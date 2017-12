Éphéméride du jour ….., 26 Décembre 1928 // Décès de Justin Bouzon, Arpenteur géomètre, Historien haïtien

26 Décembre 1928 Décès de Justin Bouzon, Arpenteur géomètre, Historien haïtien

CARRIÈRE:

.- « Arpenteur géomètre, il a levé un plan de Port-au-Prince à 1 pour 2.000 qui fut gravé à Paris par Ehrard frères. »

ŒUVRES

.- Question de politique et d’administration : De la diminution du nombre de députés, de l’augmentation du nombre des communes.

.- De l’esprit d’association en Haïti.

.- Études historiques sur la présidence de Faustin Soulouque

Aujourd’hui, 26 Décembre 2017

360ème jour de l’année, 52ème semaine de l’année

5jours avant la fin de l’année

Journée Nationale

Boxing Day Journée spéciale d’aubaines dans la plupart des centres commerciaux québécois

UN FAIT A RETENIR

26 Décembre 2009 La Chine inaugure une ligne à grande vitesse, la plus rapide au monde

La plus rapide au monde selon les autorités avec une vitesse moyenne de 350 km/h, ont rapporté les médias officiels.

Cette ligne de 1 069 km de longueur, dont les travaux ont été lancés en juin 2005, est un des tronçons de celle qui reliera à terme Beijing à Canton, capitale de la province du Guangdong, a indiqué l’agence Chine Nouvelle.

Montrant des images des trains flambant neufs partant de la gare de Wuhan, produits grâce à des transferts de technologie étrangère, la télévision officielle CCTV a souligné que le trajet serait de trois heures, contre 10 avant l’entrée en service de la ligne à très grande vitesse.

La Pensée du Jour

«Ne baisse pas les bras, tu risquerais de le faire deux secondes avant le miracle.»

Proverbe Arabe

PRENOM DU JOUR

Saint-Etienne mais aussi Estève, Estienne, Étiennette, Tiennette et Stéphane…

Mort entre 31 et 36, juif helléniste de la Diaspora, Etienne convertit beaucoup de ses coreligionnaires mais, accusé de « blasphémer contre le Temple et contre la loi », il fut lapidé. Les Etienne sont honnêtes et dynamiques. Leur couleur : le vert. Leur chiffre : le 9.

Aujourd’hui

Mardi 26 Décembre 2017 Premier Quartier

Mardi 02 Janvier 2018 Pleine Lune

L’Ere des Capricorne, Comprise entre le 22 Décembreet le 21 Janvier

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Boukman Eksperyans «Ave Maria»

Pour découvrir la musique du groupe Boukman Eksperyans «Ave Maria»

On espère que les fêtes de Noel ont été superbes pour vous, et que vous gardiez surtout l’esprit de Noel chaque jour de votre vie. Un esprit de paix, d’amour et de partage….

Il faut rappeler que le samedi 24 décembre dernier, Lunise et Richard Morse de Ram, Manzè et Lolo ont été élevé à l’ordre des Mapous de la culture haïtienne par l’agence de promotion Encre d’or.

Vous écoutez ce morceau Ave Maria, gravé sur le dernier album sorti au début du mois titré : Isit e koulye a

L’actualité du monde, dans le passé

26 décembre

Il semble que l’expression « boxing » vient du mot anglais « boxes », pour boîtes de cadeaux de Noël.

Il existe plusieurs hypothèses sur l’origine première du jour des boîtes, mais la plus courante est que les serviteurs et les marchands recevaient les cadeaux de leurs employeurs lors du premier jour ouvrable après Noël, le lendemain des celébrations de famille. Une autre explication suggère qu’il s’agissait du jour où les prêtres ouvraient les troncs des églises et en distribuaient le contenu aux pauvres.

À mon sens, ce « boxing » s’apparente plutôt au mot boxe, dans le sens de combat d’arène… Parce qu’il faut être en forme pour aller boxer dans les magasins le boxing day… C’est le jour des soldes de l’après-Noël! D’après un sondage commandé par Visa Canada, plus de cinq millions de Canadiens se rendront dans les magasins aujourd’hui pour les soldes d’après-Noël.

Les Américains ont effectivement un boxing day qui est aussi le 26 décembre. Par contre le vendredi suivant la American Thanksgiving (ou Action de grâces en francais) s’appelle le Black Friday , c’est une journée seulement et c’est la journée pour faire des emplettes pour les fêtes de Noël. Il paraitraît que les rabais de cette journée sont énormes d’où les queues la veille au soir pour aller aux magasins.

26 décembre 2014 Ordre du Canada : plusieurs Québécois à l’honneur

Le journaliste Simon Durivage et le juriste Jean-Louis Baudouin font partie des nombreux Québécois qui ont été honorés à l’Ordre du Canada, dont les 95 récipiendaires de partout au pays ont été annoncés vendredi.

Ces Québécois ont été reconnus pour leur contribution importante dans leurs milieux respectifs. Depuis 1967, l’Ordre du Canada récompense les Canadiens pour « leurs accomplissements et leurs services envers la communauté ».

John R. Porter, qui a été directeur du Musée national des beaux-arts du Québec de 1993 à 2008 et le cuisinier Normand Laprise, chef du restaurant Toqué!, ont aussi été honorés. Le directeur de l’Opéra de Québec, Grégoire Legendre, fait partie des personnes reçues dans l’Ordre. Dans le domaine de la culture, Lorraine Vaillancourt a été promue pour son apport à la musique contemporaine.

26 décembre 2014 Cérémonie en hommage aux victimes du tsunami de 2004

Des milliers de personnes ont assisté jeudi en Indonésie à une cérémonie en hommage aux 220 000 victimes du tsunami qui a affecté 14 pays de l’océan Indien en 2004, à la veille du dixième anniversaire de ce drame commémoré à travers le monde.

Le 26 décembre 2004, un séisme de magnitude 9,3 – le plus important de la planète depuis 1960 – s’est produit au large de l’île indonésienne de Sumatra, provoquant des vagues dévastatrices sur les côtes de pays d’Asie parmi lesquels le Sri Lanka et la Thaïlande, et jusqu’en Afrique.

Parmi les victimes se trouvaient des milliers de touristes étrangers qui profitaient pour la plupart des fêtes de fin d’année pour passer des vacances au bord des plages idylliques de la région.

26 décembre 2013 Sports – Milos Raonic est choisi l’athlète masculin par excellence au pays

La saison exceptionnelle de Milos Raonic est soulignée par La Presse canadienne; l’Ontarien est choisi l’athlète masculin par excellence au pays en 2013.

Il met ainsi la main sur le trophée Lionel-Conacher avec 45 % des voix; il a devancé le demi Jon Cornish (22 %) des Stampeders de Calgary et le golfeur Graham DaLaet (13 %).

26 décembre 2013 Colette Roy-Laroche, personnalité de l’année

Colette Roy-Laroche, mairesse de la ville de Lac-Mégantic, est élue personnalité de l’année; plusieurs la considèrent comme un « modèle pour toutes les femmes du Québec », ainsi que l’a dit Québec solidaire.

