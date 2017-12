Haïti-Droits humains : Campagne de sensibilisation, du 31 décembre 2017 au 4 janvier 2018, aux Gonaïves, sur la décennie des peuples noirs

P-au-P, 26 déc. 2017 [AlterPresse] — L’institution Sant Pon Ayiti annonce une campagne de sensibilisation, relative à la décennie des peuples noirs, du dimanche 31 décembre 2017 au jeudi 4 janvier 2018, aux Gonaïves (Artibonite), lors d’une conférence de presse, le jeudi 21 décembre 2017, à laquelle a assisté l’agence en ligne AlterPresse.

Le dimanche 31 décembre 2017, l’activité autour de la décennie des peuples noirs sera lancée aux Gonaives, avec un défilé de groupes culturels et une veillée de l’indépendance.

Le lundi 1er janvier 2018, 214e anniversaire de la proclamation de l’Indépendance d’Haïti aux Gonaïves, il y aura un défilé des héros de l’indépendance et un concert de tambour.

Le mardi 2 janvier 2018, se tiendront des conférences-débats sur les faits les plus marquants de la ville des Gonaïves et sur l’identité culturelle d’Haïti, suivies d’un grand spectacle de théâtre, de danse et de chants.

Le mercredi 3 janvier 2018, il est prévu un théâtre de rue et une conférence-débats sur les relations des êtres humains avec les plantes.

Le jeudi 4 janvier 2018, les organisateurs effectueront une visite guidée dans les lakou (hauts-lieux du vodou aux Gonaïves).

Des animations musicales et expositions artisanales auront également lieu.

La « Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine », s’étalant de 2015 à 2024, a été proclamée, par l’Organisation des Nations unies (Onu), en décembre 2014, autour du thème « reconnaissance, justice et développement pour les fils d’Afrique ».

Elle a pour but de protéger et de promouvoir les droits des peuples noirs et de reconnaître leur participation à l’enrichissement d’autres cultures.

À l’occasion de la conférence de presse du 21 décembre 2017, le coordonnateur de Sant Pon Ayiti, le révérend père (catholique romain) Yves Edmond, a réclamé…………………………...lire la suite sur alterpresse.org