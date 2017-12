Éphéméride du jour ….., 27 Décembre 1822 // Naissance de Louis Pasteur, chimiste et biologiste français

Considéré comme l’un des pères de la microbiologie, Louis Pasteur s’est dévoué corps et âme pour faire avancer la science et la médecine. Au cours de sa carrière, il n’a pas seulement découvert le vaccin contre la rage, il s’est penché sur de nombreux domaines. De la fermentation au développement scientifique de la vaccination, Louis Pasteur a montré une détermination sans borne.

Louis Pasteur, un élève très doué

Le 27 décembre 1822, Louis Pasteur voit le jour à Dole, dans le Jura. Toutefois, seulement cinq ans plus tard, ses parents s’installent dans la petite ville d’Arbois. C’est là qu’il passe son enfance et sa scolarité. Très tôt, il fait preuve d’un vif intérêt pour les leçons qui lui sont enseignées et ses capacités intellectuelles ravissent tous ses professeurs. Après des études au collège de Besançon, Pasteur espère intégrer l’Ecole Normale Supérieure de Paris.

La tâche est rude, mais quelques années de préparation lui permettent d’atteindre son objectif et de se consacrer pleinement à la chimie et à la physique. Son attention se fixe plus particulièrement sur la cristallographie, qui devient le sujet de sa thèse. Ainsi, il pose les fondements de la stéréochimie. Couronné de succès, il obtient un poste de professeur à Dijon. Il enseigne par la suite à Strasbourg avant d’être nommé doyen et professeur de chimie à la nouvelle université de sciences, à Lille.

De la fermentation aux maladies infectieuses

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il entame des recherches sur le processus de fermentation et fait une découverte de grande ampleur : il prouve que les levures sont des micro-organismes responsables du phénomène. Il montre également que l’acidité du vin est causée par certaines bactéries. En 1857, le poste d’administrateur de l’École normale supérieure lui est proposé. Sans hésiter, il quitte Lille pour Paris.

Passionné et déterminé, il pousse encore plus loin ses recherches. Celles-ci l’amènent à la conclusion que la théorie de génération spontanée ne peut s’appliquer au phénomène de fermentation. Il pense en effet que les micro-organismes qui en sont la cause possèdent une origine concrète et ne naissent donc pas de manière spontanée. La controverse avec Félix Archimède Pouchet naît et s’intensifie. Elle se clôt plusieurs années après, en 1864, lorsque Pasteur prouve la véracité de ses propos lors d’une conférence à la Sorbonne. Durant cette période, où il poursuit toujours ses études sur l’acidité du vin et de la bière, il met au point la méthode de pasteurisation.

Très impliqué dans ses recherches, il fait preuve d’un autoritarisme mal accepté. Il voit alors son poste supprimé et se rend à Alès, en 1865. Il y étudie les causes de la pébrine, maladie des vers à soie qui devient de plus en plus inquiétante pour les producteurs français. Durant quatre années, il s’efforce de trouver le moyen de mettre fin à l’épidémie avant qu’elle ne détruise l’industrie française de la soie. Il découvre finalement le caractère héréditaire de la maladie et met ainsi au point un système pour empêcher qu’elle ne se propage. Dès lors, Pasteur concentre toute son attention sur les maladies infectieuses.

Pasteur et la vaccination

Affecté par la maladie et l’abdication de Napoléon III, il n’en poursuit pas moins ses travaux. Il se consacre notamment à l’étude de la bière, comme pour clore ses recherches sur la fermentation. Après la publication de son ouvrage l’Études sur la bière et les conseils aux brasseurs, il tente d’entrer en politique. Bien qu’étant un homme impliqué et investi, sa candidature aux élections sénatoriales se conclut par un échec. La politique ne lui réussissant pas, il l’abandonne pour se pencher sur les travaux de Robert Koch. Après sa découverte du staphylocoque, son intérêt pour les maladies infectieuses, les épidémies et les contagions redouble d’intensité.

Largement inspiré par ses recherches sur la fermentation, Pasteur est convaincu que les maladies infectieuses trouvent leurs origines dans des micro-organismes spécifiques. Il s’intéresse alors aux principales infections animales, à savoir le choléra des poules, le charbon des moutons et le rouget du porc. En collaboration avec Émile Roux, il découvre qu’après injection du microbe atténué du choléra aux poules, ces dernières n’attrapent pas la maladie. Elles finissent même par y résister. Il récidive donc sur un troupeau de mouton afin de les protéger du charbon. C’est une réussite, qui l’encourage à poursuivre sur cette voie.

Louis Pasteur s’attaque également à la rage. Après quelques expériences sur la salive et les moelles épinières infectées, il conclut que la maladie se situe dans le système nerveux. Il finit par obtenir, non sans mal, une forme affaiblie du virus, et malgré le succès des inoculations sur l’animal, il redoute de l’utiliser sur l’homme. Mais lorsqu’un jeune alsacien mordu par un chien enragé frappe à la porte de son laboratoire, Pasteur prend le risque. L’enfant est sauvé.

De ce formidable succès naîtra l’institut Pasteur, inauguré en 1888 et dédié aux recherches contre la rage et autres maladies. Homme actif et énergique, il refuse de prendre sa retraite et dirigera l’institut jusqu’à son dernier souffle, qu’il expirera le 28 septembre 1895.

