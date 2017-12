Haïti – Actualité : Zapping…

Spirit Airlines : Vol direct Floride / Cap-Haïtien :

Spirit Airlines annonce qu’à compter du 12 avril 2018, Spirit commencera un vol sans escale de Fort Lauderdale (FLL) vers l’aéroport international du Cap-Haïtien 3 fois par semaine toute l’année. Ce nouveau vol s’ajoute à celui déjà existant vers Port-au-Prince.

Vote contre Trump, Haïti s’abstient :

Jeudi, l’Assemblée Générale des Nations Unies a voté à 128 voix contre, 9 pour et 65 abstentions, un texte symbolique (non contraignant) déclarant « nulle et non avenue » la déclaration du Président américain Donald Trump de faire de Jérusalem la capitale de l’État hébreu. Lors de ce vote, 65 États se sont abstenu dont Haïti, la République Dominicaine et le Canada… Rappelons que le Président américain Donald Trump avait menacé avant le vote, de réduire le financement aux États qui apporteraient leur soutien à ce texte.

Activités et vœux de Noël de la Première Dame :

Le Bureau de la Première Dame Martine Moïse, annonce la tenue d’activités culturelles et de loisirs du 22 au 24 décembre 2017 dans l’aire du Champs de mars sur le thème « Nwèl chanjman : yon jenes fò pou yon demen miyò ». Au programme : représentations de rues, spectacles de danse, concerts de groupes musicaux, jongleurs, distributions de cadeaux et d’autres types d’attractions. Noël c’est la fête de la famille. À cette occasion, la Première Dame souhaite de Joyeuses Fêtes pleines de Paix et d’amour aux familles haïtiennes.

Distribution de matelas et de kits d’hygiène aux détenus :

Ce vendredi 22 décembre, l’Office de la Protection du Citoyen (OPC) procèdera à la distribution de matelas et de kits d’hygiène respectivement au Pénitencier National, à la Prison de l’Arcahaie et au Centre de Réinsertion des Mineures en Contravention avec la Loi (CERMICOL).

Paiement des contractuels du MAST :

Mercredi, lors d'un point de presse Stéphanie Auguste la Ministre des Affaires Sociales a annoncé qu'après épuration des irrégularités dans les dossiers des 4,000 contractuels du Ministère (doublons, contractuels inactifs ou sans affectation etc…) 2,882 chèques ont été livrés par le Ministère des Finances…