Wilde Donald Guerrier meilleur à son poste dans la CONCACAF

4 Costaricains, 3 Mexicains, 1 Haïtien, 1 Américain, 1 Panaméen et 1 représentant du Honduras. Les internautes l’ont décidé. Le 11 de la CONCACAF pour l’année 2017 sera composé de 6 nations avec le Costa Rica aux premières loges. Cette équipe, selon le vote des internautes, devrait être dirigé par l’entraîneur américain du Toronto FC Greg Vanney, désigné meilleur entraîneur de l’année 2017.

En fonction des joueurs nominés, ce 11 de l’année devrait évoluer en 4-4-2 et l’international haïtien, retenu à son poste sur 9 concurrents, occuperait le flanc gauche, derrière les deux attaquants.

Désigné meilleur portier et meilleur joueur Concacaf de l’année 2017, le portier du Real Madrid Keylor Navas est le joueur retenu pour garder les buts du 11 de la Concacaf pour 2017. La défense de ce 11 Concacaf de l’année est composée du Panaméen de Seattle Sounders FC (USA), Roman Torres, du Mexicain de l’AS Roma (Italie), Hector Moreno, du Costaricain de Vancouver Whitecaps FC (Canada), Kendall Waston, allié à son compère en sélection Cristian Gamboa, qui évolue au Celtic FC en Écosse.

Le milieu de terrain a encore une allure plus exotique avec le joueur de la sélection américaine et du Borussia Dortmund en Allemagne Christian Pulisic, mais aussi de la plaque tournante du Costa Rica et du Sporting Lisbonne au Portugal, Bryan Ruiz, du milieu mexicain du FC Porto au Portugal, Hector Herrera et de l’international haïtien et milieu de terrain du Qarabag FK en Azerbaïdjan Wilde-Donald Guerrier.

Devant, l’attaquant du PSV Eindhoven et de la sélection mexicaine Hirving Lozano et le seul représentant……………………...lire la suite sur lenouvelliste.com