D’autres, comme le chroniqueur du Journal de Québec, J. Jacques Samson, voient en elle une politicienne qui a « revalorisé la notion de service public et fait la preuve que des citoyens peuvent se consacrer avec générosité au mieux être de leur communauté. »

26 décembre 2012 Décès – Gerry Anderson, 83 ans

Le Britannique Gerry Anderson, le créateur de la série télévisée d’animation de marionnettes Les Sentinelles de l’air, est mort.

Gerry Anderson s’est fait connaître mondialement dans les années 1960 avec la série Les Sentinelles de l’air (Thunderbirds), qu’il a créée avec son ex-femme, la productrice britannique Sylvia Anderson.

26 décembre 2010 Décès – Teena Marie, 54 ans

Teena Marie, l’interprète des chansons Lovergirl, qui était surnommée la « reine d’ivoire de la soul », a été retrouvée sans vie à son domicile par des membres de sa famille.

L’autopsie de la chanteuse Teena Marie n’a révélé aucun signe de traumatisme, ont indiqué les enquêteurs. Il faudra toutefois attendre plusieurs semaines avant de connaître la raison exacte de son décès.

Le corps de la chanteuse ne présentait aucune trace suspecte et aucune drogue illicite n’avait été trouvée dans la maison de Pasadena où elle est décédée. Mais dans un entretien à l’Associated Press l’an dernier, Teena Marie avait expliqué avoir réussi à vaincre une dépendance aux médicaments.

26 décembre 2010 Décès – Jean-Paul Filion, 83 ans

Jean-Paul Filion était chansonnier, auteur, poète et peintre.

Celui qui a fréquenté Gaston Miron, Félix Leclerc, Roland Giguère, Gilles Carle, Paul-Émile Borduas et Pauline Julien s’est fait connaître surtout par sa populaire chanson La Parenté.

Devenue un air québécois incontournable du temps des Fêtes, La Parenté revient depuis 1958 rythmer les soirées de décembre. Enregistrée par Filion lui-même sur son premier disque, La Parenté, qui fut reprise par Jacques Labrecque, François Dompierre et Angèle Arsenault. Elle aurait été vendue à plus de 100 000 exemplaires.

Né à Saint-André-Avelin en Outaouais, un village où il a puisé une bonne partie de l’inspiration de ses écrits fortement autobiographiques, Jean-Paul Filion se dirige d’abord, après des études à l’École des beaux-arts, vers la peinture. Il mène un court moment une carrière de chansonnier, mais c’est l’écriture, depuis son premier recueil de poésie Du centre de l’eau (l’Hexagone), sorti en 1955, qui l’accompagnera toute sa vie.

Il signe, au début des années 60, quelques télé-théâtres pour Radio-Canada, tout en publiant régulièrement poèmes et romans. En 2008 paraît aux éditions Leméac son dernier livre, Sur mon chemin j’ai rencontré, le journal intime que Jean-Paul Filion a tenu de 1951 à 1959. Le roman Cap Tourmente, paru d’abord en 1980, demeure, d’après Pierre Filion, des éditions Leméac, son livre le plus important.

26 décembre 2009 Décès – Yves Rocher, 79 ans

L’industriel français Yves Rocher, président du groupe de produits de beauté à qui il a donné son nom, est mort samedi à Paris.

Le jeune de 14 ans, orphelin de père, doit cesser l’école pour aider sa mère au magasin de tissus. Sa fibre commerçante s’éveille sur les marchés de la région. Pour développer le commerce familial, il a une première idée : la vente d’inhalateurs. Et il a 25 ans, quand il est saisi d’une idée lumineuse : la fabrication d’une pommade miraculeuse contre les hémorroïdes, à base de ficaire, qu’il commence à confectionner dans le grenier familial, selon une recette mise au point par une guérisseuse.

Il invente dans la foulée une nouvelle méthode commerciale, en passant une annonce dans la presse parisienne. La vente par correspondance est née. Il démarre une véritable fabrication de produits cosmétiques. À la fin des années 60, Yves Rocher ajoute une autre pièce à l’édifice qu’il est en train de construire. Il ouvre sa première boutique à Paris et rapidement 200 autres en France, puis en Belgique et en Allemagne où ses produits à base de plantes sont très populaires.

26 décembre 2008 Autre soldat canadien tué en Afghanistan

Un soldat canadien a été tué et trois autres blessés par une bombe artisanale dans le sud de l’Afghanistan.

Il s’agit de Michael Freeman, âgé de 28 ans et originaire de Petawawa en Ontario. Trois autres soldats ont été blessés. Les militaires voyageaient à bord d’un blindé dans le district de Zhari, à l’ouest de Kandahar, quand ils ont frappé la mine en bordure d’une route. Ils procédaient à des opérations de sécurité. Ce décès porte à 104 le nombre de soldats canadiens tués en Afghanistan depuis 2001.

26 décembre 2008 Chantal Petitclerc athlète féminine de l’année

Chantal Petitclerc est l’athlète féminine de l’année 2008 de La Presse Canadienne.

La sprinteuse en fauteuil roulant est la 5e Québécoise à remporter cet honneur, après Myriam Bédard, Carolyn Waldo, Sylvie Bernier et Jocelyne Bourassa. Elle est la première athlète paralympique à le décrocher depuis qu’il a été créé en 1933.

Aux Jeux olympiques de Beijing, elle a remporté toutes les courses auxquelles elle a participé, en plus d’établir deux records mondiaux.

26 décembre 2006 Tiger Woods athlète masculin de l’année

Tiger Woods a été proclamé l’athlète masculin de l’année par l’Associated Press.

Il a devancé le demi offensif des Chargers de San Diego LaDainian Tomlinson, tandis que le numéro 1 du tennis mondial Roger Federer a pris le troisième rang.

Âgé de 31 ans, Woods mérite cet honneur pour la quatrième fois de sa carrière. Il égale ainsi le record établi par Lance Armstrong qui avait été choisi lors des quatre dernières années.

26 décembre 2006 Pierre-Hugues Boisvenu est nommé citoyen de l’année

Pierre-Hugues Boisvenu est nommé citoyen de l’année par les lecteurs du magazine Sélection.

Ils ont voulu souligner le courage et la ténacité de ce père de famille qui lutte pour humaniser le système judiciaire. Après le meurtre de sa fille Julie, M. Boisvenu a fondé en 2003 l’Association des familles de personnes assassinées ou disparues, un organisme qui accompagne et conseille 300 familles éprouvées par la perte d’un proche.

26 décembre 2006 La cour d’appel irakienne confirme la condamnation à mort de Saddam Hussein

La cour d’appel irakienne confirme la condamnation à mort de l’ancien président irakien Saddam Hussein pour le massacre de villageois chiites, sentence qui doit désormais être exécuté dans les 30 jours.

Cette décision est intervenue le jour même où le nombre de morts américains depuis l’invasion de l’Irak en 2003 a dépassé le bilan symbolique des 2 973 morts des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis.

Le président déchu sera exécuté dans les trente jours par pendaison et « à n’importe quel moment à partir de mercredi », précise un juge de la cour d’appel, Arif Shaheen; Saddam Hussein, qui a dirigé le pays d’une main de fer de 1979 jusqu’à l’invasion américaine et la chute de son régime en avril 2003, avait été condamné à mort par pendaison le 5 novembre pour l’exécution de 148 villageois chiites de Doujail (60 km au nord de Bagdad), dans les années 80, en représailles à un attentat contre le convoi présidentiel.

