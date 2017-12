Haïti-Culture : Pari gagné pour la 5e édition de la Foire internationale du livre

P-au-P, 19 déc. 2017 [AlterPresse] — Des centaines de personnes dont des écoliers en uniformes, enseignants et directeurs d’établissements scolaires ainsi que des étudiantes et étudiants de différentes universités du pays, entre autres, ont participé, du vendredi 15 et dimanche 17 décembre 2017, à la 5e édition de la Foire internationale du livre d’Haïti (Filha), a observé l’agence en ligne AlterPresse.

Cette foire, déroulée autour du thème : « Objektif zòt : une littérature du solidaire », a réuni, au Palais municipal de Delmas (périphérie nord), un public relativement jeune, dans un décor bien planté, avec une grande disponibilité des ouvrages.

Plusieurs responsables d’établissement scolaires, accompagnés d’élèves et des étudiants d’écoles professionnelles ont pris part à cet événement de la littérature inscrite désormais dans la tradition haïtienne.

Des participantes et participants en ont profité pour dialoguer avec les auteurs en signature et faire des retrouvailles.

Néanmoins, l’écrivain et éditeur Frantz Voltaire, qui s’est confié à AlterPresse, s’est inquiété du fait que la foire ne reflétait aucun signe de « mixité sociale », alors que les manifestations culturelles sont, en général, des espaces de rencontres entre les différentes catégories sociales.

Cette année, l’écrivain et professeur de littérature, Lyonel Trouillot a été l’invité d’honneur à la Filha. Né à Port-au-Prince le 31 décembre 1956, Trouillot, est l’auteur de nombreux ouvrages dont le roman « La belle amour humaine », paru en août 2011 aux éditions Actes Sud, et pour lequel il a décroché le grand prix du Roman Métis 2011 ainsi que le prix du salon du livre de Genève.

Un des ouvrages ayant retenu l’attention est « Haiti 2042, Les possibles futurs », un recueil de nouvelles, rédigées par 12 jeunes de plusieurs régions du pays, sous la direction de l’écrivain Gary Victor et publié chez Ctrois Éditions.

Les auteurs sont sortis lauréats du 4e Concours national scolaire de nouvelles, organisé par la maison d’édition conjointement avec l’Association de professeurs de français et de créole d’Haïti (Aprofc) et le Centre pour la promotion de l’excellence, de la culture et de la citoyenneté (Cpecc). Les lauréats ont été sélectionnés parmi 1500 participants.

Lors d’une visite le 17 décembre à la foire, le président du sénat, Youri Latortue, a félicité les jeunes et a promis l’appui du sénat à ce concours pour les années à venir, afin, a-t-il dit, d’accompagner les jeunes des 10 départements du pays à « cultiver l’excellence ».

Géraud Charles, ancien député de Pignon, était en signature avec son ouvrage intitulé « Obsèvasyon sou dezòd nan peyi dayiti », qui parle des dérives enregistrées au plus haut niveau de l’Etat.

Cet ouvrage est écrit en Créole pour faire la promotion…………………....lire la suite sur alterpresse.org