À force de persévérance et de passion, Louis Pasteur s’est consacré à de nombreux domaines d’études scientifiques. Après avoir découvert les méthodes de conservation alimentaire, il s’est porté au secours des éleveurs français en contrant les pires maladies infectieuses animales. Parmi tous les services qu’il a rendu à la médecine, Louis Pasteur reste avant tout ancré dans les esprits comme le père du vaccin contre la rage.

Aujourd’hui, 27 Décembre 2017

361ème jour de l’année, 52ème semaine de l’année

4jours avant la fin de l’année

Journée Nationale

1934 La Perse prend le nom d’Iran

HAITI

27 Décembre

1806 Constitution de 1806

Une assemblée constituante réunie à Port-au-Prince adopta une constitution. Celle-ci créa les trois branches du gouvernement avec un pouvoir exécutif délégué à un magistrat dénommé Président d’Haïti, un pouvoir législatif résidant dans un Sénat de 24 membres et un pouvoir judiciaire composé de juges inamovibles, à l’exception des juges de paix. C’est en vertu de cette constitution que fut élu Henri Christophe.

La Pensée du Jour

«La fortune et la puissance, tout cela ne vaut pas l’amour.»

Karl Kraus

PRENOM DU JOUR

Saint-Jean mais aussi Evan, Giovanni…

Apôtre de Jésus Christ, né en Galilée, mort à Ephèse, Jean est le plus souvent cité dans l’Evangile après Pierre. Les Jean sont drôles et généreux. Leur couleur : le jaune. Leur chiffre : le 3.

Aujourd’hui

Mercredi 27 Décembre 2017 Premier Quartier

Mardi 02 Janvier 2018 Pleine Lune

L’Ere des Capricorne, Comprise entre le 22 Décembre et le 21 Janvier

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Boulot Valcourt«»

Pour découvrir la musique du groupe Boulot Valcourt«»

cliquezsurle lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=bZ1z3pJR8lY

Et enfin Boulot Valcourt signe son premier album solo : Au cœur ça fait mal/ kèmwenfè mal ce soir à Karibe à partir de 5HPM.

Fruit d’un travail réalisé en symbiose avec JocelAlméus et Syto Cavé, cet album réunit des chansons de toutes les tendances.

L’actualité du monde, dans le passé

27 décembre 2007 Décès – Benazir Bhutto, 54 ans

Benazir Bhutto est une femme politique pakistanaise. Première ministre du Pakistan de 1988 à 1990, puis de 1993 à 1996, elle fut la première femme élue démocratiquement à la tête d’un pays musulman.

Alors que Benazir Bhutto vient de finir un meeting dans un parc public de Rawalpindi, en banlieu d’Islamabad, un homme présent dans la foule tire trois coups de feu dans sa direction mais la manque et déclenche une ceinture d’explosifs qu’il porte sur lui.

L’ancienne première ministre est projetée contre le toit de sa voiture alors qu’elle saluait la foule. Le porte-parole du ministère de l’Intérieur annonce le lendemain qu’aucune trace de balle n’a été retrouvée sur son corps. Transportée au Rawalpindi General Hospital, elle meurt quelques instants après son arrivée d’une blessure à la tête subie lorsqu’elle s’est cognée contre le levier du toit ouvrant en tentant de se protéger à l’intérieur de sa voiture.

27 décembre 2006 Décès – Pierre Delanoë, 88 ans

Dans sa maison de vacances, Pierre Delanoë se montre aussi fier de ses arbres que de ses chansons Photo : Alain Le Berre (Publiée dans Stars des sixties de Bernard Gourbin, éd. Ouest-France, 1997)

Pierre Delanoë, de son nom civil Pierre Charles Marcel Napoléon Leroyer, né dans le 10e arrondissement de Paris, est un parolier français. Il a signé les textes de plus de 5 000 chansons en tenant compte de la voix et la tessiture de ses interprètes.

Il écrivit des chansons pour :

Gilbert Bécaud : Mes mains, Le jour où la pluie viendra, Nathalie, Je t’appartiens, Et maintenant, L’Orange, ou La Solitude;

Édith Piaf : La Goualante du pauvre Jean;

Juliette Gréco : De Pantin à Pékin, C’était Paris en 1970;

Tino Rossi : Deux amants;

Hugues Aufray : Le Rossignol anglais, L’Épervier, Les Crayons de couleur, Stewball;

Michel Fugain : Je n’aurai pas le temps, Une belle histoire;

France Gall : Ne sois pas si bête, Dady dada;

Nana Mouskouri : Que c’est bon la vie, Adieu Angelina;

Gérard Lenorman : Quelque chose et moi, La Ballade des gens heureux, Si j’étais président …;

Joe Dassin : L’Été indien, Champs-Elysées, Et si tu n’existais pas, Le Chemin de papa…;

Nicole Rieu : Et bonjour à toi l’artiste, En courant;

Johnny Hallyday : Le petit clown de ton coeur, Derrière l’amour, Un homme comme les autres, Cet homme que voilà et

Michel Sardou : Les Vieux Mariés, Le France, Les Lacs du Connemara …

Il a aussi écrit pour Charles Aznavour, Claude François, Mireille Mathieu, Serge Reggiani, Dalida…

Il est mort d’un arrêt cardiaque.

27 décembre 2002 Décès – George Roy Hill, 80 ans

Après un emploi de journaliste et des études littéraires, George Roy Hill devient comédien de théâtre, où il se spécialise dans les pièces de Shakespeare.

Une entrée en matière dans le monde artistique qui l’entraîne rapidement vers le septième art. C’est en 1962 qu’il signe ainsi L’École des jeunes mariés, un premier long métrage adapté d’une pièce de Tennessee Williams dans lequel il dirige Jane Fonda.