26 décembre 2006 Les Japonais sont plus grands qu’avant

Une meilleure alimentation et la diminution des maladies infantiles sont les raisons principales de cette croissance extraordinaire des petits japonais, selon l’étude.

Le changement de style de vie jouerait aussi en faveur d’une taille plus grande. La position assise avec les jambes sous le fessier, qui coupait la circulation, n’est plus fréquente.

26 décembre 2006 Décès – Gerald Ford, 93 ans

Gerald Ford fut le trente-huitième président des États-Unis d’Amérique après la démission de Richard Nixon.

Il y a eu deux attentats contre Gerald Ford : alors qu’il est en déplacement à Sacramento, Californie le 5 septembre 1975, un membre de la secte de Charles Manson pointe son arme sur Ford mais un agent du Secret Service (protection du président américain) fait obstacle à l’attentat. Soixante-dix jours plus tard,Sara Jane Moore tente également de tuer Ford à San Francisco mais sa tentative est déjouée par un spectateur.

L’ancien président américain a été hospitalisé le 14 janvier 2006 en Californie pour traiter une pneumonie. Il est admis au Eisenhower Medical Center, près de son domicile de Rancho Mirage, dans le sud de la Californie. Il en est sorti le 25 janvier.

En août, il avait reçu un stimulateur cardiaque, puis subi une angioplastie, une intervention chirurgicale destinée à élargir des artères. Il avait également été hospitalisé pendant une semaine à la mi-octobre. En novembre 2006, il était devenu le doyen des présidents des États-Unis (les présidents américains gardent leur titre, même à la retraite), dépassant Ronald Reagan, décédé en juin 2004.

26 décembre 2006 Décès – Fernand Nault, 85 ans

Fernand Nault est un danseur et chorégraphe québécois, né à Montréal.

Pendant que la magie de Casse-Noisette bat son plein, son créateur, Fernand Nault, s’éteint, après 40 années au service de la danse au Québec.

Fernand Nault est décédé… une journée avant d’avoir 86 ans. Souffrant de Parkinson depuis plusieurs années, la maladie aura eu raison de son corps d’ancien danseur. Cette année, pour la première fois depuis 41 ans, il n’était pas présent aux auditions et aux répétitions de Casse-Noisette, laissant déjà présager un grand vide.

26 décembre 2005 John Gomery a été fait la personnalité canadienne de 2005

John Gomery est surtout connu pour sa présidence de la commission canadienne d’enquête sur le scandale des commandites, laquelle est médiatisée au Québec comme la Commission Gomery.

En ce jour, il est nommé personnalité de l’année par la version canadienne du magazine Time.

26 décembre 2005 Le scandale des commandites : l’événement canadien le plus marquant de 2005

Paul Martin, qui a créé la commission Gomery, vient de répondre en Chambre à une série de questions sur le scandale des commandites.

La vérificatrice générale Sheila Fraser déposa le 10 février 2004 un rapport dévoilant l’ampleur de ce qu’il est maintenant convenu d’appeler « le scandale des commandites ».

Le rapport explique notamment comment 100 des 250 millions du budget du programme fédéral de commandites se sont retrouvés dans les poches de quelques firmes de publicité et de communication au lendemain de la mince victoire du « non » au référendum de 1995. Pendant près de six ans, des entreprises amies du Parti libéral du Canada ont encaissé plus de 100 millions de dollars d’un fonds servant à commanditer différents événements culturels et sportifs.

26 décembre 2004 Un tsunami gigantesque ravage les côtes de l’océan Indien

Un tremblement de terre d’une amplitude exceptionnelle de 9 secoue les fonds marins au large de Sumatra.

Quelques heures plus tard des vagues géantes, atteignant 10 mètres de hauteur, s’abattent sur l’Indonésie, la Thaïlande, le Sri Lanka, l’Inde et la Malaisie. Elles tuent plus de 220 000 personnes et font plus d’un million de réfugiés. Située en zone hautement touristique, la catastrophe prend une ampleur mondiale et suscite l’émoi et la solidarité dans le monde entier.

26 décembre 2004 Viktor Iouchtchenko remporte l’élection présidentielle en Ukraine

Un troisième tour de vote a lieu en ce jour sous la surveillance de plus 12 000 observateurs internationaux.

Après le décompte total des voix, la Commission centrale des élections ukrainienne a désigné comme vainqueur Victor Iouchtchenko avec 51,99 % des voix, devançant ainsi Viktor Ianoukovitch qui en a obtenu 44,2 %. L’équipe de ce dernier a annoncé qu’elle porterait plainte pour invalider le résultat suite à plusieurs irrégularités qu’elle aurait découvertes.

Après plusieurs procédures de l’équipe de Viktor Ianoukovitch visant à invalider le résultat, la Cour suprême ukrainienne a finalement rejeté toutes les demandes et a déclaré Victor Iouchtchenko vainqueur de l’élection présidentielle le 20 janvier 2005.

26 décembre 2003 Un séisme détruit Bam en Iran

À l’épicentre du séisme, Bam, une ville de près de 100 000 habitants, est détruite à 70 %. La citadelle historique, joyau de l’architecture iranienne, est elle aussi quasiment rasée. Le bilan humain s’établira à plus de 40 000 morts, 30 000 blessés et des dizaines de milliers de sans-abris.

26 décembre 2003 Le Queen Mary 2 arrive à Southampton

Le Queen Mary 2 arrive à son nouveau port d’attache, Southampton au sud de l’Angleterre.

Il avait quitté les chantiers navals de Saint-Nazaire (ouest de la France) le 22 décembre; avant de rejoindre Southampton, le paquebot a fait un crochet par Vigo (Espagne), pour permettre aux quelque 1 250 membres d’équipage de se familier avec ce mastodonte.

26 décembre 2003 Paul Martin, personnalité de l’année

Parce qu’il y est parvenu à se faire élire avec une aisance remarquable tout en augmentant l’appui populaire au Parti libéral du Canada, Paul Martin est désigné la personnalité de l’année 2003 dans le cadre d’un sondage réalisé par la Presse Canadienne et NTR auprès des directeurs de l’information des quotidiens et diffuseurs.

26 décembre 2002 La pêche aux poulamons est commencée!

La pêche aux petits poissons des chenaux commence aujourd’hui à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Devenue une véritable tradition du temps des fêtes, la pêche sur glace accueille bon an mal an des dizaines de milliers d’amateurs.

Quelque 600 cabanes de pêche sont installées sur les eaux glacées de rivière Sainte-Anne pour accueillir les pêcheurs. Depuis quelques années, l’événement attire de plus en plus les familles en proposant plusieurs activités comme le patin, la glissade et les balades en tramway.

26 décembre 2001 Sports – Patrick Roy remporte sa 500e victoire

C’est avec panache que Patrick Roy remporte sa 500e victoire dans la Ligue nationale.

Roy, qui devient le premier gardien de l’histoire à atteindre un tel sommet, mérite de plus son septième blanchissage de la saison, égalant un sommet en carrière, quand l’Avalanche du Colorado bat les Stars de Dallas 2-0.

26 décembre 2000 Tiger Wood athlète de l’année

Pour la deuxième année de suite, Tiger Woods a été choisi mardi athlète de l’année par l’agence Associated Press.

