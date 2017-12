Éphéméride du jour ….., 19 Décembre 1915 // Naissance d’Édith Piaf, chanteuse française

19 Décembre 1915 Naissance d’Édith Piaf, chanteuse française

Ensemble, Édith et son père, acrobate de rue, sillonnent la France où, pendant que son père fait son numéro, la petite passe le chapeau. Au fur et à mesure des années, elle va découvrir le pouvoir de sa voix sur les foules. Avec sa meilleure amie, Simone dite Momone, elle va de plus en plus souvent gagner sa vie grâce au chant. À 15 ans, elle décide de quitter son père pour voler de ses propres ailes.

Edith continue de chanter dans les rues de Belleville et de Pigalle, quartier qu’elle fréquente plus souvent désormais. C’est là, cette même année, qu’elle est repérée par Louis Leplée, directeur d’un des cabarets les plus élégants de Paris, le Gerny’s, situé sur les Champs-Elysées. Il est emballé par la voix de la jeune femme et décide de l’engager immédiatement. Il la baptise alors la Môme Piaf, nom qui en argot signifie petit oiseau et qui évoque toute la fragilité physique du personnage.

En 1946, Edith Piaf fait la connaissance d’un groupe de jeunes chanteurs, les Compagnons de la Chanson. Elle décide de prendre leur carrière en main. Elle leur propose d’enregistrer un titre ensemble, « Les trois cloches ». Le succès est foudroyant et le disque se vend à un million d’exemplaires. Piaf décide alors de les emmener avec elle lors de sa première tournée américaine qui démarre en 1947.

Ce passage à New York est marqué pour la chanteuse par deux rencontres essentielles. Tout d’abord, elle devient très amie avec la comédienne et chanteuse Marlène Dietrich avec qui elle restera en contact jusqu’à sa mort. Mais surtout, elle tombe follement amoureuse du boxeur Marcel Cerdan. La mort soudaine de Marcel Cerdan le 28 octobre 1949 dans un accident d’avion aux Açores transforme cette belle histoire en tragédie, telle que Piaf les chante, d’autant plus que cette disparition marque pour la chanteuse, le début d’une longue période de dépression qui ne cessera jamais vraiment.

Elle popularisa :

Milord

Non, Je Ne Regrette Rien

La vie en rose

L’hymne à l’amour

Les amants d’un jour

À quoi ça sert l’amour

Aujourd’hui, 19 Décembre 2017

354ème jour de l’année, 51ème semaine de l’année

12jours avant la fin de l’année

JOURNEE INTERNATIONALE

Journée des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud (ONU)

UN FAIT A RETENIR

19 Décembre 1997 Sortie du film Titanic

Titanic du réalisateur canadien James Cameron, le film qui allait devenir le plus rentable de l’histoire du cinéma prend l’affiche dans les cinémas américains.

HAITI

19 Décembre

1957 Constitution Promulguée par François Duvalier

« La Constitution de 1957 part du modèle de 1946, … mais se nourrit copieusement de 1950 dont elle conserve les acquis, reproduit les dispositions libérales et les étend dans les clauses nouvelles pour créer de nouveaux droits qui caractérisent l’énoncé constitutionnel duvaliérien. »

La Pensée du Jour

«Le présent, c’est la fraction de temps qui sépare le passé de l’avenir.»

Pierre Dac

PRENOM DU JOUR

Saint Urbain

Un des sept papes qui résidèrent en Avignon de 1309 à 1377. En 1367, il regagna Rome, mais revint en France en 1370 et y mourut. Les Urbain sont actifs et fantaisistes. Leur couleur : l’orangé. Leur chiffre : le 2.

Aujourd’hui

Mardi 19 Décembre 2017 Lune Gibbeuse descendante

Jeudi 21 Décembre 2017 Dernier Quartier

L’Ere des Sagittaire, Comprise entre le 23 Novembre et le 21 Décembre

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

L’actualité du monde, dans le passé

19 décembre 1937 Naissance de Marilyn Bell

Dès son plus jeune âge, les parents de Marilyn l’ont encouragée à se joindre au club de natation: Lakeshore Swimming Club.