En 1963, George Roy Hill réalise Le Tumulte avec Dean Martin, puis dirige Peter Sellers dans la comédie Deux copines… un séducteur. Il enchaîne alors avec deux films mettant en vedette Julie Andrews : le drame historique Hawaii et la comédie musicale Millie.

Sa carrière de réalisateur connaît son apogée grâce à deux films devenus aujourd’hui des classiques : le western Butch Cassidy et le Kid et L’Arnaque, réalisés respectivement en 1969 et 1973. Deux films dans lequels George Roy Hill dirige à la fois Robert Redford et Paul Newman. Et deux films acclamés par la critique, puisqu’ils remportèrent chacun quatre et sept Oscars, George Roy Hill recevant la statuette du meilleur réalisateur pour L’Arnaque.

27 décembre 1990 Décès – Harold Town, 66 ans

Harold Town était membre de plusieurs organismes dont l’Académie royale des Arts du Canada, l’Ontario Society of Artists, le Canadian Group of Painters et l’Art Directors’ Club de Toronto.

Il a également été membre fondateur du groupe des Onze (Painters Eleven). À partir de 1956, l’artiste a exposé ses œuvres dans les plus importants musées et galeries du Canada, des États-Unis, du Mexique, d’Amérique du Sud et d’Europe.

En plus d’être peintre, Town était également graveur et dessinateur. Cette peinture à l’huile et Lucite 44 sur toile de lin combinent les divers styles liés à ces techniques. Comme l’explique Town : « Mon but principal était de rompre le mouvement horizontal en créant des compartiments, de façon que l’on puisse voir la murale de l’intérieur de la cafétéria, en sections autonomes. »

27 décembre 1985 Sports – Naissance – Paul Stastny

Paul Stastny, né à Québec, Canada, est un joueur canado-américain de hockey sur glace professionnel.

Il est membre d’une grande famille de joueurs de hockey : ses deux oncles ainsi que son père ont joué en tant que professionnel, Marián et Anton étant ses oncles et Peter son père. Yan son frère joue pour les Blues de St-Louis.

Il est choisi en 2005 au cours du repêchage d’entrée dans la Ligue nationale de hockey par l’Avalanche du Colorado. Depuis la saison 2006-2007, il joue dans la LNH avec l’Avalanche du Colorado. Il arbore le #26 de son célèbre père Peter Štastný.

27 décembre 1984 Procès de quatre policiers pour le meurtre de Jerzy Popiełuszko, prêtre proche de Solidarité

Après avoir été torturé jusqu’à ce que mort s’ensuive, le corps de Jerzy Popiełuszko est lesté puis jeté dans un réservoir d’eau de la Vistule.

Son corps méconnaissable ne sera découvert par des plongeurs que plusieurs jours plus tard grâce aux aveux des trois officiers. Pour sauver les apparences et faire croire qu’il ne s’agissait pas d’un meurtre politique, les trois officiers coupables, le capitaine Grzegorz Piotrowski et les lieutenants Leszek Pekala et Waldemar Chmielewski, sont condamnés en 1985 à des peines de prison (respectivement 25, 15 et 14 ans).

Leur supérieur, le colonel Adam Pietruszko, prend également 25 ans. Dès le 14 décembre 1987, la Cour suprême les fait bénéficier d’une importante remise de peine. Un doute subsiste sur les commanditaires de cet assassinat, même si de nombreux observateurs ont toujours affirmé que le ministère de l’intérieur polonais ne pouvait ignorer une telle initiative. Tous les condamnés ont été libérés et Grzegorz Piotrowski vit aujourd’hui en Pologne sous un nouveau nom.

27 décembre 1982 Le succès théâtral Broue part à la conquête du public de Vancouver

La distribution originale joue au centre culturel d’East Vancouver pour la première fois en anglais à l’extérieur du Québec.

27 décembre 1982 Décès – John Swigert, 51 ans

John « Jack » Swigert était à bord de la mission Apollo 13.

Il a été l’un des 19 astronautes choisis par la NASA en avril 1966. Lancée en avril 1970, la mission Apollo 13 n’a pu être menée à terme à la suite de l’explosion d’un réservoir d’oxygène. L’équipage a réussi à retourner sur Terre en toute sécurité à bord du module lunaire Aquarius pendant plus de la moitié du voyage.

Avec ses deux collègues, il est co-détenteur du record absolu d’altitude habité. Lors de leur orbite allongée derrière la Lune, ils étaient à 400 171 km de la Terre.

Il est décédé d’un cancer.

27 décembre 1981 Décès – Hoagy Carmichael, 82 ans

Hoagy Carmichael est l’auteur d’une cinquantaine de chansons à succès.

Il a enregistré Washboard blues avec Paul Whiteman en 1927, Rockin’ Chair en 1929 avec Louis Armstrong et Blue blood blues avec King Oliver la même année, puis Rockin’ Chair avec Bix Beiderbecke et Bubber Miley en 1930.

Il a également enregistré ses œuvres en solo : Georgia on my mind, Lazy river, Star dust, Lazy bones, Judy, Two sleepy people, Hong Kong blues, The nearness of you, Memphis in June, mais, plus souvent, accompagné par de moyennes formations, de Chicagoans ou de Westcoasters parfois.