Comme la plupart de ses victoires incroyables cette saison, ce triomphe a été à sens unique. Woods, qui a bouclé une incroyable saison avec neuf victoires, dont trois dans des tournois majeurs, qui a complété son grand chelem et qui a réussi des coups inimaginables, a donc égalé l’exploit de Michael Jordan en remportant le titre pour une troisième fois en carrière.

26 décembre 2000 Décès – Jason Robards, 78 ans

Jason Robards est un acteur américain, né à Chicago (Illinois, États-Unis), et mort à Bridgeport (Connecticut, États-Unis). Après avoir servi dans la marine pendant la 2e guerre mondiale, Jason Robards apparaît dans de nombreux théâtres new-yorkais.

Son film le plus célèbre est peut-être Il était une fois dans l’Ouest (1968) où il incarne le Cheyenne, chef de bande mais aussi romantique auprès de la belle Jill McBain (Claudia Cardinale). Excellent acteur de composition (un des meilleurs du cinéma américain), il a mené une carrière prolifique sur le grand et le petit écran.

Au long de sa carrière particulièrement riche, Robards a interprété Abraham Lincoln et Ulysses Grant, Al Capone et Doc Holliday (avec James Garner en Wyatt Earp), Brutus, Howard Hughes, Sakharov (avec Glenda Jackson dans le rôle d’Helena) et Dashiell Hammett ; il est passé de Shakespeare à Edgar Poe, de William Faulkner à Ray Bradbury; il a eu pour partenaire à plusieurs reprises l’anglaise Jean Simmons et Ava Gardner dans le téléfilm Les Feux de l’été.

26 décembre 1999 Sacrée Météo – Tempête en Europe

Une tempête d’une extrême violence déferle sur la France, l’Allemagne, la Belgique et la Suisse, avec des vents atteignant 173 km/h dans le sud de Paris. Des milliers d’arbres sont détruits dans la capitale française et dans le parc du château de Versailles.

La tempête aussitôt terminée fera place à une seconde causant d’autres ravages. Plusieurs édifices historiques, notamment la cathédrale Notre-Dame de Paris, subissent d’importants dégâts, et les victimes un peu partout en Europe se chiffrent à environ 130, dont 70 dans le nord et le sud de la France.

26 décembre 1999 Décès – Yvan Canuel, 64 ans

Yvan Canuel, né à Mont-Joli et décédé à Ottawa, est un acteur québécois. Il est surtout connu pour son travail à la télévision.

Après avoir débuté à la télévision dans La Boîte à surprises, il a fait partie de nombreux téléromans : Rue des pignons, Montjoye, Le Temps d’une paix, L’Héritage, Scoop, Montréal P.Q. et Le Retour. Au cinéma, il a été de la distribution de J.A. Martin photographe, Le Matou et La Florida. Il a aussi joué au théâtre et a fait de la mise en scène. Il est le fondateur du Théâtre Pont-Château.

Il est le père d’Érik Canuel, réalisateur et scénariste de films québécois.

26 décembre 1998 Le Maple Leaf Gardens de Toronto ferme ses portes

Le Maple Leaf Gardens de Toronto, vieux de près de 70 ans, est témoin du dernier match disputé entre les Leafs et le Canadien, qui l’emporte 2-1. Ted Kennedy et Maurice Richard ont été invités pour la circonstance à faire la mise au jeu officielle.

26 décembre 1989 Décès – Doug Harvey, 65 ans

Douglas Norman Harvey né et mort à Montréal, au Québec, Canada, est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de l’histoire de la Ligue Nationale de hockey, élu au Temple de la renommée en 1973, Doug Harvey a évolué dans la Ligue Nationale pendant 21 saisons, dont 14 dans l’uniforme du Canadien avec lequel il a pris part à six conquêtes de la coupe Stanley. Il a remporté sept fois le trophée Norris, attribué au meilleur défenseur du circuit, et a été sélectionné à 11 reprises dans l’équipe d’étoiles.

26 décembre 1985 Décès – Dian Fossey, 53 ans

La zoologie américaine Dian Fossey est retrouvée morte dans son campement d’études Karisoke au coeur du parc national des volcans au Rwanda.

Symbole de la lutte pour la protection des gorilles d’Afrique, Dian Fossey s’est passionné pour les grands singes à la fin des années 60. Ennemie jurée des braconniers, sa mort a été provoquée par six coups de machette assénés à la tête. Mais aucune preuve ne confirmera que ce sont eux qui l’ont assassinée. La vie de Dian Fossey sera adaptée au cinéma en 1988 par le réalisateur Michael Apted dans le film Gorilles dans la brume avec Sigourney Weaver.

26 décembre 1982 La machine de l’année : l’ordinateur

Pour la première fois, la personne de l’année sélectionnée par le magazine Time n’est pas humain. Un ordinateur est honoré en 1982 pour avoir la plus grande influence sur « le bien ou le mal à venir ».

26 décembre 1978 Départ de la première édition du Paris-Dakar

La course eut d’abord lieu en 1978, un an après que Thierry Sabine se perdit dans le désert et décida que c’était un bon endroit pour organiser un rallye et pourquoi pas à Dakar dit le président.

Il partit de Paris pour se terminer à Dakar avec un transfert par la Méditerranée. Plusieurs éditions du Dakar furent perturbées par des menaces terroristes, et certaines étapes ont dû être annulées, avec un changement d’itinéraire.

Ce rallye est très contesté, tout d’abord en raison des 48 décès qui ont eu lieu pendant son déroulement depuis 1979, dont ceux de nombreux enfants, heurtés par des concurrents, malgré les diverses mesures de sécurité prises par les organisateurs depuis quelques années (limitation de la vitesse pour les concurrents dans les villages avec sanction en cas de non-respect, prévention contre les dangers pour les habitants avec affiches en langue locale…).

26 décembre 1978 Décès – Louis-Philippe Hébert, 78 ans

Le comédien Louis-Philippe Hébert était surtout connu pour son rôle du père Laloge dans Les belles histoires des Pays d’en-haut.

Il a aussi joué dans les téléromans Le survenant et Au chenal du moine. Louis-Philippe Hébert, était résident de Sainte-Béatrix. Il résidait dans le rang Sainte-Cécile.

Il a participé à :

1957 : Au chenal du moine (série télévisée) : Le Grec;

1956 : Les Belles Histoires des pays d’en haut (série télévisée) : François-Xavier Laloge;

1956 : Le Survenant (série télévisée) : Le Grec;

1947 : Whispering City : commis d’hôtel et

1947 : La forteresse : commis d’hôtel.

26 décembre 1975 L’avion Tupolev 144S entre en service

Le Tupolev Tu-144S est un avion de ligne supersonique russe. Les médias occidentaux l’ont surnommé Concordski, un nom à consonance russe mais qui souligne sa ressemblance avec le Concorde.

Le Tu-144S entra en service en ce jour, transportant du courrier et du fret entre Moscou et Alma-Ata en préparation d’une ouverture de la ligne au trafic passagers, qui intervint en novembre 1977. Il y eut une courte période d’exploitation en vol régulier mais le 23 mai 1978, le premier Tu-144D connut une panne en vol lors d’un vol de qualification et s’écrasa, causant la mort de son équipage. En conséquence, le vol Aeroflot du 1er juin 1978 fut le cinquante-cinquième et dernier vol régulier.

