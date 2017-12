Astrologie du jour

BELIER

Amour

Avec le petit coup de pouce d’Uranus, il est probable que vos rapports conjugaux s’améliorent considérablement cette fois. Notez cependant que cette amélioration est en partie due à la stabilisation de l’état de vos finances. Cela est tout à fait normal puisque « La chaleur du lit ne fait pas bouillir la marmite » (proverbe italien). Célibataire, le bel aspect de Pluton vous fera sentir de façon aiguë votre besoin de sécurité affective. Cette fois, vous ne trouverez plus beaucoup d’avantages à la joyeuse vie de célibataire.

Argent

Pluton est un astre ambigu : il peut détruire ou construire. Cette fois, il pourra tout aussi bien vous mettre face à des difficultés financières, de manière à vous obliger à davantage de prudence, que vous faire le cadeau d’une rentrée d’argent inattendue. Quoi qu’il arrive, réagissez en personne prudente et en bon gestionnaire.

Santé

Votre secteur santé sera influencé par deux astres qui, chacun à leur manière, vont protéger votre santé. Il s’agit tout d’abord de Jupiter, qui va vous doter d’une solide résistance physique et, surtout, d’un excellent moral. Vous pourrez aussi compter sur Mars. L’astre du dynamisme vous aidera à bénéficier d’une belle énergie. Attention simplement à ne pas céder à la gourmandise, sinon vous allez voir votre tour de taille s’arrondir.

Travail

Nette amélioration sur le plan professionnel. Seule la Lune, toujours influençant votre secteur carrière, pourra par moments mettre un frein à vos ambitions. Mais si vous acceptez de faire preuve d’un minimum de patience et de modestie, vous n’en souffrirez guère. Grâce au soutien du Soleil, votre vitalité et votre dynamisme vous aideront à faire des étincelles.

Citation

Une journée bien employée donne un bon sommeil, une vie bien employée procure une mort tranquille (Léonard de Vinci).

Famille/foyer

Vous vous sentirez exaspéré par la vie familiale. Le moindre incident prendra à vos yeux des proportions astronomiques. Vous verrez la paille, mais pas la poutre. Essayez de vous dégager de ce climat malsain.

Vie sociale

Le climat astral de la journée vous autorisera à rechercher les lourdes responsabilités et à vouloir briller dans toutes sortes de fonctions publiques. Vous serez amené à tenter de briguer la présidence des nombreuses associations dont la France est bien fournie. Le moment sera propice pour solliciter une promotion, une décoration, ou faire valoir vos droits à un poste supérieur. Le moment sera aussi bien choisi pour donner de l’expression à vos activités antérieures.

Nombre chance

978

Clin d’oeil

Tournez sept fois votre langue dans votre bouche avant de faire des reproches bien vexants à qui croyait pourtant vous honorer.

TAUREAU

Amour

Incité par Neptune en aspect harmonique, vous veillerez à multiplier les projets en commun avec votre conjoint ou partenaire, afin d’accentuer la complicité existante entre vous deux. Côté câlins, ça marchera aussi très fort. Célibataire, une charmante rencontre pourrait donner lieu à des relations stables ou même un mariage. Mais n’en perdez pas la tête pour autant. Vous aurez besoin de toute votre lucidité pour faire face à de possibles difficultés inattendues.

Argent

Très bonnes influences astrales dans le secteur financier. Profitez-en pour consolider votre situation matérielle. Vous pourrez aussi envisager de nouveaux modes de placements à long terme.

Santé

Bonne forme physique, avec un léger risque de nervosité. Vous ne manquerez pas de tonus, au point, parfois, de ne plus pouvoir vous arrêter ! Prenez des tisanes calmantes avant de vous coucher.

Travail

Cette journée, placée sous la protection de Jupiter, sera favorable aux intrigues politiques, aux transactions commerciales et aux performances industrielles. Mais d’un autre côté, elle va incliner bon nombre de natifs à une certaine inertie, les rendant inaptes à réagir de façon adéquate aux changements de situation qui pourront surgir à l’improviste.