À l’âge de 14 ans, elle nageait déjà dans le cadre d’épreuves de longue distance, au niveau professionnel.

Elle a remporté le trophée Lou Marsh à titre d’athlète canadienne exceptionnelle en 1953.

Elle reçoit le titre de la première femme à avoir terminé la célèbre épreuve de longue distance d’Atlantic City.

Le 9 septembre 1954, à l’âge de 16 ans, l’élève torontoise Marilyn Bell devient la première personne à traverser le lac Ontario à la nage.

Après avoir accompli la traversée du lac Ontario, Marilyn Bell a relevé d’autres défis.

Le 31 juillet 1955, elle a traversé la Manche.

À l’âge de 17 ans, elle est devenue la plus jeune nageuse à avoir réussi cet exploit.

Le 23 août 1956, lors d’une deuxième tentative, elle a traversé le détroit de Juan de Fuca.

La même année, elle s’est retirée des compétitions d’épreuve de longue distance.

19 décembre 1970 On termine la construction de la première tour du World Trade Center à New York, l’immeuble le plus haut du monde

Elle accueillera ses premiers occupants en décembre 1970.

La deuxième tour fut ouverte en janvier 1972.

La cérémonie d’inauguration eut lieu le 4 avril 1973.

Le complexe de deux tours jumelles de 110 étages chacune sera détruit dans un double attentat-suicide le 11 septembre 2001.

19 décembre 1972 Décès de Philip Drinker

Ingénieur américain il a inventé le poumon d’acier

Le premier poumon d’acier fut utilisé le 12 octobre 1928 au Children’s Hospital de Boston sur un enfant inconscient par insuffisance respiratoire (Voir cette date dans mes éphémérides)

19 décembre 1974 Manifestation contre la Loi 22

Manifestation du Mouvement Québec français devant le Parlement de Québec

Une foule estimée à 15 000 personnes manifeste contre la Loi 22 qui fait du français la langue officielle au Québec, tout en reconnaissant le français et l’anglais comme langues nationales.

Les manifestants se regroupent en premier lieu aux abords des plaines d’Abraham, à Québec. Ils se déplacent ensuite devant le Parlement, puis sur la rue Saint-Cyrille, jusqu’au Grand Théâtre. Les marcheurs se disperseront une fois revenus au point de départ. René Lévesque ,Jacques Parizeau et d’autres membres influents du Parti québécois participent à la manifestation. On signale la présence de l’escouade anti-émeute, de photographes, de cameramans et de techniciens de la Sûreté du Québec.

19 décembre 1981 Le Blue Monday

La seule participation de l’histoire des Expos à une série de championnat de la Ligue nationale, en cette saison 1981 écourtée par une grève, prend fin avec un circuit de Rick Monday, des Dodgers de Los Angeles. Cette longue balle anéantit l’espoir des Expos d’atteindre une première Série mondiale. L’événement, survenu de surcroît un lundi (monday), est rebaptisé Blue Monday par les partisans de l’équipe.

MSN Sports

19 décembre 1983 Assassinat de Maurice Bishop

Maurice Rupert Bishop était un leader révolutionnaire grenadin, premier ministre de l’île entre 1979 et 1983.

À partir de 1983, la position de Maurice Bishop se détériora, et il dut accepter de partager la direction du parti avec Coard. Mais à cause de l’opposition entre les deux hommes, ce compromis ne tint pas longtemps. Le 13 octobre, le comité central du New Jewel Movement, dominé par les partisans de Bernard Coard, plaça Bishop en résidence surveillée. Le 19 octobre, Maurice Bishop fut libéré par une foule de partisans. Mais quelques heures plus tard, l’armée intervint et tira dans la foule, tuant plusieurs personnes. Sommés de se rendre, Bishop et ses fidèles furent arrêtés et immédiatement fusillés. Un Conseil militaire révolutionnaire, dirigé par le général Hudson Austin, allié de Bernard Coard, prit le pouvoir dans la soirée.

