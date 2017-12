Haïti – Actualité : Zapping…

Une mère de 8 enfants, tuée à la machette :

Suite à une dispute familiale avec son conjoint, une mère de famille de 8 enfants, Simone Antoine (30 ans) a été tué sauvagement à la machette dans la communauté de l’Arcahaie. Son conjoint, a été arrêté et a avoué être l’auteur du crime et avoir frappé violemment sa conjointe avec une machette qui est morte sur place.

Grand Ravine : l’État indemnise les familles des victimes :

Mercredi, le Commissaire du Gouvernement Clamé Ocnam Daméus, a remis un chèque d’un montant de 100,000 gourdes a chacune des 9 familles de civils tués lors de l’opération policière ratée de Grand Ravine le 13 novembre dernier http://www.haitilibre.com/article-22779-haiti-securite-operation-grand-ravine-le-pm-reconnait-des-bavures-policieres.html . Les parents des 2 policiers décédés bénéficieront, eux aussi, de ce même montant, a indiqué le Commissaire Daméus précisant que ce montant est destiné à couvrir les frais des funérailles.

Moïse J-C toujours en repos :

Moïse Jean-Charles est toujours au repos depuis son retour de Cuba où il s’est fait soigner pour une infection à l’oreille et une paralysie faciale, et suit actuellement son traitement. Il annonce son retour actif et la reprise de la mobilisation anti-gouvernementale à partir du 8 janvier 2018.

250 millions de Gdes pour rendre PAP plus propre :