Citation

L’homme libre est un esclave s’il est cupide, et l’esclave un homme libre s’il se contente de ce qu’il a (proverbe arabe).

Famille/foyer

L’atmosphère familiale se détendra brusquement parce que les astres vous auront incité à admettre que vous n’avez pas toujours raison. Vous passerez la soirée dans la chaude intimité et la joie, et vous saurez apprécier cette douceur de vivre. Vous aurez raison de penser que la vie de famille est un havre où vous pouvez toujours vous réfugier des tempêtes extérieures.

Vie sociale

Vous ne tiendrez pas en place. Vous éprouverez une grande soif de renouveau. Aussi calme qu’une pile électrique, vous vous heurterez souvent à vos proches. Contrôlez mieux vos états d’âme : vous gagnerez en sérénité.

Nombre chance

166

Clin d’oeil

Gardez les pieds bien sur terre.

GEMEAUX

Amour

L’environnement astral de la journée provoquera une certaine tension dans vos relations avec votre conjoint ou partenaire. Ce ne sera pas nécessairement un mal. Vous pourrez mettre à profit cette situation pour procéder à une salutaire remise en question de votre couple. Célibataire, sous les beaux auspices de Vénus, l’amour sera sans doute le point fort cette journée, qui s’annonce pétillante et chaleureuse. Votre charme et votre magnétisme seront à leur comble, vous rendant plus séduisant que jamais. Vous ferez des ravages sans façon !

Argent

Mercure en aspect dysharmonique sèmera la pagaille. Dans l’hypothèse très probable où vos dépenses seraient bien supérieures à vos ressources, de deux choses l’une : soit vous ferez l’effort de vous priver ; soit vous plongerez dans le rouge et là, attention aux fâcheuses conséquences !

Santé

Quand le coeur va, tout va, dit-on. Vous n’aurez rien à reprocher ni à votre partenaire, ni à qui que ce soit. Alors, quoi de meilleur pour vous sentir au mieux de votre forme physique et morale ?

Travail

Jupiter, planète de réussite et d’expansion, vous accordera son appui et vous permettra de donner un nouveau souffle à votre carrière. Vous aurez donc le vent en poupe, et la réussite sera à portée de votre main.

Citation

La reconnaissance d’un bienfait est un intérêt suffisant (Syrus).

Famille/foyer

Les joies de la famille primeront toute autre chose. Les enfants seront source de satisfactions. Une certaine amélioration matérielle, consécutive à une conjoncture favorable, viendra renforcer cette atmosphère euphorique. Qui osera encore dire que la vie de famille ne comporte que des inconvénients ?

Vie sociale

Quelqu’un aura-t-il laissé échapper une parole blessante à votre égard ? Considérez que ce n’était pas par méchanceté et ne lui en tenez pas rigueur. Un pardon vaut neuf bonnes actions, dit la sagesse orientale.

Nombre chance

225

Clin d’oeil

Ne soyez pas toujours strict et raisonnable. Une petite folie de temps à autre, ça fait du bien !

CANCER

Amour

Ambiance légère et plaisante pour les célibataires. Les flirts seront favorisés et vous changeront agréablement les idées. Quelques-uns pourront d’ailleurs prendre une tournure beaucoup plus intime. Certains d’entre vous verront une solide amitié se muer peu à peu en amour et sauront trouver les mots justes pour exprimer leur passion. Pour quelques natifs dont la vie conjugale bat très sérieusement de l’aile, il y aura de la rupture dans l’air. Les autres natifs auront simplement à affronter des désaccords, qu’il vaudra mieux ne pas laisser s’envenimer.

Argent

Vous aurez l’occasion d’améliorer vos revenus ou de mieux organiser vos placements. Profitez de cette journée très favorable pour agir, sachant que de si belles configurations astrales ne reviendront pas de sitôt.