Un vol régulier mais seulement avec du fret fut rétabli le 23 juin 1979, utilisant le nouveau modèle Tu-144D, y compris sur de plus longs itinéraires comme Moscou-Khabarovsk grâce à l’autonomie supplémentaire liée à l’emploi de moteurs plus économes (RD-36-51). En comptant les 55 vols passagers, il y eut 102 vols réguliers Aeroflot avant la fin définitive du service commercial. Comme le Concorde, le TU-144D était un projet de prestige qui laissait derrière la rentabilité économique. Au moins, le Concorde était un bon avion qui volait bien. Le TU-144D, lui, était un ratage aéronautique et financier complet tel que l’indique sa brève carrière aérienne.

26 décembre 1972 Décès – Harry S. Truman, 88 ans

Harry S. Truman, né à Lamar dans le Missouri et mort à Kansas City dans le Missouri, est le 33e président des États-Unis. Vice-président élu en 1945 avec Franklin Delano Roosevelt, il devient président à son décès la même année. Il est réélu pour un second mandat jusqu’en 1953.

La présidence de Truman a été très riche en événements de toutes sortes : c’est sur son ordre qu’ont été lancées les bombes atomiques sur les villes japonaises d’Hiroshima et de Nagasaki mettant fin à la seconde guerre mondiale. Il connut le début de la guerre froide. Il appuya le plan Marshall destiné à venir en aide à l’Europe occidentale. Il assista à la naissance de l’ONU et était en poste lorsque la guerre de Corée éclata.

Truman fut un président très populaire.

26 décembre 1971 Patrick Dolan Critton détourne un avion

Patrick Dolan Critton s’empare d’un avion d’Air Canada au départ de Thunder Bay.

Les 82 passagers sont libérés à Toronto et le pirate atteindra Cuba, puis ira vivre 20 ans en Tanzanie avant de partir aux États-Unis; il sera ramené à Toronto et accusé, en novembre 2001. Il fut condamné à trois ans de prison et il en fit le tiers.

26 décembre 1969 Naissance – Éric Maheu

Éric Maheu est un musicien québécois, bassiste du groupe Kaïn (Comme une étoile – Parle-moi d’toi – L’amour du jour – Mexico – On dormira demain – La maison est grande).

Il est aussi auteur, compositeur, interprète et animateur.

26 décembre 1963 I Want To Hold Your Hand en Amérique

Avec le lancement de I Want To Hold Your hand et I Saw Her Standing There des Beatles débute l’invasion de la musique britannique sur le continent nord-américain.

Dès le début de février 1964, les deux chansons trôneront au sommet du Hot 100. Jusque-là, Capitol Records, filiale de la compagnie anglaise EMI, avait refusé tous les droits de diffusion aux États-Unis des disques du quatuor.

26 décembre 1960 Décès – Giuseppe Mario Bellanca, 74 ans

Giuseppe Mario Bellanca était pilote et constructeur d’avions. Il était tenu en grande estime par l’industrie aéronautique américaine dans les années 20 et 30.

Né en Italie, il construisit son premier avion en 1908 dans ce pays, émigra aux États-Unis en 1911 puis ouvrit une école de pilotage à Mineola (Texas). Il réalisa aux États-Unis le premier avion à cabine fermée.

Il fut un concepteur d’avion pendant la première guerre mondiale.

26 décembre 1953 Décès – David Brown Milne, 71 ans

David Brown Milne est un artiste peintre, graveur et écrivain. Benjamin d’une famille de dix enfants nés d’immigrants écossais presbytériens, c’est à New York que Milne fait son apprentissage et qu’il est reconnu en premier lieu.

Au Canada, il reste pratiquement inconnu jusqu’en 1934, et jusqu’à ces dernières années, on ne lui a pas accordé la même attention qu’au Groupe des Sept, ses contemporains. Parmi les peintres canadiens, il est l’un de ceux qui ont été le plus acclamés par des générations successives d’artistes. Les conservateurs et les critiques étrangers le désignent habituellement comme le plus grand de nos peintres.

26 décembre 1945 Naissance – Suicide assisté de l’Italien Piergiorgio Welby

Piergiorgio Welby est un artiste-peintre, poète et militant politique italien dont le combat pendant trois mois afin d’affirmer son « droit à mourir » a conduit à un débat sur l’euthanasie dans son pays.

Piergiorgio Welby réclamait depuis plusieurs années le droit de mourir. Atteint de dystrophie musculaire, dégénérescence progressive des muscles contrôlant les mouvements du corps, il ne pouvait pas marcher, se nourrir ou respirer de façon autonome. Mario Riccio, le médecin qui a débranché le respirateur, a précisé que cette décision était conforme au droit d’un patient de refuser un traitement.

L’Église lui ayant refusé une cérémonie religieuse, ses obsèques furent civiles.

26 décembre 1943 Les combats se poursuivent pour la prise d’Ortona

Les fantassins canadiens avancent sans même se montrer dans la rue : à coup de pics et d’explosifs, ils percent les murs mitoyens des immeubles et se lancent à travers la fumée et la poussière pour atteindre la maison voisine et y déloger l’ennemi.

Ils pénètrent par les étages supérieurs et fondent d’en haut sur leurs opposants; les grenades lancées par les Allemands pour se défendre retombent à leurs pieds avant d’exploser. Les chars suivent la progression des fantassins, transportent les munitions essentielles et évacuent les nombreux blessés.

Que se passe-t-il donc à Ortona? Cette petite ville côtière n’a plus de valeur stratégique et pourtant l’ennemi la défend avec une âpreté démesurée, qui n’a d’égale que l’acharnement des Canadiens. La presse mondiale s’est emparée de l’événement et le nom jusqu’ici inconnu de cette obscure ville italienne est maintenant répété sur toutes les lèvres.

26 décembre 1943 Le général A.G.L. « Andy » McNaughton démissionne

Au moment de l’entrée du Canada dans la seconde guerre mondiale, McNaughton prend le commandement de la Première Division d’infanterie canadienne.

Sous son commandement, la division croît pour devenir un corps d’armée (1940), puis une armée (1942). McNaughton se distingue à nouveau par le développement de techniques appliquées à la détection et aux armements, dont le projectile à sabot détachable.

On lui reproche, cependant, des fautes de jugement quant aux tactiques militaires, notamment son approbation du désastreux projet d’invasion de Dieppe. Son opposition acharnée à la fragmentation des forces canadiennes stationnées en Grande-Bretagne lui a valu le ressentiment du gouvernement canadien et de l’État-major britannique. Soumis à la pression des critiques et fatigué par une santé défaillante, McNaughton démissionne de son commandement.

Le premier ministre Mackenzie King maintient sa confiance en McNaughton et le nomme ministre de la Défense en 1944, avec le mandat précis de régler le problème de la conscription. Or, McNaughton n’arrive ni à résoudre la crise de la conscription, ni à gagner la faveur du public qui lui refuse un siège au Parlement.

