Haïti – Actualité : Zapping…

Rencontre entre les 3 pouvoirs, reportée :

Lundi la rencontre prévue par le Chef de l’État au Palais National, entre les 3 pouvoirs de l’État autour du fonctionnement de l’appareil judiciaire n’a pas eu lieu en raison de l’absence des représentants du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire.

Hommage aux Champions de la Diaspora :

Lundi, le Premier Ministre Lafontant a participé à la cérémonie officielle d’hommage aux Champions de la Diaspora à l’occasion de la Journée Internationale des Migrants. « Les Champions de la Diaspora » se définit dans le plan d’action du Gouvernement comme un programme-répertoire d’haïtiens de la Diaspora qui ont brillé dans un domaine scientifique, professionnel ou artistique ou qui ont fourni un apport au développement du pays.

Tourisme : potentiel de croissance et de développement

Dans le cadre de l’ACP 2017, http://www.haitilibre.com/article-23016-haiti-politique-des-parlementaires-de-plus-de-106-pays-sont-reunis-a-port-au-prince.html Isabelle Durant Vice Secrétaire générale de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) a plaidé pour un tourisme durable dans un monde interconnecté ou le poids économique des revenus de ce secteur est comparable voire supérieur à celui des exportations de pétrole et de denrées alimentaires. Un secteur qui dans de nombreux pays dont Haïti, recèle un potentiel de croissance et de développement économiques tout en promouvant un développement respectueux de l’environnement » http://www.haitilibre.com/article-23029-haiti-politique-intervention-du-president-moise-a-la-34eme-session-acp-ue.html

Le GAAR écrit au Parlement :