Santé

Tâchez de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, au sens propre de l’expression. votre appétit insatiable vous poussera à frôler l’embonpoint. N’exagérez pas et, si possible, mettez-vous à la diète. Rappelez-vous ce proverbe latin : « Remets-toi à ces trois médecins : la gaieté, le repos, et une juste diète. »

Travail

Le climat lunaire de cette journée exigera beaucoup de réalisme si vous envisagez des changements dans votre carrière professionnelle. Il sera plus que jamais dangereux de compter sur les autres pour la réalisation de vos projets. Aussi, avant de changer de partenaire ou de situation, faites un bilan sérieux des avantages que vous retirez de la continuité ; l’examen vous montrerait peut-être que vous êtes en train de lâcher la proie pour l’ombre.

Citation

L’amour donne de l’esprit, et il se soutient par l’esprit. Il faut de l’adresse pour aimer (Blaise Pascal).

Famille/foyer

Gronder vos chers bambins, même s’ils sont insupportables, s’avérera au-dessus de vos forces. Pourtant, vous devrez faire preuve de fermeté, autrement la situation deviendra vite incontrôlable.

Vie sociale

En vous montrant compréhensif et tolérant, vous ne laisserez personne indifférent dans votre entourage. Vous vous attirerez des sympathies immédiates, ce qui s’avérera à la fois utile et agréable.

Nombre chance

308

Clin d’oeil

Attachez-vous à avoir une interprétation objective des faits.

LION

Amour

Vénus en aspect harmonique mettra en vedette le secteur amour. Une telle configuration, l’une des plus prometteuses pour la vie amoureuse, ne se reproduit pas souvent. Elle aura moins d’impact si vous êtes marié et heureux en couple, se contentant de vous aider à approfondir votre relation. Mais si vous êtes seul, divorcé ou veuf, elle vous offrira beaucoup de chance en amour. Alors, soignez votre look, sortez, acceptez les invitations, voyagez… Pour les natifs mariés et qui s’ennuient en couple, cette configuration céleste pourra provoquer des remous.

Argent

Pourquoi ne pas acheter un billet de loterie ? Avec la chance que vous avez en ce moment, vous pourriez gagner le gros lot ou du moins sauver votre mise. Mais ne dépensez pas ce que vous n’aurez pas gagné.

Santé

Votre santé suivra l’ambiance astrale positive – bon équilibre nerveux, capacité de récupération rapide, tonus et punch. On aura du mal à suivre votre rythme. Maintenez ces influx toniques par la pratique assidue d’un sport.

Travail

Dans le travail, Mercure vous soutiendra en cas d’innovations importantes, surtout si vous appartenez au troisième décan. Mais, dans tout ce que vous entreprendrez, ne perdez pas de vue que des bouleversements sont toujours possibles. Vous devrez estimer au plus juste leur retentissement sur votre avenir, vous accrocher et faire bon accueil aux nouveautés, même si elles ne vous séduisent guère.

Citation

L’ignorant parle du Tao comme l’aveugle décrit une maison en tâtant un éléphant (proverbe chinois).

Famille/foyer

Avec Saturne, astre de la responsabilité influençant le secteur de votre Ciel lié aux enfants, l’envie de devenir parent sera plus nette que d’habitude. Cette fois, vous serez vraiment décidé à sauter le pas. Pour ceux d’entre vous qui ont déjà des enfants, la journée sera stable. Vous assumerez vos responsabilités parentales avec bonne volonté et efficacité.

Vie sociale

Sur le plan amical, certaines discussions, voire des disputes aiguës semblent difficilement évitables, à moins que vous ne réagissiez contre votre mauvaise humeur et votre intolérance intellectuelle insufflées par Pluton maléficié.

Nombre chance

592

Clin d’oeil

N’examinez pas trop les petits détails : tâchez d’avoir une vue d’ensemble.

VIERGE

Amour

Dans votre vie à deux, vous serez moins démonstratif que d’habitude, et votre conjoint ou partenaire regrettera parfois que vous ne vous jetiez pas plus souvent à son cou. En revanche, la planète Vénus vous sera favorable ; elle vous mettra des idées coquines en tête. Célibataire, loin de faire des projets d’avenir, vous éprouverez le désir de vivre au jour le jour, en profitant des plaisirs qui passeront à votre portée. Ainsi, vous savourerez de délicieux moments. Mais cela ne veut pas dire que vous ne serez pas finalement pris dans les filets de quelqu’un.