26 décembre 1943 Le dernier cuirassé allemand, le Scharnhorst, est coulé par la marine anglaise au nord de la Norvège

Le 22 décembre 1943, le Scharnhorst sort en compagnie de cinq destroyers à la rencontre d’un convoi allié repéré par une reconnaissance aérienne, le convoi JW55B. Dans la matinée du 26, après s’être séparé des destroyers, le Scharnhorst se retrouve face aux croiseurs de la 10e escadre (Burnett) HMS Belfast, HMS Sheffield et HMS Norfolk.

Les Britanniques s’assurent que le Scharnhorst croise la route du cuirassé HMS Duke of York. Le cuirassé obtient un contact radar à plus de 40 km et engage le combat à 16h50. Le Scharnhorst est alors surpris une 3e fois et se retrouve surclassé par les bordées des 10 pièces de 356 mm (14 pouces) du cuirassé de classe King George V. Les deux tourelles avant du Scharnhorst sont mises hors de combat, le privant de six de ses neuf canons. Sa vitesse lui permet toutefois de s’échapper.

Pourtant, Erich Bey envoie un message au Führer lui assurant qu’il combattra « jusqu’au dernier obus ». Mais le Scharnhorst a perdu son dernier atout : une des dernières bordées du Duke of York a endommagé ses chaudières, réduisant sa vitesse et permettant au Duke of York de le rejoindre. Après un duel d’artillerie qui dure au total plus de deux heures (les Britanniques tirent plus de 2 000 obus), les pièces du Scharnhorst deviennent définitivement silencieuses à 19h16.

Les destroyers et croiseurs le torpillent à plusieurs reprises (22 torpilles sont tirées). Touché à l’avant, le Scharnhorst coule, pavillon haut, à environ 19h45. Sur les 1 968 hommes d’équipage, seuls 36 survivants seront repêchés dans les eaux glacées de l’Arctique par les contre-torpilleurs Scorpion et Matchless. Quant au convoi JW55B, il arrive sans dommage à Mourmansk.

26 décembre 1943 Gens d’ici – Naissance – Gérard Bouchard

Il est un historien, sociologue et écrivain québécois (Mistouk – La pensée impuissante – La culture québécoise est-elle en crise?)

Prix du Gouverneur général en 1996 (Quelques arpents d’Amérique – Population, économie, famille au Saguenay 1838-1971) et en 2000 (Genèse des nations et cultures du Nouveau Monde). Il a été coprésident de La Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles (Bouchard-Taylor). Il est membre de la Société royale du Canada et de l’Académie des Lettres du Québec.

Il est le frère de l’ex-premier ministre Lucien Bouchard.

26 décembre 1942 Convoi vers l’Angleterre

Du 25 au 29 décembre 1942, le convoi ONS 154, escorté par le groupe canadien C 1, perd 14 navires sous le coup des attaques d’une meute nombreuse de U-boote.

C 1 n’a qu’un destroyer, le NCSM St-Laurent, parce que le second destroyer prévu n’a pu appareiller. La performance de C 1, malgré l’expérience de ses vaisseaux, est encore entachée par leur difficulté à bien fonctionner comme équipe de combat, une situation due aux changements fréquents que les urgences imposent aux groupes d’escorte canadiens. La réalité s’impose : les groupes canadiens doivent aller à l’entraînement.

26 décembre 1938 En hiver, on découvre du poisson dans la rivière Sainte-Anne

La pêche aux petits poissons des chenaux fut découverte par pur hasard.

Ce n’est qu’en 1938 que l’on constata la présence du poisson dans la rivière Sainte-Anne. Un Péradien travaillait un jour à couper des blocs de glace pour les glacières du temps lorsqu’il aperçut quelques poissons folâtrant sur le fond de sable et la grande aventure commença.

Plusieurs construisirent quelques cabanes. Les p’tits poissons de la Pérade firent parler d’eux dans le voisinage, puis leur réputation gagna les centres éloignés. Comme les routes étaient fermées l’hiver, on venait à la pêche de partout par le chemin de fer du Canadien Pacifique. L’accueil était très pittoresque, on allait chercher les visiteurs en traîneaux à chiens.

Dès la mi-décembre, les pourvoyeurs installent les poteaux électriques et l’installation des chalets de pêche se fait très rapidement. Ces derniers sont transportés sur un traîneau et tirés par un tracteur ou une chenille. Les pourvoyeurs font d’abord un trou dans la glace à l’aide d’une scie mécanique et mettent le chalet de pêche au-dessus du trou sur des blocs de glace. Par la suite, ils entourent la cabane avec de la neige pour permettre une plus grande isolation.

Durant la période du 26 décembre au 15 février, on retrouve pas moins de 600 chalets de pêche illuminés qui constituent ce village féérique. Lorsque le froid est assez vif pour faire prendre la glace sur la rivière, la première occupation des pourvoyeurs est de faire épaissir la glace au plus vite afin que celle-ci soit sécuritaire pour accueillir ces 100 000 visiteurs.

26 décembre 1934 Gens d’ici – Décès – Capitaine Joseph-Elzéar Bernier, 82 ans

Joseph-Elzéar Bernier est considéré par plusieurs comme le plus grand navigateur canadien de l’histoire.

Sur le navire l’Arctic, il a fait 12 voyages dans l’Arctique entre 1906 et 1925. Grâce à ses explorations, le Canada a établi sa souveraineté sur quelque 740 000 km² de l’Arctique. Au cours de sa carrière, il a commandé sur 105 navires et traversé l’Atlantique 269 fois.

26 décembre 1931 Décès – Melvil Dewey, bibliothécaire, 80 ans

Melvil Dewey a inventé le système de classement de livres qui porte son nom.

Ce système classe les livres selon dix groupes principaux, chaque groupe étant subdivisé en sous-groupes plus spécifiques. Par exemple, la classe 600-699, qui concerne les livres sur la technologie, est subdivisée en 10 sous-groupes. Chacune de ces divisions est encore subdivisée : les numéros 630-639 représentent l’agriculture et sont répartis en des classes relatant les cultures en plein champ, les cultures du potager etc.

De 1874 à 1877, il travaille comme aide-bibliothécaire à la bibliothèque de son université. C’est là qu’en 1876 il conçoit la classification décimale de Dewey et lance une entreprise de fabrication de mobilier pour bibliothèques adapté à la logique du classement décimal et qui existe toujours. En 1883, il devient bibliothécaire du Columbia College et fonde peu après l’école de bibliothéconomie de Columbia qui est la plus ancienne institution de formation de bibliothécaires au monde.

26 décembre 1930 Naissance – Jean Ferrat

Jean Ferrat, né Jean Tenenbaum à Vaucresson (Hauts-de-Seine) et mort à Aubenas en France, est un parolier, musicien, compositeur et chanteur français.

À la fois chanteur engagé et poète, auteur de chansons à textes, il est aussi compositeur et met notamment en musique de nombreux poèmes de Louis Aragon. Jean Ferrat est proche des idées communistes, mais demeure critique envers le Parti communiste français et l’URSS.

Bien que peu présent dans les médias et malgré un retrait de la scène à 42 ans, il connaît un grand succès aussi bien critique que commercial, fondé tant sur la qualité de ses compositions (textes et mélodies) et de sa signature vocale, que sur ses prises de position politiques.

26 décembre 1914 Naissance – Richard Widmark

Né à Sunrise au Minnesota et mort à Roxbury au Connecticut, est un acteur et producteur de films américain.