L’exécution de Maurice Bishop fut le déclencheur de l’intervention américaine du 25 octobre 1983, qui renversa le Conseil militaire révolutionnaire.

Des troupes américaines débarqueront pour superviser la transition jusqu’aux élections de décembre 1984.

19 décembre 1988 Ouverture du Musée de la civilisation de Québec

Le 10 octobre 1984, on procédait à l’inauguration du chantier de construction qui a duré quatre ans.

Quatre ans plus tard, on procède à l’inauguration dans le Vieux-Québec du Musée de la civilisation.

Le Musée est un agréable bâtiment de plus de 20 000 m2, lumineux et accueillant. Grâce à un jeu de terrasses et d’escaliers, l’architecture extérieure permet aux promeneurs de passer, en été, d’une rue à l’autre et de découvrir, du haut des terrasses, l’étendue du fleuve et la beauté de l’environnement. Coût de construction 32 000 000 $

19 décembre 1992 Le parlement sud-africain, avec Frederik de Klerk comme président, adopte la loi permettant l’entrée des noirs au gouvernement

Frederik Willem de Klerk ), est un avocat, un homme politique. Il fut président de la République d’Afrique du Sud de 1989 à 1994. Dernier président blanc de l’Afrique du Sud, il mena les réformes qui mirent fin à la politique d’apartheid en 1991 et les négociations constitutionnelles avec le Congrès national africain de Nelson Mandela qui aboutirent au premier gouvernement multiracial du pays.

De 1994 à 1996, il est l’un des deux vice-présidents de la République d’Afrique du Sud sous la présidence de Nelson Mandela

19 décembre 1997 Sainte Thérèse de Lisieux est proclamée Docteur de l’Église

Sainte Thérèse de Lisieux est proclamée Docteur de l’Église par le pape Jean-Paul II; elle est la troisième femme à recevoir le titre dans l’histoire de l’Église catholique.

19 décembre 2004 Margaret Hassan est enlevée en Irak

Margaret Hassan, directrice du bureau irakien de l’association humanitaire « Care International » depuis 1992, est enlevée en Irak.

Les Hassan partirent s’établir en Irak en 1972. Quelques années plus tard, en 1980, après avoir appris l’arabe et s’être convertie à l’Islam, Margaret Hassan prit la nationalité irakienne, tout en conservant les nationalités irlandaise et britannique.

Vendredi 22 octobre la chaîne de télévision ‘Al Jazeera’ diffuse une vidéo montrant Margaret Hassan exhortant les troupes britanniques à quitter l’Irak.

19 décembre 2004 Céline Dion tentera de redonner des ailes à Air Canada

Air Canada mise sur Céline Dion pour relancer l’entreprise tout juste après avoir échappé à la faillite en obtenant de nombreuses concessions de la part de ses créanciers et de ses employés.

La chanteuse a donné deux courts spectacles, à Toronto et à l’aéroport Pierre-Elliot-Trudeau de Montréal. Céline a interprété la chanson You and I.

19 décembre 2004 Décès de Lewis Urry, 77 ans

Lewis Urry est un chimiste canadien né à Pontypool en Ontario

Il est l’inventeur de la pile alcaline en 1959.

Il a aussi inventé la pile au lithium pendant qu’il travaillait pour la compagnie Eveready Battery.

19 décembre 2005 Début du procès de Saddam Hussein à Bagdad

Ce procès concernera dans un premier temps le massacre de 143 chiites du village de Doujaïl en 1982 ainsi que la destruction de propriétés et l’exil interne pendant quatre ans des habitants de cette ville.

Saddam Hussein défie le tribunal en ne reconnaissant pas son autorité et plaide non coupable pour le massacre de Doujaïl.

Le 15 mai 2006, il est formellement accusé de crimes contre l’humanité et refuse de plaider en déclarant qu’« il n’y avait aucune possibilité de juger le Président de l’Irak ».