Dans l’histoire du jazz, il est surtout important par le nombre de thèmes qu’il a composés et qui sont devenus des standards, citons encore Baltimore oriole, Indiana, Daybreak, Everything happens to me, In the still of the night, Lazy river, One morning in May, Skylark, The nearness of you, Two sleepy people.

Stardust en particulier a été enregistré par plus de 800 formations différentes et certaines de ces versions sont d’authentiques chefs-d’œuvre (celles de Louis Armstrong, de Lionel Hampton, de John Coltrane, Benny Goodman, Nat King Cole, entre autres).

27 décembre 1979 Invasion soviétique en Afghanistan

Quelques 5 000 soldats soviétiques font leur entrée dans la capitale afghane tandis que le président du Conseil Révolutionnaire, accusé d’être un agent américain, est assassiné.

Prétextant venir en aide au président Babrak Karmal au nom d’une « aide fraternelle » entre les deux pays, la 105ème division aéroportée soviétique est entrée en l’Afghanistan le 24. Près de 40 000 Soviétiques occupent tout le pays. Simultanément, la résistance à ce qui ressemble de plus en plus à une occupation se développe dans les zones montagneuses. Pour l’URSS et l’Afghanistan, c’est une guerre de 10 ans qui vient de commencer.

27 décembre 1979 Anne Murray et Gordon Lightfoot : meilleurs interprètes canadiens

Anne Murray et Gordon Lightfoot sont proclamés meilleurs interprètes sur disques au Canada pour les années 70, suite au relevé de la Canadian Recording Association et de la Canadian Academy of Recording Arts and Sciences. Les résultats rendus publics citent également les Guess Who comme le groupe canadien de la décennie.

27 décembre 1978 Fermeture du journal Montréal-Matin

Sept mois après le règlement d’une longue grève qui lui a nui considérablement, le quotidien Montréal-Matin ferme ses portes.

Cette nouvelle touche directement les 225 employés de ce journal dont l’existence remonte aux années 30. Avant le conflit, qui a duré du 7 octobre 1977 au 2 mai 1978, le Montréal-Matin tirait à 136 000 copies. Après, il se maintient autour de 90 000 copies, ce qui est insuffisant pour assurer sa rentabilité. Pour 1978 seulement, la direction déclare des pertes de 3,2 millions de dollars.

Lors de sa création, le Montréal-Matin était un organe de l’Union Nationale.

27 décembre 1978 Décès – Houari Boumédiène, 46 ans

Houari Boumédiène était un homme politique et ancien président algérien.

En 1955, il rejoint les rangs de l’ALN (Armée de libération nationale). Il occupa le poste de Chef d’état-major. Une fois l’indépendance acquise, il devint vice-président et ministre de la Défense du Conseil de la Révolution qui est alors présidé par Ben Bella. Ne partageant pas les orientations politiques de ce dernier, il mène le 19 juin 1965 un coup d’État au terme duquel il devient le nouveau président de l’Algérie.

En 1975, il accueille le premier sommet de l’OPEP par le biais duquel les membres du cartel ont pu définir une politique pétrolière concertée. À partir de l’année 1978, les apparitions publiques de Boumédiène se font de plus en plus rares.

Il souffrait d’une maladie du sang, la maladie de Waldenström.

27 décembre 1977 Naissance – Edgar Ponce

Edgar Ponce, jeune acteur mexicain, né à Mexico, est tué lors du tournage d’un film alors qu’il montait une motocyclette.

L’accident a été filmé par plusieurs caméras et sous plusieurs angles. Le comédien Edgar Ponce a été heurté par derrière par une voiture. Le conducteur du véhicule a été accusé d’avoir délibérément tenté de provoquer l’accident. Selon les procureurs, les producteurs du film n’avaient pas reçu d’autorisation pour tourner la scène. Le comédien Edgar Ponce avait joué dans plusieurs soap opéras mexicains.

27 décembre 1975 Naissance – Heather O’Rourke

Heather O’Rourke a joué le rôle de la fillette aux prises avec des esprits en colère dans le film Poltergeist. Elle succombe à une grippe pernicieuse pendant son transport à l’hôpital.

27 décembre 1973 Naissance – Sébastien LeBlanc

Sébastien LeBlanc est un joueur de tennis québécois.

Ila été gagnant en double avec Sébastien Lareau aux Internationaux juniors de France et à Wimbledon (junior) en 1990. Il a fait équipe avec Brian Gyetko aux Jeux olympiques de Barcelone en 1992.

27 décembre 1972 Décès – Lester B. Pearson, 75 ans

Lester Bowles « Mike » Pearson fut un diplomate, homme politique et homme d’état canadien.

Il fut le quatorzième premier ministre du Canada du 22 avril 1963 au 20 avril 1968, dirigeant deux gouvernements minoritaires successifs suivant les élections de 1963 et 1965.

Pearson a été ministre des Affaires étrangères sous Louis St-Laurent de 1948 à 1957 avant d’accéder à la direction du Parti libéral. Il a aussi été président de l’Assemblée générale des Nations Unies en 1952-1953. Il reçut le prix Nobel de la Paix en 1957 en reconnaissance de son travail alors qu’il était président de l’Assemblée générale des Nations Unies pour le rôle d’intermédiaire qu’il a joué entre les États-Unis et la Grande-Bretagne lors de la crise de Suez.

À la tête du pays, les gouvernements minoritaires de Pearson instaurèrent l’accès universel aux soins de santé, les prêts aux étudiants, le bilinguisme officiel, le Régime de pensions du Canada et le drapeau du Canada. Combiné à son travail innovateur aux Nations Unies et en diplomatie internationale, Pearson peut être considéré en toute justice comme l’un des Canadiens les plus influents du XXe siècle.

