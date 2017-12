Les titres de l’actualité du mercredi 20 décembre 2017 sur RADIO VISION 2000

Un chèque de 100 mille gourdes a été remis, ce mercredi, par le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, à chacune des 9 familles des civils tués lors de l’opération policière ratée de Grand-Ravine le 13 Novembre dernier. Les parents des 2 policiers décédés bénéficieront, eux aussi, de ce même montant, a indiqué Maitre Clamé Ocnam Daméus.

Ces fonds sont destinés à couvrir les dépenses pour les funérailles, selon le chef du parquet qui a annoncé, par ailleurs, la libération prochaine de près de 250 prisonniers en situation de détention préventive prolongée au pénitencier national. Ces détenus, a-t-il dit, ne font pas partie de ceux qui bénéficieront de la grâce présidentielle

La commission spéciale sur l’amendement de la constitution à la chambre des Députés poursuit ses rencontres avec les différents acteurs autour des changements à opérer dans la loi-mère. Après les anciens premiers ministres, mardi, les membres de ladite commission se sont entretenus, ce mercredi, avec les responsables des Fédérations des ASEC et CASEC question de recueillir leurs points de vue sur les amendements à apporter au texte.

2 mille 8 cents 82 contractuels du Ministère des Affaires sociales sur environ 4 mille devraient commencer à recevoir, à partir de ce Jeudi, leurs chèques. L’annonce a été faite, ce mercredi, par la titulaire du MAST, Stéphanie Auguste soulignant que les dossiers des autres contractuels comportent des irrégularités.

Le centre-ville, Christ-Roi, Nazon……….. De nombreux endroits de la Capitale croulent sous le poids des piles d’immondices à l’approche des fêtes de fin d’année et du nouvel an. Ce, en dépit des dispositions annoncées depuis quelques semaines par le SMCRS et la Mairie de Port-au-Prince d’assainir la capitale.

Et ce n’est pas la grande affluence au centre-ville où très peu d’acheteurs ont, en effet, été remarqués, ce mercredi. Des marchands de vêtements, de jouets, d’objets décoratifs notamment se plaignent des difficultés à écouler leurs produits évoquant la détérioration des conditions socio-économiques du pays.

35 employés du Ministère de l’Education Nationale ont été honorés, ce mercredi, par le titulaire du MENFP, Pierre Josué Agénor Cadet. Ils ont été distingués pour leur professionnalisme et leur sens du service public. D’ailleurs grâce à leurs efforts, le MENFP a pu récupérer plus de 80 millions de gourdes qui étaient destinées au paiement de salaires d’employés fictifs.

Va-t-on assister à une nouvelle polémique, cette année, entre la Mairie de Port-au-Prince et le gouvernement autour de l’organisation du carnaval national ? L’Exécutif a décidé de mettre à l’écart la Mairie dans la formation du comité organisateur, présenté officiellement, mardi, à la presse.

Une décision fortement dénoncée par la Mairie de la Capitale qui, selon elle, ne fera qu’affaiblir davantage les institutions républicaines. L’administration communale déplore le fait par le gouvernement de tenter de priver la commune de ses prérogatives.