Au cinéma le grand public le découvre en 1947 dans le film Le Carrefour de la mort, de Henry Hathaway. Dans Les Cheyennes, il incarne un officier de cavalerie qui prend conscience de l’injustice faite au peuple indien. Dans Alamo, il incarne une légende de l’Ouest, Jim Bowie, venu défendre la future république du Texas. Il joue en 1968 Madigan, rôle qu’il reprendra en 1972 dans une série policière pour la télévision.

Quelques films dans lesquels il a joué :

La Dernière rafale;

Le Trésor du pendu;

L’Homme aux colts d’or (Warlock) d’Edward Dmytryk;

Alamo (The Alamo) de John Wayne;

Les Deux Cavaliers de John Ford;

Jugement à Nuremberg (Judgement at Nuremberg) de Stanley Kramer;

La Conquête de l’Ouest;

Les Cheyennes;

Le Crime de l’Orient-Express;

L’Ultimatum des trois mercenaires;

Morts suspectes et

L’Inévitable Catastrophe.

Décès le 24 mars 2008

26 décembre 1910 Sports – Premier contrat du gardien de but Georges Vézina avec le Canadien de Montréal

Dès son plus jeune âge, il joue au « hockey bottines » et est connu pour être un bon gardien de but. Il chausse des patins pour la première fois à l’âge de 16 ans en rejoignant l’équipe locale de hockey, le Chicoutimi Hockey Club.

Chicoutimi étant à plus de 200 km de Québec, le club de hockey de la ville ne fait pas partie d’une ligue organisée et il se contente de faire des matchs de démonstration contre d’autres équipes. Georges Vézina se marie le 3 juin 1908 avec Marie-Adélaïde-Stella Morin et ils ont par la suite deux enfants.

Le 17 février 1910, le club de hockey Canadien, plus connu sous le nom de Canadiens de Montréal, fait une tournée de promotion du hockey et joue contre le club de hockey de Chicoutimi. Le club de Montréal perd sans réussir à inscrire le moindre but grâce au portier de Chicoutimi : un certain Georges Vézina. Joseph Cattarinich, gardien de Montréal, conseille alors à son président et propriétaire, George Kendall, d’engager Vézina à sa place.

Il refuse dans un premier temps l’offre du Canadien mais finalement, les dirigeants de Montréal sont de retour dans le Saguenay–Lac-Saint-Jean et ils s’entendent avec Georges et son frère, Pierre qui évolue en tant que défenseur, et les deux joueurs arrivent à Montréal le 22 décembre 1910. Pierre n’est pas retenu mais, en ce jour, Georges signe un contrat de 800 $ par an avec les Canadiens.

26 décembre 1900 Décès – George Beers, 57 ans

Le docteur William George Beers, né et décédé à Montréal, est un dentiste, rédacteur et athlète canadien.

Il fut d’abord un dentiste mais il est le premier à avoir mis sur papier les règles du jeu de la crosse. De nombreuses tribus nord-américaines jouaient au jeu de la crosse. On associe généralement ce jeu aux tribus de l’est du Canada, dont faisaient partie les Mohawks, les Hurons et les Iroquois

On s’entend généralement pour dire que le jeu contemporain a commencé à évoluer après 1834 quand les Indiens de Kahnawake ont organisé une démonstration de la crosse à Montréal. En 1867, Beers uniformisait les premières règles d’un club de crosse établi dans cette ville. Dans les années suivantes, le jeu a commencé à attirer l’attention du public aux États-Unis et en Europe.

26 décembre 1898 Découverte du radium par Pierre et Marie Curie

Devant l’auditoire de l’Académie de Médecine de Paris, Pierre et Marie Curie annoncent qu’ils ont réussi à isoler deux éléments radioactifs : le polonium et le radium.

Ils soulignent que la radioactivité dégagée par le radium est nettement supérieure à celle du polonium. C’est Marie Curie qui a choisi de donner le nom de polonium au premier élément découvert en hommage à son pays d’origine : la Pologne. Les époux Curie recevront le prix Nobel de physique avec Henri Becquerel en 1903 pour leurs études sur les rayonnements émis spontanément par les sels d’uranium et pour la découverte des minéraux actifs.

26 décembre 1893 Naissance – Mao Tsé-Tong

Homme politique chinois né à Shao-shan dans la province du Hunan en Chine, il est le fondateur du parti communiste chinois en 1921.

Il devint le dirigeant du parti communiste chinois et conduisit la guerre civile jusqu’à la victoire des communistes en 1949. Il proclama alors la République populaire de Chine en 1949. Il fut président de la République populaire de Chine de 1954 à 1959. Il est confirmé comme chef du parti en 1969 et il le restera jusqu’à sa mort.

26 décembre 1891 Naissance – Henry Miller

Henry Miller est un romancier américain né à Brooklyn (New York) où se déroule son enfance.

Son œuvre est marquée par des romans largement autobiographiques, dont le ton cru et sensuel a suscité une série de controverses dans une Amérique puritaine dont Miller a voulu stigmatiser l’hypocrisie morale.

La publication de son livre Tropique du Cancer en 1961 lui a coûté toute une série de procès pour obscénité, tant son livre avait mis à l’épreuve les lois et la morale américaines sur la pornographie. En 1964, la Cour Suprême cassa le jugement de la Cour d’État pour obscénité en affirmant la valeur littéraire de l’œuvre de Miller. Ce jugement représenta une avancée majeure dans la naissance de ce qui serait plus tard connu sous le nom de révolution sexuelle.

Il a été marié cinq fois.

26 décembre 1890 Décès – Heinrich Schliemann, 68 ans

Heinrich Schliemann est un archéologue allemand sourd, né à Neubukow et mort à Naples. Il est connu pour être le découvreur de Troie et de Mycènes.

26 décembre 1878 Un premier magasin est éclairé à l’électricité, à Philadelphie

John Wanamaker, fondateur des grands magasins Wanamaker’s, avait plusieurs trucs pour attirer la clientèle.

26 décembre 1863 Naissance – Charles Pathé

Charles Pathé, le premier fabricant de pellicules de cinéma

Charles Pathé, né à Chevry-Cossigny et mort à Monte-Carlo, est un industriel et producteur de films pour le cinéma.

Il commence sa carrière en exploitant en France le phonographe inventé par Thomas Edison, puis étend ses activités dans le commerce des projecteurs et des films. Il est aussi l’inventeur du premier magazine d’actualités cinématographiques. En 1896, il fonde la société Pathé Frères et, avec son frère Émile, se lance la même année dans l’industrialisation de l’enregistrement du son.

À partir de 1901, il s’associe avec Ferdinand Zecca et se spécialise dans la production et la réalisation de films. Il partagera le monopole de fabrication des pellicules vierges avec Kodak à partir de 1926.

26 décembre 1862 L’Amérique poursuit le massacre de ses Indiens en faisant pendre 38 Sioux

Faute de recevoir l’argent promis par Washington pour leurs terres, les Indiens qui crèvent de faim se révoltent contre les Blancs.

En ce jour, 38 guerriers sioux sont pendus simultanément. C’est un record qui aurait pu être encore plus sensationnel, car les juges avaient condamné à mort 303 Peaux-Rouges! Mais il a fallu que ce coeur tendre d’Abraham Lincoln en gracie 275. Les guerriers pendus paient pour une insurrection ayant fait 500 morts parmi les fermiers blancs et les soldats du Minnesota et du Dakota.

