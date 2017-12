La CEPAL prévoit une meilleure année économique (2.2%) en 2018 pour la région, Quid d’Haïti ?

Écrit par Riphard Serent, MPA / Economiste | riphardserent@gmail.com | Radio Vision 2000

La Commission Economique pour l’Amérique Latine et la Caraïbe (CEPAL vient de publier son dernier rapport sur une vue d’ensemble préliminaire des économies de la région de l’Amérique Latine et de la Caraïbe (LAC) pour l’année 2018 et une estimation des taux de croissance avec lesquels les économies de la région devraient terminer l’année 2017.

En effet, selon le dernier rapport de la CEPAL, la région de LAC devrait bénéficier d’un contexte international plus favorable en 2018 que des années antérieures, car selon les prévisions, l’économie mondiale devrait croître l’année prochaine à un rythme proche de celui de 2017, soit environ 3% de croissance, surtout avec des économies émergentes qui afficheront de plus grand dynamisme que les économies développées.

Cette embellie de la croissance de l’économie mondiale aura des conséquences positives sur l’économie régionale qui devrait croître elle-même de 2.2% en 2018, selon les experts de la CEPAL, contre 1.3% en 2017 et -1% en 2016.

Une analyse de ce rapport de la CEPAL montre que cette croissance de 2.2% en 2018 de la région sera portée notamment par 5 économies à savoir : la Dominique avec une croissance de 7.6%, Antigua et Barbuda (5.8%), le Panama (5.5%), la République Dominicaine (5.1%) et le Nicaragua (5%).

En ce qui concerne la Jamaïque, le Brésil et le Chili, les trois économies qui nous intéressent en particulier, après la République Dominicaine, les perspectives de croissance économique pour 2018 sont plutôt sombres pour la Jamaïque avec 1.3% de croissance, contre des perspectives plus ou moins satisfaisantes pour le Chili avec 2.8% de croissance et 2% pour le Brésil. Ces deux dernières économies qui ont connu des moments difficiles en 2017 avec une croissance inférieur à 1% pour le Brésil et moins de 2% pour le Chili.

Les 4 mauvais élèves identifiés dans ce rapport de la CEPAL sont d’abord le Venezuela avec des perspectives de croissance économique négative en 2018, soit, -5.5%, suivi de Trinidad et Tobago (0.5%), le Suriname (0.7%) et Cuba (1%).

Quid maintenant d’Haïti ou de l’économie haïtienne ? Il faut dire que, contrairement aux prévisions de croissance 3.9% des autorités haïtiennes dans le budget en cours, la CEPAL prévoit que l’économie haïtienne devrait croître de 2.2% en 2018, contre 1.3% en 2017.

Le premier trimestre de l’exercice 2017-2018 prend fin dans environ 10 jours, donc on attend le rapport de l’ISHI sur l’indice conjoncturel d’activité économique (ICAE) pour ce trimestre, ainsi que la note sur la politique monétaire pour avoir une idée plus concrète sur l’avenir de l’économie en 2018, par rapport à ces récents développement sur l’échiquier politique et la lenteur des investissements publics dans l’économie.