de riz et la création de beaucoup d’emplois.

Un citoyen français a été tué par balles, le weekend écoulé, à Meyer, une localité de la commune de Jacmel. Jean Pierre Pascal Médan, 53 ans, a reçu plusieurs projectiles dans la tête, selon le juge de paix suppléant de la commune, Elie Armand.

L’ex-commandant du Front de Résistance de l’Artibonite, Wilfort Ferdinand alias « Ti Will » est sorti de son silence 4 jours après l’attaque armée dont il aurait été victime de la part d’individus non identifiés à « K-solèy », aux Gonaïves. Ti Will qui confirme les faits précise, cependant, n’avoir pas été blessé par balles mais par des éclats de vitres.

L’ancien chef rebelle annonce une marche pacifique, vendredi, dans la cité de l’indépendance, pour exiger, entre-autres, la construction du complexe administratif, du wharf et d’un Aéroport aux Gonaïves.

Cérémonie de graduation, ce mercredi, à l’académie de police à Frères, de la 1ère promotion de la police frontalière en présence du président Jovenel Moise, du 1er ministre et du DG de la PNH. Elle est constituée de 118 agents dont 10 femmes.

Après la cérémonie, les autorités se sont rendues à Tabarre 44 en vue d’inaugurer les locaux destinés à cette unité.