Argent

L’impact d’Uranus sera dans l’ensemble favorable à vos finances. Il vous poussera à prendre des risques au bon moment ; il décuplera aussi votre flair, vous aidant à trouver les bonnes occasions. Neptune, de son côté, peut se révéler très bénéfique. Mais attention : il ne se mettra à jouer positivement que si vous prenez l’initiative d’agir. Si vous souhaitez investir dans l’immobilier, vos chances seront bonnes ; vous aurez la possibilité de souscrire un emprunt dans d’excellentes conditions.

Santé

Avec Pluton en cet aspect, votre état de santé devrait commencer à s’améliorer si vous êtes malade. Si vous êtes en bonne santé, votre tonus sera en hausse sensible. N’oubliez pas de faire du sport ou de l’exercice et de dormir suffisamment.

Travail

L’influence de Pluton bien aspecté vous rendra très dynamique sur le plan professionnel. Vous réaliserez des prouesses qui étonneront tout votre entourage. Vous aurez donc toute raison d’être optimiste !

Citation

Qui court deux lièvres à la fois n’en attrape aucun (Esope).

Famille/foyer

Attention ! N’adoptez pas à l’égard de vos êtres chers une attitude paternaliste, qui peut devenir pesante si elle est trop accentuée ou appliquée à des natures sensibles.

Vie sociale

Méfiez-vous comme de la peste des influences d’un Pluton maléficié. Cet astre est susceptible aujourd’hui de vous inculquer une mauvaise humeur telle qu’elle pourra entraîner des dégâts considérables. Par exemple, elle vous rendra tendu et hargneux au point de provoquer un licenciement ou une démission à l’emporte-pièce. Elle pourra aussi empoisonner les relations amicales.

Nombre chance

342

Clin d’oeil

N’accusez pas le sort : il n’a pas mis des bâtons dans vos roues.

BALANCE

Amour

Vu cet aspect de Vénus, deux solutions pour les couples. Soit vous vivez déjà une relation forte et harmonieuse, et la planète va vous aider à encore approfondir votre complicité, voire à construire des projets communs. Soit votre couple bat de l’aile, et la journée qui commence pourra se révéler très délicate. Si vous êtes libre, la solitude affective vous pèsera, et vous aspirerez à rencontrer l’âme soeur. Eh bien, ce voeu pourrait se voir exaucé cette fois.

Argent

Une série de circonstances défavorables pourrait provoquer des soucis d’argent imprévus. Mais vous saurez faire face avec courage à cette adversité, laquelle, d’ailleurs, ne se révélera nullement catastrophique. Désormais, tâchez de mettre un peu d’argent de côté en prévision d’un coup dur toujours possible.

Santé

D’où vient cette forme olympique que vous afficherez toute la journée ? Remerciez à la fois le Soleil et Jupiter. Vos facultés intellectuelles atteindront même un degré qui vous étonnera agréablement.

Travail

Vous recevrez un aspect particulièrement tonique de Jupiter, qui décuplera l’enthousiasme, la combativité et la volonté de puissance. Vous vous acquitterez sans peine des tâches quotidiennes et des démarches administratives souvent fastidieuses. Puissance de travail exceptionnelle, rendement accentué. Ce sera bien le moment de donner un vigoureux coup de collier pour mener à bien les choses en cours.

Citation

Il y a plus d’idées dans deux têtes que dans une (proverbe néerlandais).

Famille/foyer

L’impact adverse de Pluton sera très modéré. Veillez simplement, si un conflit de fond vous oppose à certains membres de votre famille, à ne pas jeter d’huile sur le feu. Il est en effet fort probable qu’une telle intervention se traduirait simplement par un réveil de vieux griefs, ce qui empoisonnerait à nouveau l’ambiance.