19 décembre 2005 Larry Walker prend sa retraite

Larry Walker dispute avec les Cards de Saint Louis le dernier match de sa carrière de 17 saisons dans le baseball majeur. Le voltigeur né en Colombie-Britannique a fait ses débuts dans l’uniforme des Expos de Montréal, avec lesquels il a évolué pendant six saisons avant de passer aux Rockies du Colorado, puis aux Cards en 2004. Il termine avec une fiche de 2 160 coups sûrs, 383 circuits et 1 311 points produits. Choisi le joueur par excellence de la Ligue nationale en 1997, il a été avec les Rockies champion frappeur du circuit en 1998, 1999 et 2001 et a été élu à cinq reprises sur les équipes d’étoiles.

19 décembre 2005 Pour un Québec lucide

Lucien Bouchard en appelle à la responsabilité collective; un manifeste remarqué est lancé pour appeler à l’urgence d’un redressement au Québec, là où d’autres avant eux ont été cloués au pilori, douze personnalités québécoises croient pouvoir engager un débat de société.

19 décembre 2006 Découverte d’un poisson fossile vieux de 380 millions d’années

Annonce par la revue «Nature» de la découverte d’un poisson fossile témoin de la «sortie des eaux».

Vieux de 380 millions d’années, il a été découvert l’an dernier dans les couches calcaires de la formation géologique de Gogo en Australie.

«Gogonassus andrewsae» » est un poisson remontant à l’ère dévonienne, celle de la grande émergence des terres.

Gogonassus était un poisson tout en présentant des aspects anatomiques proches des tétrapodes.

19 décembre 2006 Dévoilement de la statue de Robert Bourassa

Dix ans après sa mort, Robert Bourassa entreprend un troisième et -cette fois- définitif séjour au parlement de Québec; peu avant midi, ses quatre petits-enfants, Mathieu, Simon, Robert-Étienne et Mathilde, ont soulevé le voile qui recouvrait l’oeuvre du sculpteur Jules Lasalle: un bronze de huit pieds de hauteur montrant un homme souriant, le dos légèrement voûté, et tenant dans sa main droite le plan du barrage hydroélectrique LG2.

19 décembre 2007 Lucian Bute nouveau champion du monde

Lucian Bute, un boxeur d’origine roumaine qui évolue au Québec depuis quelques années, remporte le titre mondial des super-moyens, version de la Fédération internationale de boxe (IBF), en défaisant le Colombien Alejandro Berrio, au Centre Bell de Montréal, par knock-out à la 11e ronde dans un combat de 12 rounds. Il s’agit d’une 21e victoire en autant de combats, une 17e par K.-O., pour Bute.

19 décembre 2008 Le fondateur du Cirque du Soleil, Guy Laliberté, reçoit un doctorat honoris causa de l’Université Laval

L’Université Laval poursuit dans sa volonté d’honorer des personnalités qui se démarquent sur la scène internationale.

L’Université Laval a remis aujourd’hui un doctorat honoris causa à M. Guy Laliberté, créateur du Cirque du Soleil et de la fondation One Drop. L’événement, qui s’inscrit dans le contexte du 400e anniversaire de Québec, s’est déroulé au Théâtre de la cité universitaire en présence du recteur de l’Université Laval, Denis Brière, de dignitaires, de la famille de M. Laliberté et de plusieurs invités. « L’Université Laval est très fière de vous accueillir au sein de la grande famille des diplômés. Vous êtes un visionnaire audacieux et un modèle d’engagement social, de créativité, de détermination et d’humanité, bref une source d’inspiration pour nous et pour nos étudiants », de souligner Denis Brière.

19 décembre 2008 C’est par un accord clair soutenant le principe d’une rencontre internationale sur la refonte du système financier mondial, idée lancée par le président français Nicolas Sarkozy, que s’est achevé le 12e Sommet de la francophonie à Québec, qui a réuni une trentaine de chefs d’État et de gouvernement; le prochain Sommet de la francophonie aura lieu en 2010 à Madagascar sur le thème de la biodiversité et de la diversité culturelle.

À la conclusion du Sommet de la Francophonie, les délégués adoptent une déclaration de 73 points portant sur la langue française, la gouvernance démocratique, la solidarité économique et l’environnement.

