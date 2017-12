Haïti-Insécurité : Funérailles, samedi 30 décembre 2017, du père Joseph Simoly tué par balles

P-au-P 22 déc. 2017 [AlterPresse] — Les funérailles du révérend père (catholique romain) Joseph Simoly, tué par balles, le jeudi 21 décembre 2017, à Pétionville (périphérie est), à l’âge de 54 ans, seront chantées le samedi 30 décembre 2017 à la Cathédrale de Port-au-Prince, informe l’Archidiocèse de Port-au-Prince à la presse, dont l’agence en ligne AlterPresse.

L’exposition de la dépouille se tiendra à partir de 6:30 am (11:30 gmt) à la chapelle de l’Archevêché de Port-au-Prince.

L’inhumation aura lieu le même jour à la Cathédrale de Hinche (chef-lieu du département du Plateau central, au nord-est de la capitale).

Il est prévu, le vendredi 29 décembre 2017, une veillée de prière à la paroisse du Sacré-Cœur de Turgeau, où le défunt Simoly exerçait sa pastorale.

Connu pour son art oratoire, Simoly,était l’un des célébrants de la neuvaine de l’Immaculée conception, réalisée à Port-au-Prince du 30 novembre au 8 décembre 2017.

Tout en condamnant l’assassinat du père Simoly, l’Archidiocèse de Port-au-Prince demande à la justice de mettre tout en œuvre, en vue d’appréhender les auteurs de crimes crapuleux, pour qu’ils répondent de leurs forfaits.

« La dignité d’une nation dépend de sa capacité de rendre justice aux victimes et de châtier, avec la plus grande rigueur, ceux qui portent atteinte au bon fonctionnement du corps social ».

L’Archidiocèse de Port-au-Prince souhaite que « la lumière de la justice illumine les ténèbres de l’impunité, pour que la paix et la sérénité puissent habiter dans le cœur de toutes et de tous ».

L’Archevêché de Port-au-Prince en profite pour présenter ses sympathies à la famille et à et toutes celles et tous ceux, affligés par le départ inattendu, le jeudi 21 décembre 2017, du révérend père (catholique romain) Joseph Simoly..

Une enquête est en cours, au niveau de la Police nationale d’Haïti (Pnh), spécialement à la Direction centrale de la police judiciaire (Dcpj), sur ce dossier, fait savoir Gary Desrosiers, porte-parole adjoint de l’institution policière, joint au téléphone par AlterPresse.

Le Réseau national de défense des droits humains (Rnddh) exige également l’arrestation des coupables de l’assassinat du prêtre catholique romain..

Le droit à la vie est sacré. Il faut lutter pour finir avec l’impunité, pour que les institutions puissent être en mesure d’exercer……………………..…lire la suite sur alterpresse.org