27 décembre 1969 Sacrée Météo – Chutes de neige

Au Québec, et à Montréal en particulier, il tombe 37,8 cm de neige, un record pour un mois de décembre. Ce record sera battu le 16 décembre 2005 avec 41 cm de neige. En attendant 2012…

27 décembre 1967 Gens d’ici – Naissance – Michel Poirier

Michel Poirier possède une solide expérience aussi bien théâtrale que télévisuelle.

À la scène, il a joué sous la direction de metteurs en scène comme Monique Duceppe (Mambo Italiano, Bouchées doubles, Un week-end de fous!), Michel Nadeau (Après la pluie), Serge Denoncourt (Oreste – the reality show, À la recherche d’Elvis), Yves Desgagnés (Le songe d’une nuit d’été, Le nombril du monde, Après la chute, Ivanov), André Brassard (La maison suspendue) et René Richard Cyr (En circuit fermé, lecture présentée au TNM).

À la télévision, il a joué dans bon nombre de séries (Le cœur découvert, Les machos, Ent’Cadieux) et téléfilms (Le grand jour et Six heures au plus tard).

27 décembre 1957 Formule Rand

La cour d’appel du Québec invalide la formule Rand, qui oblige les non syndiqués à payer eux aussi des cotisations syndicales.

27 décembre 1949 L’Indonésie devient la République d’Indonésie

Après plus de trois siècles de régime colonial, la reine Juliana des Pays-Bas signe l’acte de souveraineté de l’Indonésie.

Deux jours après la reddition du Japon, le 17 août 1945, Soekarno et Mohammad Hatta proclament l’indépendance et deviennent respectivement le premier président et vice-président. Les Pays-Bas tentent alors de rétablir leur pouvoir. S’ensuit alors une lutte armée et diplomatique, la Revolusi. Celle-ci s’achève en ce jour avec la création de la République des États-Unis d’Indonésie, les Pays-Bas reconnaissant son indépendance partielle.

L’Indonésie est le pays comptant le plus grand nombre de Musulmans dans le monde. C’est aussi un pays très populeux : on estime qu’en 2018, le pays compte 263 millions d’habitants.

27 décembre 1948 Naissance – Gérard Depardieu

Gérard Depardieu, né Gérard Xavier Marcel Depardieu à Châteauroux dans l’Indre, France, est un acteur, réalisateur, producteur de cinéma et homme d’affaires français.

27 décembre 1946 Gens d’ici – Naissance – Philippe Haeck

Philippe Haeck a été cofondateur de la revue Chroniques en 1975.

Il enseigne la littérature depuis mai 1968 au Collège de Maisonneuve à Montréal. Il a collaboré à plusieurs journaux et revues dont Hobo-Québec, Le Devoir, Spirale, La Nouvelle Barre du jour et Le Magazine littéraire. Il a également été lecteur aux Éditions de l’Aurore et chez VLB Éditeur.

Quelques œuvres : Nattes – L’action restreinte – Tout va bien – Les dents volent – Polyphonie – Naissances. – La parole verte – La table d’écriture – L’atelier du matin – Parler loin – Préparatifs d’écriture – Le secret du milieu – Je ne sais pas – Dis-moi ce que tu trouves beau – L’oreille rouge.

27 décembre 1944 Fin de la bataille des Ardennes

Fin de la bataille du « Saillant des Ardennes », avec le dégagement des forces américaines assiégées à Bastogne.

L’offensive avait débuté le 16 (voir cette date) par une attaque surprise des forces de la Werhmacht. Ce jour est celui de la levée du siège de la ville. Mais Hitler ne veut pas s’avouer vaincu et épuisera ses dernières forces en une pénible guerre d’usure.

Hitler avait jeté ses dernières réserves dans cette bataille dont le but était la prise d’Anvers pour couper le ravitaillement des Alliés. La bataille des Ardennes perdue, les Nazis ne purent plus que mener une longue retraite. Quatre mois plus tard, Hitler se suicidait.

27 décembre 1943 Ortona : enfin la victoire

Les parachutistes allemands qui assuraient la défense d’Ortona abandonnent la ville à la suite d’une dure bataille contre les soldats canadiens.

Ceux-ci prennent Ortona après une semaine de combats de rue contre les Allemands. Le Seaforth Highlanders de Colombie-Britannique et le Loyal Edmonton Regiment auront perdu 275 hommes dans la bataille. Dans quelques jours une pancarte érigée par les survivants sera postée. On y lira « Vous êtes à Ortona, ville de l’Ouest canadien ».

27 décembre 1942 Tragédie en Ontario

À Almonte en Ontario, 36 personnes trouvent la mort et 200 autres sont blessées lors d’une collision entre deux trains, dont l’un de passagers.

27 décembre 1942 Naissance – Charmian Carr

Née à Chicago, Charmian Carr avait 21 ans lorsqu’elle a prêté ses traits à la douce Liesl dans la comédie musicale The Sound of Music (1965) inspirée de la vie de la famille autrichienne von Trapp dans laquelle elle interprétait notamment la chanson Sixteen Going on Seventeen.

Elle avait ensuite fait carrière comme designer d’intérieur. En plus de ses enfants et petits-enfants, elle laisse dans le deuil les six acteurs qui ont joué ses frères et sœurs dans la célèbre comédie musicale. Un porte-parole a indiqué que l’actrice a succombé samedi à des complications liées à une rare forme de démence, à Los Angeles.