Seule décision concrète du Sommet, le premier ministre Stephen Harper annonce une contribution canadienne de 100 millions $, en 2008, pour aider les pays les plus démunis dans le dossier des changements climatiques; cet argent, déjà prév­u au dernier budget mais sans que soit précisé le périmètre du programme, servira à aider des petits pays d’Afrique, des Antilles et du Pacifique Sud qui seront frappés par les effets des gaz à effet de serre, mais n’en provoquent pas eux-mêmes.

19 décembre 2011 La France entame son retrait d’Afghanistan avec le départ de 200 militaires, conformément au calendrier prévu

Ce début de retrait français suit celui amorcé cet été par les Américains, à la tête de la coalition internationale déployée en Afghanistan depuis la fin 2001, qui en dix ans n’a pas réussi à pacifier ce pays ni à empêcher le retour des talibans, aujourd’hui infiltrés dans plus de la moitié du territoire.

19 décembre 2011 Création de la Commission Charbonneau

Après s’y être fermement opposé pendant plus de deux ans, le premier ministre Jean Charest a annoncé la tenue d’une commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction.

La Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction, plus familièrement Commission Charbonneau ou CEIC, a été décrétée le 19 octobre 2011 par le gouvernement libéral de Jean Charest dans le but « d’alimenter la preuve, de faire connaître les stratagèmes de corruption et de collusion, de protéger les témoins et les victimes et d’assurer de meilleures pratiques dans l’avenir ». Le processus sera présidé par la juge France Charbonneau et aura un mandat de deux ans.

La commission sera présidée par la juge France Charbonneau, de la Cour supérieure, qui désignera elle-même ses deux adjoints par la suite.

19 décembre 2012 Décès de Lincoln Alexander

Lincoln MacCauley Alexander, avocat, parlementaire, fonctionnaire et lieutenant-gouverneur de l’Ontario est né le 21 janvier 1922 à Toronto, en Ontario. Il fut le premier député fédéral noir au Canada (1922).

19 décembre 2013 Crash d’un avion de parachutistes

Un avion de parachutistes, le Pilatus PC-6 B1H2 OO-NAC s’écrase dans un champ près de Namur en Belgique. Ses 11 occupants perdront la vie. L’avion s’était déjà écrasé en 2000 à l’aéroport militaire de Moorselle, faisant 11 blessés, et avait été reconstruit.

19 décembre 2014 Béatification de Paul VI

La cause pour la béatification et une éventuelle canonisation du pape Paul VI, mort en 1978, est ouverte depuis 1993. Proclamé « Servant de Dieu », puis « Vénérable », il est béatifié le 19 octobre 2014 après la reconnaissance d’un miracle attribué à son intercession.

Début 2014, suite à la reconnaissance de la part des théologiens et scientifiques, les prélats de la Congrégation pour la Cause reconnaît un premier miracle dut à l’intercession du Vénérable Paul VI.

Le miracle retenu pour la béatification est celui de la guérison d’un nourrisson américain victime d’une malformation au cours de la grossesse. Alors que les médecins conseillaient à la future mère d’avorter, celle-ci refusa et s’en remit à l’intercession de Paul VI, connu pour avoir été un grand défenseur de la vie, de part son encyclique Humanae Vitae.

Le nourrisson est aujourd’hui âgé de 13 ans et ne connaît aucun souci de santé1. Le pape François signe le décret de béatification du Vénérable Paul VI le 9 mai 2014, suite à la reconnaissance officielle du miracle.

19 décembre 2015 Au Canada les libéraux de Justin Trudeau prennent le pouvoir

Le chef libéral Justin Trudeau, sur le point de prononcer le discours de la victoire, salue ses partisans, à Montréal, lundi soir.

Les Canadiens ont remué la carte électorale de manière sans précédent lundi soir en mettant abruptement fin au règne des conservateurs de Stephen Harper, qui démissionne de ses fonctions de chef de parti. Le prochain gouvernement sera formé par le Parti libéral du Canada de Justin Trudeau, qui avait été réduit à un rôle marginal au Parlement au scrutin de 2011.

