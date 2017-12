Haïti – Politique : Des parlementaires de plus de 106 pays sont réunis à Port-au-Prince

Source HL/ HaïtiLibre

La 48ème Assemblée Parlementaire ACP réunissant des représentants des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et de la 34ème Session de l’Assemblée Parlementaire Paritaire ACP-UE se poursuivent jusqu’au 20 décembre au Karibe Convention Center où des parlementaires de plus de 106 pays sont réunis depuis jeudi pour débattre de nombreuses questions d’ordre politique, géopolitique et environnemental.

Ces assises, largement soutenues par l’Exécutif, se déroulent sous la houlette du Parlement haïtien. De nombreuses réunions de Commission (affaires politiques, développement économique, finances et commerce, affaires Sociales et l’Environnement, conciliation sur les propositions des résolutions d’urgence) se tiennent à travers des discussions portant sur les conséquences sociales et environnementales de l’urbanisation, la gestion des déchets industriels et ménagers, l’élimination du travail des enfants et l’inclusion des personnes handicapées.

Le forum des femmes a été le centre de la 34ème session de l’Assemblée Parlementaire Paritaire ACP-UE sur les stratégies de femmes face au changement climatique,