27 décembre 1932 Inauguration à New York du Radio City Music Hall

Le Radio City Music Hall est une salle de spectacle située dans le Rockefeller Center dans le quartier de Midtown à New York.

C’est dans ce lieu que se produisent notamment The Rockettes, groupe de danse féminin qui existe depuis 50 ans. On y organise chaque année, à l’époque de Noël, le Radio City Christmas Spectacular, l’un des spectacles les plus regardés aux États-Unis.

Surnommé Showplace of the Nation, le Radio City Music Hall était un projet de Rockefeller, de Samuel Roxy Rothafel, créateur du Roxy Theater en 1927 et de David Sarnoff. La salle fut conçue par Donald Deskey et ouverte au public en ce jour avec un spectacle à grand déploiement. Mais la salle n’eut pas le succès escompté par ses créateurs.

C’est une très grande salle : elle compte 5 945 places assises.

27 décembre 1927 Staline instaure la politique du Grand Tournant

Cette politique est concrétisée par la déportation des Koulaks et une politique brutale de collectivisation des terres. Il livre en fait ce qui est peut être considéré comme la dernière guerre paysanne de l’histoire européenne.

En 1934, l’objectif est atteint, mais à un prix exorbitant : la moitié du cheptel abattu sur place par les paysans, les riches terres à blé d’Ukraine et d’autres régions ravagées par la famine de 1932-1933, entre quatre et dix millions de morts selon les estimations, que Staline n’a rien fait pour empêcher même en admettant qu’il ne l’a pas délibérément provoquée, d’innombrables violences, morts ou destructions, fuite anarchique de 25 millions de campagnards vers des villes vite surpeuplées, plus de deux millions de prétendus Koulaks (paysans supposés « riches ») déportés par familles entières en Sibérie et abandonnés sur place à leur sort.

Beaucoup de paysans se sont ainsi vus contraints à s’inscrire dans les kolkhozes pour éviter la terreur. Un kolkhoze était une coopérative agricole en Union soviétique, où les terres, les outils et le bétail étaient mis en commun.

27 décembre 1924 Sports – Deux équipes montréalaises se rencontrent : premier match entre le Canadien et le Montréal

Pour la première fois depuis 1917, deux équipes montréalaises croisent le fer lors d’une rencontre officielle de hockey professionnel. Il s’agit du Canadien et de la nouvelle formation de la Ligue nationale de hockey (LNH) : le Montreal.

La rencontre est disputée au Forum, le nouvel amphithéâtre construit au cours de l’été 1924 à Montréal. Elle attire environ 12 000 personnes, une assistance considérable à cette époque. L’année suivante, le Montreal adoptera le nom de Maroons. La rivalité entre Maroons et Canadien sera une des plus chaudes de la LNH jusqu’à la disparition des Maroons en 1938.

27 décembre 1923 Décès – Michael Joseph Owens, 64 ans

Michael Joseph Owens est un inventeur américain qui a fabriqué une machine à faire automatiquement des bouteilles de verre. Cette machine productrice de bouteilles révolutionnera et éliminera en partie l’emploi d’enfants dans les industries fabriquant les bouteilles.

27 décembre 1920 Gens d’ici – Naissance – Fernand Nault

Fernand Nault est un danseur et chorégraphe québécois né à Montréal.

Il a étudié la danse auprès de Maurice Marenoff et plusieurs grands maîtres à Londres, New York et Paris. C’est en 1965 qu’il s’est joint aux Grands Ballets Canadiens en tant que co-directeur artistique et chorégraphe attitré.

Il a chorégraphié La Fille mal gardée, Danses concertantes, Symphonie de psaumes, Liberté tempérée, La Scouine, Les Sept Péchés capitaux, Casse-Noisette, Carmina Burana et Tommy. Ces deux derniers ont fait sa renommée : sa chorégraphie de Carmina Burana a été tout d’abord présentée lors d’Expo 67 à Montréal avant d’obtenir un succès mondial; quant à Tommy, il s’agit du ballet rock du groupe britannique The Who.

Il collaborera également avec l’École supérieure de danse du Québec en tant que professeur et créera des chorégraphies pour le Washington Ballet, le Ballet Federation of Philippines, l’Atlanta Ballet, le Ballet national de Corée et l’Alberta Ballet.

Il est décédé en ce jour des suites de la maladie de Parkinson. Il aurait eu 86 ans le lendemain. Une mort triste car il est mort durant l’une des représentations de Casse-Noisette, une de ses réalisations, présentée chaque année au Canada dans le temps de Noël.

27 décembre 1916 La trappe d’Oka au Québec en flammes

La trappe d’Oka au début du siècle (1910)

Le troisième monastère des Trappistes d’Oka est la proie des flammes. Les religieux emménageront en septembre 1918 dans un nouvel édifice et ils y resteront jusqu’en février 2009.

27 décembre 1913 Sports – Naissance – Damien Gauthier

Damien Gauthier est né à Montebello, au Québec.

Sa passion pour le golf s’est développée alors qu’il évoluait du poste de cadet à ceux de maître cadet et d’assistant professionnel, jusqu’à devenir l’un des professionnels les plus accomplis de son temps.

27 décembre 1910 On présente officiellement le chronophone

Dans toutes les recherches sur la reproduction mécanique des sons, la véritable ambition était de reproduire la voix même des acteurs, en concordance avec leurs mouvements.