La mise en scène de l’exécution des 38 condamnés a de la gueule. À neuf heures, le chef marshal Joseph R. Brown prend livraison de sa troupe de « danseurs au bout d’une corde » à la prison de la ville de Mankato, dans le Minnesota. Les soldats lient les mains de chacun des prisonniers avant de leur passer une cagoule sur la tête. Les Sioux sont conduits en file, forcément indienne, jusqu’à l’immense échafaud bâti à l’extérieur de la prison. Tout en marchant, ils chantent pour se donner du courage.

26 décembre 1852 Le navire le plus rapide au monde

Le Marco Polo est arrivé à Halifax en provenance de Melbourne, Australie après un voyage de 140 jours de navigation alors qu’elle prend environ 240 jours avec les autres bateaux.

La même année, avant cet exploit, James « Bully » Forbes a apporté 930 passagers de l’Angleterre en Australie où les gens chercheraient de l’or. Il a pris 76 jours pour s’y rendre et un autre 76 jours pour le retour. C’était le premier voyage aller-retour entre l’Angleterre et l’Australie en moins de six mois.

En juillet 1883, le Marco Polo était vieux et il prenait l’eau. Il était près de Cavendish, Î.-P.-É. Le capitaine savait que le navire allait couler alors il l’a échoué. Lucy Maud Montgomery, qui a écrit plus tard Anne aux pignons verts, a vu le naufrage.

26 décembre 1825 Ouverture du Canal Érié

Le canal Érié est un canal qui permet aux bateaux de naviguer de l’Atlantique au lac Érié sans passer par le fleuve St-Laurent.

26 décembre 1801 Pillage du Parthénon par Thomas Bruce, septième comte d’Elgin

En ce jour commence le démontage du Parthénon. Le responsable est un général et diplomate écossais de 35 ans, Thomas Bruce, septième comte d’Elgin.

Un premier navire, la frégate Mentor, quitte le port grec du Pirée pour Londres avec à son bord de nombreux bas-reliefs enlevés au célèbre temple de l’Acropole. On peut aujourd’hui contempler les « marbres Elgin », hélas mutilés et encagés, sous les voûtes sombres du British Museum. Mais les Grecs ne perdent pas espoir de les voir prendre place dans l’écrin de verre du musée de l’Acropole, construit par Bernard Tschumi au pied de la colline sacrée et inauguré le 20 juin 2009.

En 1806, le démontage s’étend à une des caryatides de l’Erechtéion et à d’autres sculptures qui sont chargées sur l’Hydra. En 1817, les dernières pièces du butin font le voyage de Londres sur le Tagus et le Satellite. Beaucoup seront perdues au cours du laborieux transfert et l’un des navires de transport fera même naufrage. Certains marbres se briseront aussi lors de leur démontage.

À Londres, lord Elgin obtient du gouvernement britannique qu’il lui rachète son trésor et les installe au British Museum.

26 décembre Entrée en vigueur de la nouvelle constitution

Après avoir été voté le 10 juin et reçu l’assentiment du roi le 19 juin, l’Acte constitutionnel entre en vigueur.

Il divise les colonies entre le Haut-Canada et le Bas-Canada. La division officielle de la Province de Québec s’effectuera le 21 août. La nouvelle Constitution créant le Haut et le Bas-Canada entre en vigueur, marquant la naissance du parlementarisme québécois. Lord Dorchester, premier gouverneur du Bas-Canada, prête le serment d’office. Deux lieutenant-gouverneurs sont nommés : un pour le Haut-Canada et un autre pour le Bas-Canada.

Pourquoi Haut et Bas? La réponse est désespérément simple. Le fleuve Saint-Laurent forme alors la colonne vertébrale du pays et il est plus haut au Haut-Canada et plus bas au Bas-Canada. C’est purement hydrographique.

26 décembre 1791 Naissance – Charles Babbage

Mathématicien, inventeur de la machine à calculer, du moteur analytique

Charles Babbage est un mathématicien, inventeur, visionnaire britannique du XIXe siècle qui fut l’un des principaux précurseurs de l’informatique.

Vers la fin de sa vie, il déclara qu’il aurait accepté une mort immédiate à condition de pouvoir passer trois jours, 500 ans plus tard, avec un guide scientifique pouvant lui expliquer toutes les inventions apparues depuis sa mort.

26 décembre 1778 Naissance – Jean-Baptiste Lagimodière

Vers 1800, il part chasser et trapper dans l’Ouest et revient à Québec en 1806, où il épouse Marie-Anne Gaboury. Il repart avec elle dans l’Ouest et est trappeur indépendant près de la colonie de la rivière Rouge, puis près de Fort Edmonton.

En 1815, pendant les troubles de la colonie de la rivière Rouge, la Compagnie de la baie d’Hudson l’envoie à Montréal informé lord Selkirk de la situation dangereuse qui sévit dans l’Ouest. Il fait le pénible voyage de 3 000 km en cinq mois, mais, à son retour, il est capturé près de Fort William et emprisonné par la Compagnie du Nord-Ouest pendant 56 jours. Une fois relâché et revenu à la rivière Rouge, il reçoit en concession une terre de l’autre côté de la rivière, en face de Fort Garry.

26 décembre 1776 La bataille de Trenton

La bataille de Trenton a lieu après que le général George Washington traverse la rivière Delaware et attaque par surprise l’ennemi déjà aux prises avec deux troupes qui les attaquaient du Nord et de l’Ouest. Washington, avec 2 400 hommes répartis sur deux colonnes, fait une percée dans le clan ennemi et les Anglais se rendent.

26 décembre 1775 Les troupes démoralisées

Il n’y a guère de signes de l’effervescence du temps des fêtes dans les camps américains qui assiègent Québec.

Le général Montgomery rapporte que ses troupes sont de plus en plus démoralisées par le manque d’approvisionnement, d’argent et, chose plus importante encore, par le manque de réussite dans la capture de la ville.

26 décembre 1662 Création de L’école des femmes de Molière au théâtre du Palais-Royal

L’École des femmes est une comédie de Molière en cinq actes (comportant respectivement quatre, cinq, cinq, neuf et neuf scènes) et en vers (1779 dont 1737 alexandrins), créée au théâtre du Palais-Royal.

La pièce, novatrice en ce qu’elle mêlait de manière alors inédite les ressources de la farce et de la grande comédie en vers, fut un immense succès et suscita une série de débats connus sous le nom de « Querelle de L’École des femmes ». Cette querelle, habilement exploitée par Molière, lui donna l’occasion de répondre aux critiques qui lui avaient été adressées et de préciser son projet dramatique dans une comédie intitulée La Critique de l’École des femmes, représentée sur la scène du même théâtre au mois de juin de l’année suivante.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Sources: 366jours.free.fr / sudouest.fr / lessignets.fr / fr.news.yahoo.com / alterpresse.org / haiti-reference.com/haitilibre.com/isere-annuaire.com / http://fr.wikipedia.org / http://www.haiticulture.ch / http://www.ephemeride.com / http://www.magicmaman.com/prenom/,adelphe,2006200,10968.asp /