19 décembre 2015 Stephen Harper quitte son poste de chef du PCC

Dans l’entourage de M. Harper, on indique que le caucus sera convoqué «rapidement» pour nommer un leader intérimaire.

Harper ne prévoit pas rencontrer les médias le lendemain des élections.

Même s’il n’a pas abordé la question dans son discours aux centaines de militants réunis pour l’entendre lundi soir à Calgary, Stephen Harper quitte son poste de chef du Parti conservateur.

C’est ce qu’a indiqué le président du parti, John Walsh, dans un communiqué envoyé aux médias juste avant que M. Harper ne monte sur scène au centre des congrès de la métropole albertaine.

«J’ai parlé au premier ministre Stephen Harper et il m’a demandé de m’adresser au nouveau caucus parlementaire élu afin de nommer un chef intérimaire, et à l’Exécutif national afin d’entreprendre le processus de sélection du chef en vertu de la Constitution du Parti conservateur du Canada», a indiqué M. Walsh, qui fera une déclaration détaillée à 9h mardi matin.

La confusion régnait à Calgary car M. Harper a livré un discours énergique dans lequel il n’a pas fait la moindre mention de la possibilité de son départ.

19 décembre 1784 Naissance de John McLoughlin

John McLoughlin, né à Rivière-du-Loup, était un commerçant en fourrures et un des fondateurs de l’Oregon.

Ce catholique francophone ayant des racines françaises et irlandaises a commencé à étudier la médecine avec Sir James Fisher au Québec. En 1803, il obtient le diplôme lui permettant de pratiquer la médecine. Il fut ensuite embauché comme médecin par la Compagnie du Nord-Ouest à Fort William, actuellement la ville de Thunder Bay (Ontario). En 1814, il devient un partenaire de cette compagnie. Il a joué un rôle important dans les négociations menant à la fusion de la compagnie avec la Compagnie de la Baie d’Hudson. En 1824, McLaughlin est nommé chef de la section de la côte ouest, plus précisément dans Oregon Country.

John McLoughlin fonde la ville d’Oregon City en accueillant les missions catholiques de la Société de l’Océanie en terre protestante et anglophone tout comme les milliers de migrants ayant traversé les États-Unis à la recherche de terres vierges.

Il est considéré aujourd’hui comme le père de l’Oregon, et un volcan porte son nom, le mont McLoughlin.

Il est décédé le 3 septembre 1857.

19 décembre 1867 Naissance de Marie Gérin-Lajoie

Née à Montréal, Marie Gérin-Lajoie, née Lacoste, est issue d’une famille de la bonne bourgeoisie francophone.

Elle est la fondatrice de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, rassemblement de femmes francophones dans des associations professionnelles et de bienfaisance.

Marie Lacoste Gérin-Lajoie (en haut à droite) y occupe les fonctions de secrétaire, avant d’en devenir présidente en 1913.

Jusqu’au milieu des années 20, La FNSJB va notamment jouer un rôle important dans les débuts du mouvement féministe au Québec et la lutte pour l’obtention du suffrage féminin au Québec. Marie Gérin-Lajoie a profondément marqué la FNSJB de son empreinte personnelle, y occupant les fonctions de secrétaire (1907-1913), puis de présidente (1913-1933).

19 décembre 1926 Naissance d’Ulric Blackburn

Ulric Blackburn, né à Chicoutimi au Québec(Canada) était un homme politique québécois.

Il s’est impliqué rapidement dans les mouvements sociaux. Ainsi, il a œuvré au sein de la Jeunesse Ouvrière Catholique(JOC) et a participé à la création de la Caisse populaire Saint-Antoine-de-Chicoutimi en 1952. À partir de 1959, il fut commissaire d’école à la Commission scolaire de Chicoutimi et il en a assumé la présidence de 1966 à 1981.