Vie sociale

Cette phase de Lune vous rendra un peu plus émotif, avec des penchants artistiques ou mystiques. Laissez-vous allez à vos tendances, elles seront sans danger, et prenez le temps de vivre. Pouvoir de prémonition.

Nombre chance

491

Clin d’oeil

Ne songez à vos loisirs qu’une fois débarrassé de vos obligations.

SCORPION

Amour

La conjoncture astrale actuelle favorisera la vie de couple en incitant les protagonistes à la tolérance et en soutenant leur confort matériel. Vous pourrez optimiser ces bonnes influences en essayant d’avoir avec votre conjoint ou partenaire non seulement un but et des intérêts communs. Célibataire, Si vous êtes un coeur à prendre, Vénus en cette position dans votre Ciel pourra vous valoir une rencontre palpitante. Seul point à surveiller : méfiez-vous de votre impulsivité ; contrôlez vos sentiments et vos élans, et tout ira bien.

Argent

En présence de deux influences contradictoires, celle de Pluton et celle de Saturne, vous devrez vous montrer prudent dans vos dépenses et dans vos transactions. C’est à cette seule condition que vous pouvez espérer une amélioration de vos revenus. Un peu de patience, et vos qualités de gestionnaire seront récompensées.

Santé

Votre secteur santé sera sous la bonne garde de la planète Mars, ce qui devrait vous valoir du punch, mais aussi, en raison de ses turbulences, quelques possibles soucis hépatiques ou digestifs. Pour contrôler ceux-ci, veillez à ne consommer que des produits d’extrême fraîcheur et, si possible, en quantité modérée.

Travail

Votre énergie persévérante, jointe à l’appui total de Jupiter, expliqueront vos succès très nets dans votre travail. Votre situation se consolidant, vous pourrez songer à des placements financiers.

Citation

Une vache noire donne du lait blanc (proverbe danois).

Famille/foyer

Vous serez tenté d’imposer une discipline sévère à vos enfants. Mais vous vous apercevrez bien vite que cette méthode d’éducation n’est pas forcément la meilleure. Optez pour la douceur et la complicité.

Vie sociale

Vous serez la Providence pour vos amis ! Il y en aura toujours un qui viendra vous demander un service, et vous vous montrerez disponible et efficace. N’en faites pas trop tout de même, sinon vous éprouverez bientôt un sentiment d’agacement ou d’amertume.

Nombre chance

181

Clin d’oeil

Vous devez prendre une décision importante ? Réfléchissez calmement, au besoin en notant par écrit le pour et le contre : une excellente façon d’agir, en toute connaissance de cause.

SAGITTAIRE

Amour

Ne soyez pas soupçonneux de votre conjoint ou partenaire. Il est possible qu’il soit irréprochable. En tout cas, la jalousie ne vous mènerait à rien. Essayez plutôt d’engager un dialogue serein. Célibataire, quelle que soit votre situation actuelle, vous ressentirez le besoin de vous réaliser complètement sur le plan amoureux et sexuel ; la journée y sera tout à fait propice.

Argent

Excellente journée pour réorganiser la gestion de vos finances. Vous pourrez bénéficier de conseils avisés provenant de spécialistes en la matière. Vous ferez également des rencontres profitables.

Santé

Toutes les disciplines associant l’exercice physique et la relaxation vous feront le plus grand bien en ce moment. Poussez la porte d’un cours de yoga, de stretching ou de pilates, et jugez par vous-même ! D’autre part, pour le bien de votre santé, luttez vigoureusement contre une tendance au pessimisme. Plutôt que de vous focaliser sur vos problèmes, voire de les dramatiser, appesantissez-vous sur ce qui va bien dans votre vie !

Travail

La précipitation, l’impulsivité seront vos pires ennemies ce jour. Vous devrez faire de sérieux efforts pour maîtriser vos élans imprudents, sinon vous commettrez des erreurs qui vous coûteront cher.

Citation

Bien écouter vaut mieux que bien parler (proverbe arabe).

