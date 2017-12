Championnat Haïtien de football professionnel 2017 : Série de clôture/Plays offs/finales. L’AS Capoise succède au Real Hope

3 buts au complexe sportif de Morne Blanc contre le Racing FG en finale de la série de clôture, c’est l’exploit qu’a réussi une ASC rénovée sous la houlette d’Antoine Sardouin. Le Vieux Coq capois termine la saison en apothéose, réussissant d’abord à conserver sa place parmi l’élite avant de se payer son 4e titre important en D1 et son 2e titre de champion national de l’histoire (il a remporté 2 Super-huit en 10 éditions).

Une victoire péniblement construite

Certains parleront de badji (la magie), d’aucuns de préparation foncière sérieuse de l’entraîneur Maxime Auguste, d’autres du discours plus compréhensif et plus amical d’Antoine Sardouin qui a remplacé Maxime Auguste après 4 journées. Le résultat est là : l’AS Capoise remporte son 2e titre de champion national de l’histoire. Dernière à l’issue de la série d’ouverture avec 13 petits points, l’AS Capoise n’avait qu’un souci avant le coup d’envoi de la série de clôture : éviter la relégation.

Pour y parvenir, les responsables avaient recruté l’entraîneur réputé le plus compétent et fils du club, Maxime Auguste, et enrôlé des joueurs comme Saturne Cadjy ( Baltimore SC) , Gustave Renaldo (Don Bosco SC) , Yves Adlin Dorimain et Bernadin Almonor (Juventus FC) , Charles Alexandre , Yvenet Noël et Frantz Moïse (Ouanaminthe FC) , Manchini Telfort (Real Hope). Des recrutements qui ont rendu le public curieux jusqu’à effectuer le déplacement en si grand nombre pour venir assister aux séances d’entraînement que Maxime Auguste décide de faire payer. Le public consentit, mais le directoire du club ne partage pas cette décision unilatérale. Ils tapèrent sur les doigts de Maxime Auguste qui perdit……………………..lire la suite sur lenouvelliste.com