À l’élection municipale de novembre 1981, il s’est présenté sous la bannière du Parti du Chioutimi Métropolitain (PCM) et fut élu maire. Il a assumé cette fonction jusqu’en 1997 alors qu’il fut défait par le notaire Jean Tremblay. Il fut président de l’Union des Municipalités du Québec de 1993 à 1995. Il est décédé le 2 juin 1999 à l’âge de 72 ans.

Il est décédé le 2 juin 1999.

19 décembre 1943 Naissance de Mireille Dansereau, cinéaste

Mireille Dansereau étudie d’abord à l’Université de Montréal avant de parfaire sa formation à Londres où elle obtient un premier prix avec le film «Compromise» (1968). Cette pionnière devient la première Québécoise à réaliser un long métrage de fiction avec «La vie rêvée», en 1972. Elle produit par la suite deux documentaires pour l’Office national du film (ONF): «J’me marie, j’me marie pas» (1973) et «Famille et variations» (1977). Elle choisit des sujets d’une grande sensibilité pour ses documentaires, tels que la relation mère-fille, la maladie ou le suicide chez les jeunes. Pionnière dans le documentaire sur la cause des femmes, elle est considérée comme une des premières cinéastes féministes du Québec, avec Anne-Claire Poirier.

19 décembre 1955 Naissance de Sylvain Rivière

Auteur prolifique né à Carleton, en Gaspésie, Sylvain Rivière est à la fois poète, nouvelliste, romancier, dramaturge, auteur de chansons et de monologues.

Il a fondé, en 1989, le Théâtre de la Parlure aux Îles- de-la-Madeleine, où il a présenté plusieurs de ses productions…. Il habite les Îles-de-la-Madeleine, qu’il affectionne tout particulièrement, depuis 1981.

En 1990, Sylvain Rivière a remporté le Prix Jovette-Bernier et le Prix Mérite culturel gaspésien. Il a également obtenu le Prix France-Acadie en 1994 avec son roman La Belle Embarquée. En 1996, son apport culturel a de nouveau été récompensé, cette fois par le Prix Rosaire-Vigneault. Il a reçu le Prix Arthur Buies pour l’ensemble de son œuvre en 1998. Il est membre de l’Union des écrivaines et des écrivains québécois.

19 décembre 1977 Naissance de Louis-José Houde

Louis-José Houde, né le 19 octobre 1977 à Saint-Apollinaire, est un humoriste et acteur québécois, diplômé de l’École nationale de l’humour en 1998, dont la diction rapide et le ton de voix est instantanément reconnaissable. Il anime, depuis janvier 2005, l’émission Ici Louis-José Houde à Radio-Canada, gagnante de deux Prix Gémeaux en 2006 pour la meilleure série humoristique et le meilleur texte d’émission humoristique avec François Avard.

19 décembre 1977 Naissance de Jason Reitman

Jason Reitman est un réalisateur, producteur et scénariste canadien, né le 19 octobre 1977 à Montréal. Il est le fils du réalisateur et producteur torontois Ivan Reitman et de la comédienne québécoise Geneviève Robert. Sa famille a quitté Montréal pour Los Angeles quelques mois après sa naissance.

En 2006, il est révélé au grand public par Thank You for Smoking (nommé comme meilleur acteur aux Golden Globes).

C’est ensuite la confirmation avec le film Juno, Oscar du meilleur scénario aux 80e Oscars du Cinéma, qui révèle avec éclat la jeune actrice canadienne Ellen Page (nommée pour l’Oscar de la meilleure actrice).

19 décembre 1985 Naissance de Maxime Desbiens-Tremblay

Maxime Desbiens-Tremblay est un acteur, chanteur et musicien québécois né le 19 octobre 1985.

Il a joué dans les films À vos marques… party! et À vos marques… party! 2.

À la télévision, il joue le rôle de Manolo dans la série télévisée jeunesse Ramdam depuis le tout début de la série. Plus jeune, il a joué dans des séries, telles que: Les couches-tôt, Urgence, Fa Si La Chanter, etc.

Il fait partie d’un groupe de musique depuis 2007, Éléphantine, dans lequel il est chanteur et guitariste.

