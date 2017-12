Haïti-Bac permanent : La première journée des épreuves s’est déroulée sans cas de fraudes

Source Emmanuel Thélusma | Le Nouvelliste

Quelques mois après les récents examens officiels qui ont permis aux responsables du ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP) d’identifier et de sanctionner un grand nombre de fraudeurs, ce lundi 18 décembre, 34 205 candidats recalés ont été accueillis dans les salles de classes dans les dix départements du pays. À en croire les organisateurs, cette première journée d’épreuves s’est bien déroulée. Du 18 au 21 décembre 2017, suivant les données fournies par le Bureau national des examens d’État (BUNEXE), 34 205 candidats sont attendus. L’Ouest dispose du plus gros effectif avec 14 082 postulants, suivi du Nord avec 4188. L’Artibonite vient en troisième position avec 3707 candidats. Les Nippes représentent le plus faible effectif avec 761 candidats. Selon les renseignements des directions des services départementaux de l’Éducation nationale, les examens de philosophie et de biologie se sont bien déroulés aujourd’hui. Toutefois, le directeur départemental d’éducation du Nord-Ouest, M. Yves Félizaire, en se référant aux cas de fraudes répétés enregistrés dans les examens officiels, croit qu’on ne peut pour l’instant crier victoire parce qu’il reste les épreuves scientifiques en l’occurrence les mathématiques et la physique. Le directeur départemental d’éducation du Nord-Ouest, M. Yves Félizaire, sait absolument de quoi il parle. Nous rappelons que le déroulement des récents examens du bac dans cette localité a été émaillé de fraudes et d’irrégularités graves, notamment dans la ville de Port-de-Paix. Plusieurs cas de flagrance ont été constatés dans certains sièges d’examens. Il y avait même eu, plusieurs cas d’arrestation. Par ailleurs, M. Yves Félizaire a souligné au passage la mauvaise qualité de la route qui relie les communes de Jean Rabel et de Port-de-Paix. « C’est un calvaire pour nous. L’accès à la commune de Jean Rabel est………………………..lire la suite sur lenouvelliste.com