Famille/foyer

Le Soleil brillera de mille feux dans le secteur famille. Et ce pour votre plus grande joie, car ce secteur occupe bien souvent une place de choix dans votre vie. Qui plus est, Jupiter bien aspecté devrait vous valoir un climat familial très protégé.

Vie sociale

N’hésitez pas à faire appel à vos amis intimes si vous avez besoin d’aide pour venir à bout d’un problème d’ordre personnel. Leurs conseils seront judicieux ; ils feront tout pour vous tirer d’affaire.

Nombre chance

739

Clin d’oeil

Si vous acceptiez pour une fois d’être un peu moins sérieux, vous vous sentiriez tout de suite beaucoup mieux.

CAPRICORNE

Amour

Vous aurez la possibilité, aujourd’hui, de prouver votre amour et votre tendresse à l’élu de votre coeur. Et il sera très réceptif à vos attentions. Ne vous laissez pourtant pas aller à un romantisme excessif, car vous risquez d’être vite déçu. Laissez votre coeur s’envoler comme il pourra, mais gardez les pieds bien sur terre. Célibataire, soyez très prudent, ne vous laissez pas entraîner dans des aventures qui ne vous procureront que des désagréments.

Argent

Vous aurez les pieds sur terre et saurez, mieux que d’autres, de quel côté beurrer votre tartine. Cet aspect de Neptune affirmera votre sens des affaires, et bon nombre d’entre vous s’attacheront sérieusement à remplir leur bas de laine. Ce sera le moment de jouer en bourse : votre flair, secondé par un bon esprit de décision, vous promet des opérations juteuses.

Santé

Jupiter et Mercure, planètes plutôt bénéfiques, se partageront les secteurs de votre thème, ce qui a de quoi vous rassurer. Bonne forme, dynamisme, optimisme de rigueur : tout ira bien. Reste que ces astres pourraient occasionner à quelques-uns d’entre vous des contractures ou des claquages musculaires. Si vous faites du sport, ne vous forcez pas et surtout ne négligez pas l’échauffement.

Travail

Côté travail, vous aurez du mal à effectuer les travaux de routine ou les tâches administratives, qui vous ennuient au plus haut point. Et pourtant, il ne fera pas bon les négliger ! En revanche, votre créativité et votre esprit inventif seront plus développés que jamais, et vous pourrez mener à bien d’ambitieux projets de création.

Citation

Beauté ne vaut rien sans bonté (Gabriel Meurier).

Famille/foyer

En famille, quelques tensions pourront se produire, qui seront heureusement vite dépassées et oubliées. Pour certains, les présents impacts célestes auront une influence sur leur domicile : un déménagement ou des travaux sont possibles.

Vie sociale

Vous connaissez sans doute dans la vie des malheureux qu’on pourrait qualifier de « professionnels ». Ils sont fiers de leurs malheurs, qui souvent n’existent que dans leur imagination. Mais l’impertinence de ces malheureux, c’est précisément qu’ils ne peuvent s’empêcher de demander constamment de la compassion, puisque la compassion des autres leur est plus importante que l’air qu’ils respirent. « On ne refuse pas la pitié aux malheureux, pourvu qu’ils n’en demandent pas davantage » (Sanial-Dubay).

Nombre chance

919

Clin d’oeil

Si vous avez causé du tort à quelqu’un, essayez de réparer votre erreur dans les plus brefs délais.

VERSEAU

Amour

Cette fois, c’est Jupiter qui donnera le ton, vous permettant d’établir avec votre conjoint ou partenaire des relations chaleureuses, pleines de tendresse et de complicité. Aucun risque de tension ou de silence boudeur. Célibataire, journée très agitée côté coeur, où vous feriez bien de ne pas prendre d’engagement définitif sous peine de déception, de remise en cause. Vous aurez envie de changer sans pour autant être prêt à tout bousculer ou à vous engager dans quoi que ce soit de nouveau.

Argent

Si vous envisagez depuis un certain temps d’effectuer des transactions de grande envergure ou de modifier le mode de gestion de vos ressources matérielles, ce sera le moment de vous lancer. Grâce à l’appui de Pluton, vous saurez faire les bons choix et éviter les écueils.