19 décembre 1985 Décès d’Alfred Rouleau

Né à Sherbrooke le 19 août 1915, Alfred Rouleau est diplômé de la Faculté des sciences sociales de l’Université Laval. Actif au sein du mouvement Desjardins depuis 1949, il a fondé et dirigé l’Assurance-vie Desjardins, dont il a été le président jusqu’en 1974. De 1962 à 1972, il est président de la Sauvegarde, une autre institution de Desjardins. Par la suite, il assume la présidence du mouvement (La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec) de 1972 à 1981, ainsi que la Caisse centrale Desjardins du Québec de 1979 à 1981. Alfred Rouleau a été l’initiateur du Complexe Desjardins et du Campus Desjardins à Lévis, président de Place Desjardins Inc., président de la Société d’investissement Desjardins. Il est décédé le 19 octobre 1985.

19 décembre 1992 Décès de Willie Lamothe

Willie Lamothe, auteur, compositeur-interprète, comédien et animateur né le 27 janvier 1920.

Willie Lamothe, le cowboy chantant, s’éteint à l’âge de 72 ans, plongeant la colonie artistique » western » du Québec dans le deuil; il a écrit plus de 300 chansons, vendu des millions de disques, enregistré une trentaine de microsillons, reçu deux disques d’or.

19 décembre 2009 Décès de Joseph Wiseman

Joseph Wiseman est un acteur canadien né le 15 mai 1918 à Montréal (Canada), mort à New York (Manhattan), le 19 octobre 2009.

Il était célèbre pour avoir joué Dr No, dans le tout premier James Bond adapté au cinéma, James Bond 007 contre Dr No.

19 décembre 2003 Le nom d’une voiture fait rougir le Canada français

Une voiture prochainement lancée aux USA devra être renommée pour le marché canadien français après que les fabricants du véhicule aient été mis au courant de la double signification du nom du véhicule en question. General Motors travaille d’ailleurs toujours sur le nouveau nom pour le GM LaCrosse. Après étude du nom, GM a tôt fait d’apprendre que LaCrosse signifiait masturbation au Québec. Le modèle, une compacte, doit être lancé l’année prochaine aux USA et s’appellera toujours le Buick LaCrosse. Le Vice-président de GM Bob Lutz explique qu’il ne s’est pas rendu compte de la signification alternative de LaCrosse, et ce, même s’il a passé trois ans à Paris. « J’ai pensé que je connaissais chaque expression existant dans la langue française même les plus grossières ». Il semble qu’il se soit trompé.

Finalement, le nom LaCrosse demeurera, même au Canada. GM n’en est pas à sa première bourde à ce sujet. La Chevrolet Nova n’était pas un choix de nom très judicieux pour sa clientèle hispanophone. En effet, Nova peut se lire « n’avance pas » pour un Mexicain.

19 décembre 2003 Arrêté pour conduite avec facultés affaiblies sur sa tondeuse…

Un allemand a perdu son permis de conduire après qu’il ait été arrêté sur une tondeuse avec un fort taux d’alcool. S. Reiner, 46 ans, de Düsseldorf, a garé sa tondeuse dans un secteur piétonnier après le travail et est allé prendre un verre au pub du coin. Après plusieurs verres de vin, il a accepté de déplacer sa tondeuse après que des passants se soient plaints de la présence du véhicule. Les rapports indiquent que Reiner a été arrêté par la police alors que son taux d’alcoolimie dépassait largement le niveau autorisé par la loi. Quoique la vitesse supérieure du tracteur soit de 4mph, son permis a été confisqué pour une période de trois mois. Reiner en a appelé, mais un juge a statué que la tondeuse était un véhicule à moteur. Reiner a dû payer une amende d’environ 200 dollars.

19 décembre 1844 Une tempête sur les lacs Erié et Ontario fait périr 200 personnes

Des vents du sud-ouest de la force d’un ouragan font monter les eaux des lacs Erié et Ontario, inondant les rues de Buffalo (New York) et de Toronto. On signale 200 noyades.