Tout naturellement, on pensa d’abord au disque et à la synchronisation par un lien mécanique entre le projecteur et le phonographe. Parmi les travaux les plus remarquables, ceux de Léon Gaumont, entrepris en 1900 et ayant abouti au Chronophone.

Cet appareil fut présenté à l’Académie des sciences en ce jour par le professeur Arsène d’Arsonval, dont le « portrait parlant » déclara à ses collègues : « Le jour où le phonographe reproduira sans altération les diverses valeurs phoniques, la vie intégrale sera reconstituée… C’est alors que nous serons vraiment immortels. »

27 décembre 1901 Naissance – Marlene Dietrich

Marie Magdalène Dietrich de son vrai nom, a failli embrasser la carrière de violoniste avant de devenir la grande actrice que nous connaissons.

Autoritaire et indépendante, elle décide à l’âge de 11 ans de changer son prénom pour Marlène. En 1928, elle obtient son premier rôle au cinéma dans La tragédie de l’amour de Joe May, avant d’incarner le personnage qui fera d’elle un mythe, celui de Lola dans L’Ange bleu.

Mais la passion de la musique ne la quitte pas. Ainsi, l’actrice naturalisée américaine n’hésite pas, pendant la seconde guerre mondiale, à aller chanter sur le front pour réconforter le moral des troupes. Dès 1953, Marlène délaisse le cinéma pour se produire dans les music-halls de Las Vegas. Celle qui a renié haut et fort le régime hitlérien revient pour la première fois à Berlin en 1960. La population lui fait un accueil mitigé. C’est pourtant là qu’elle sera enterrée, 30 ans plus tard, conformément à son souhait.

27 décembre 1883 Naissance – Cyrus Eaton

Cyrus Eaton est un industriel et philanthrope américain d’origine canadienne.

En 1930, il a fondé la Republic Steel Corporation qui est devenue la troisième aciérie aux États- Unis. Il a perdu la plus grande partie de sa fortune au cours de la Dépression, mais en a acquis une nouvelle dans les activités bancaires et les chemins de fer. Dans les années 50 et 60, il s’est fait avocat du désarmement nucléaire et a contribué à l’amélioration des relations entre les États- Unis et l’URSS.

27 décembre 1845 L’éther en aide à l’accouchement

L’éther est utilisé pour la première fois comme anesthésique pendant un accouchement à Jefferson en Georgie par Crawford Long. La patiente est sa propre épouse.

27 décembre 1831 Départ de l’expédition scientifique de Darwin

Sur les conseils de son professeur de botanique, le révérend Joseph S. Henslow, l’Anglais Charles Darwin s’embarque à 22 ans sur un bateau d’exploration scientifique de la Marine Royale britannique, le Beagle.

Le jeune naturaliste voyagera pendant cinq ans, répertoriant près de 4 000 nouveaux spécimens. Des îles du Cap-Vert jusqu’aux Açores, en passant par les côtes sud-américaines, Tahiti, l’Australie et le Cap, la croisière se prolonge jusqu’en octobre 1836. Darwin amasse une somme considérable d’observations en géologie et en biologie. Il s’intéresse aux diverses formations géologiques des îles et des continents et recense une grande variété d’espèces fossiles et vivantes.

Éventuellement, la somme de ces observations mènera Darwin à publier On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of the Favoured Races in the Struggle for Life le 24 novembre 1859. Ce livre a changé le monde.

27 décembre 1824 Naissance – Mackenzie Bowell

Sir Mackenzie Bowell a été le cinquième premier ministre du Canada du 21 décembre 1894 au 27 avril 1896.

Bowell fit face à la dissension dans son parti sur la question controversée des écoles catholiques au Manitoba. En 1890, le Manitoba avait aboli ses commissions scolaires catholiques, contrairement aux provisions faites pour les Catholiques dans le Manitoba Act de 1870. Bowell et ses prédécesseurs avaient peiné à trouver une solution au problème.

Lorsqu’il décida de créer une nouvelle commission scolaire catholique pour la province en 1896, sept ministres claquèrent la porte du cabinet en guise de protestation. Bowell les dénonça, les qualifiant de « nid de traîtres ». Ils revinrent bientôt, mais avec des élections à l’horizon, Bowell consentit à se retirer. Charles Tupper, haut-commissaire (ambassadeur) du Canada à Londres, fut rappelé pour le remplacer.

27 décembre 1803 Naissance – Chevalier De Lorimier

François-Marie Thomas, chevalier de Lorimier, est né à Saint-Cuthbert, d’un cultivateur, Guillaume de Lorimier et d’Adélaïde Perreault, de Châteauguay.

Après avoir étudié au Collège de Montréal, il devient clerc pour le notaire Pierre Ritcho de Montréal et diplômé notaire en 1829. Son étude est sise rue Saint-Jacques à Montréal.

Comme beaucoup de représentants de l’élite québécoise de l’époque, il va s’engager politiquement et devenir un personnage important dans ce qu’on appelle la rébellion de 1837-1838, c’est-à-dire le soulèvement contre le pouvoir des conquérants, les Anglais. De Lorimier devient secrétaire de Comité central et permanent du comté de Montréal en 1837.

Peu après, il s’engage dans la clandestinité pour y mener la lutte armée, particulièrement dans la région des Deux-Montagnes. Après avoir fui aux États-Unis, il revient et prend la direction des Frères Chasseurs, (une société secrète vouée à la libération du territoire en chassant les Anglais), il organise encore la lutte armée. Arrêté le 12 novembre 1838, il est condamné à mort le 26 janvier 1839.