Santé

Rien ne viendra troubler véritablement votre équilibre physique. Mais si vous avez trop tiré sur la corde, un amas planétaire pourra vous rendre nerveux et occasionner quelques moments de fatigue aussi rapides à s’installer qu’à disparaître. Un conseil : prévoyez-vous un emploi du temps souple et ménagez-vous de bonnes nuits de sommeil.

Travail

Dans le domaine professionnel, vous aurez des projets, vous prendrez des contacts, et le bon aspect de Saturne facilitera d’importantes réalisations. Vous bénéficierez de soutiens importants, d’appuis sûrs ; vous aurez des relations puissantes, haut placées, qui vous faciliteront la voie du succès. Mais comptez principalement sur votre mérite personnel.

Citation

Le salut de l’homme est dans la sincérité (proverbe arabe).

Famille/foyer

Vos rapports avec votre entourage familial risquent d’avoir des ratés. Il faudra mettre un peu d’huile dans les rouages. Modérez votre intransigeance, votre autoritarisme et votre dogmatisme. Si vous n’essayez pas de faire preuve d’un peu plus de souplesse et de tolérance, vous aurez bientôt de vrais problèmes, car Pluton n’est pas là pour arrondir les angles pour vous. Allez, faites un effort !

Vie sociale

Méfiez-vous de votre susceptibilité accrue. Elle risque de vous jouer de mauvais tours. Essayez surtout d’être plus souple avec votre entourage amical. Acceptez les critiques constructives.

Nombre chance

750

Clin d’oeil

Ne soyez pas impatient : vous perdriez votre temps en voulant brûler les étapes.

POISSONS

Amour

Il y aura de l’animation dans votre vie conjugale ! Perturbé par la planète Mars, vous aurez plutôt tendance à établir des rapports de force dans votre couple. Seulement, vous n’aurez pas intérêt à pousser votre partenaire à bout, ou il finira par se rebiffer. Ses réactions pourraient vous prendre au dépourvu ! Célibataire, avec la planète Mercure en cet aspect, pas question de vivre en solitaire ! Plus avenant et plus ouvert que d’habitude, vous n’aurez aucun mal à jouer de votre charme.

Argent

Surveillez vos dépenses. Vous serez en proie à des tentations ruineuses, et vos économies n’y survivraient pas. Evitez de feuilleter des catalogues de vente, ou de faire du lèche-vitrine. Laissez vos chéquiers et cartes de crédit en lieu sûr, ne les amenez pas avec vous.

Santé

Bonne santé générale. Seuls les natifs qui sont prédisposés aux problèmes circulatoires, de type hypertension, devraient se surveiller un peu, notamment en limitant les excès de table. Si vous faites du sport, respectez bien le temps d’échauffement, car vos ligaments auront tendance à se distendre plus facilement.

Travail

Dans le travail, n’hésitez pas à vous offrir ce qui pourra vous faire gagner du galon. Une belle garde-robe à la mode ne serait pas pour vous déplaire et pourrait vous aider à influencer favorablement les autres. Tenez compte de ce bon vieux proverbe indien : « Sois toujours bien habillé, même pour mendier ». En tout cas, soignez votre look et inscrivez-vous à un club privé.

Citation

Le coeur voit ce qui échappe à l’oeil (proverbe arabe).

Famille/foyer

Accordez la priorité à votre vie privée. Profitez des influences favorables actuelles pour vous rapprocher de vos parents et de vos enfants : des moments passés tous ensemble vous enchanteront.

Vie sociale

Sous l’influence de Mercure, vous vous montrerez beaucoup plus sociable et plus enclin à l’improvisation. Si, par exemple, des amis ou des parents débarquent chez vous sans prévenir, vous n’en ferez pas un drame. Vous mettrez, le plus naturellement du monde, deux ou trois couverts de plus. Ce sera aussi la porte ouverte pour les copains de vos enfants.

Nombre chance

846

Clin d’oeil

Bannissez ce sentiment d’appréhension qui vous envahit par moments.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com