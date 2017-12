Haïti – Actualité : Zapping…

Source H/ HaïtiLibre

Promesse de Moïse :

Dans la cadre de la Caravane du Changement le Président Jovenel Moïse a promis un échangeur routier au carrefour Jof vers la ville de Port-de-Paix.

Nouvelle police des frontières :

Lors de sa visite à Morne-Casse (Nord-Est) Michel-Ange Gédéon, le Directeur Général de la Police Nationale d’Haïti, a déclaré que 100 agents de la nouvelle unité de police frontalière, seront déployés avant la fin de cette année à Ouanaminthe, ajoutant que d’ici mars 2018, cette nouvelle unité comptera 600 policiers dotés de tout le matériel et outils technologiques nécessaire pour mener à bien leur travail de surveillance de la zone frontière.

La 50e législature plus prolifique de toutes :

Selon le Chef de l’État la 50e législature est la plus prolifique qu’Haïti n’a jamais connue rappelant que « 40 lois ont été votées et promulguées en 7 mois » soulignant qu’aucune des 49 législatures précédentes n’a obtenu un tel résultat durant leur 4 ans de mandat.

Les USA souhaitent qu’Haïti passe de la parole aux actes :

Intervenant au cocktail de Noël de la Chambre de commerce américaine d’Haïti (AmCham-Haïti), Robin Diallo, la Chargée d’affaires à l’Ambassade américaine, tout en reconnaissant ……………………………lire la suite sur haitilibre.com