La rue De Lorimier, c’est lui.

27 décembre 1789 Premier voyage en diligence en Ontario

Inauguration du premier service de diligences en Ontario. Le premier voyage en diligence se fait de Queenston à Fort Érié.

27 décembre 1773 Le Château de Vaudreuil devient le Collège de Montréal

Le premier Collège de Montréal ouvrit ses portes en 1767. Il fut fondé par le maître d’école Jean-Baptiste Curatteau qui fit agrandir son presbytère mais il ne permettait pas d’accueillir beaucoup d’étudiants.

Or, en 1773 le Château de Vaudreuil, résidence de l’ancien Gouverneur Général de la Nouvelle-France, Philippe de Rigaud Marquis de Vaudreuil, fut mis en vente. On approcha aussitôt M. Curatteau pour savoir s’il était prêt à transporter son école à Montréal, à l’emplacement de l’actuelle Place Jacques-Cartier.

Ce qu’il fit, avec de l’aide monétaire d’investisseurs d’un peu partout à travers la ville. Malheureusement, le 6 juin 1803, un terrible incendie détruisit le Château de Vaudreuil. Après l‘incendie du collège, on s’était immédiatement mis à chercher un nouvel emplacement pour le collège.

27 décembre 1594 Assassinat manqué d’Henri IV

L’ex-élève des jésuites est un beau maladroit : son poignard ne fait qu’effleurer la lèvre du souverain.

Rue Saint-Honoré à Paris : chez Gabrielle d’Estrées, la maîtresse du roi, Jean Châtel tente de poignarder Henri IV.

Le roi qui s’est relevé au dernier moment est seulement blessé à la bouche, au lieu du cou, et perd une dent. Jean Châtel, ancien élève du collège jésuite, sera condamné à mort le 29 et écartelé place de Grève. Le même jour le Parlement accusera la confrérie d’avoir commandité l’assassinat et expulsera les Jésuites de France.

27 décembre 1571 Naissance – Johannes Kepler

Il était un astronome allemand né près de Weil (Wurtemberg).

Célèbre pour avoir étudié l’hypothèse héliocentrique de Nicolas Copernic affirmant que la Terre tourne autour du Soleil et surtout pour avoir découvert que les planètes ne tournent pas autour du Soleil en suivant des trajectoires circulaires parfaites mais des trajectoires elliptiques (en forme d’oeuf).

Lois de Kepler :

1º les orbites planétaires sont des ellipses dont le Soleil occupe un des foyers (1609);

2º les aires balayées par les rayons vecteurs, allant du centre du Soleil au centre de la planète, sont proportionnelles aux temps employés à les décrire (1609) et

3º les carrés des temps des révolutions planétaires sont proportionnels aux cubes des grands axes des orbites (1619).

27 décembre 1530 Francisco Pizarro prépare son expédition vers le Pérou

En ce jour, le conquistador espagnol Francisco Pizarro prépare une expédition, sa troisième, pour aller conquérir le territoire du Pérou, alors baptisé « la Nouvelle-Castille ».

Basé à Panamá avec ses frères Hernando, Gonzalo et Juan Pizarro, l’explorateur organise l’expédition qui partira pour le Pérou en janvier 1531 avec près de 200 hommes, une quarantaine de chevaux et trois caravelles. Son expédition sera un succès et le navigateur sera proclamé gouverneur du Pérou.

27 décembre 1511 Les premiers esclaves noirs arrivent à Cuba

Ils sont une marchandise dont les Portugais font commerce depuis plus d’un siècle.

Les Espagnols, exclus d’Afrique par un arbitrage papal de 1493, doivent se contenter d’accorder l’asiento, le privilège du transport des esclaves, à des étrangers.

Ce sont les Portugais qui vont obtenir le privilège du transport des Noirs aux Amériques. Il s’agit alors de remplacer la population « indienne », décimée par les maladies, le travail et la christianisation forcée. Avec l’idée que « le travail d’un Noir vaut celui de quatre Indiens », le dominicain Bartholomé de Las Casas prétend s’élever contre l’incomienda, une pratique instituée en 1503 et qui, sous le couvert de christianiser les populations indigènes, les organise en colonies de travail.

Cette incomienda est définitivement mise en forme dans les lois de Burgos du 27 décembre 1512. Les colons espagnols vont pouvoir « protéger » les Indiens qu’ils ont pour mission de « christianiser », puisque les esclaves noirs viendront décharger ceux-ci des tâches les plus rudes. À Hispaniola, la population indienne a diminué de neuf dixièmes en 20 ans; malgré cela, l’extermination se poursuit avec, pour corollaire, le remplacement des Indiens par des esclaves africains.

27 décembre 537 Inauguration de la basilique Sainte-Sophie

La basilique Sainte-Sophie (qui signifie en grec « sainte Sagesse » ou « Sagesse Divine », nom repris en turc sous la forme Ayasofya) est une ancienne église chrétienne de Constantinople du VIe siècle, devenue une mosquée au XVe siècle sous l’impulsion du sultan Mehmed II.

Elle est édifiée sur la péninsule historique d’Istanbul. Depuis 1934, elle n’est plus un lieu de culte mais un musée. Son esplanade est à la mesure de la gloire de Byzance. Souvent surnommée la Grande Église, la basilique est dédiée au Christ, « Sagesse de Dieu », selon la tradition théologique chrétienne. La dédicace du sanctuaire est célébrée le 25 décembre.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

