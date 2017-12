Haïti – Économie : Lauréats de la 8ème Édition «Digicel Entrepreneur de l’année 2017»

Source HL/ HaïtiLibre

Cette semaine au cours d’une soirée de gala sur les terrasses de l’hôtel Marriott, devant plus de 500 invités, le Dr Harry Beauvais qui a fait d’Haïti un lieu de prédilection pour le traitement avancé de la Fertilisation In Vitro (FIV) des pays de la Caraïbe, transformant ainsi la vie d’un nombre incalculable de femmes, a été nommé Entrepreneur de l’Année.

Désirant changer une vision largement répandue dans le domaine du développement selon laquelle les pays pauvres et à faibles ressources sont structurellement incapables de répondre aux besoins des entreprises technologiques de pointe, le Dr Harry Beauvais affirme que son succès est une leçon précieuse sur le potentiel du pays dans son ensemble.

« Nous montrons que bien qu’Haïti soit considérée comme la nation la plus pauvre de l’hémisphère occidental, avec 80% de sa population vivant dans la pauvreté, elle a encore le pouvoir de se transformer en adoptant des technologies qui progressent rapidement », avait-il déclaré récemment lors d’une conférence à l’université Duke aux États-Unis.

Harry Beauvais a toujours eu une vision personnelle d’un Haïti moderne grâce à une combinaison de changements verticaux. Cette clairvoyance le poussait presque à l’ingénierie, mais sa mère, qui avait eu une longue et fructueuse carrière d’infirmière, l’a incité à opter plutôt pour la médecine.

Sa détermination était évidente. Gynécologue de formation, il a suivi ses études de médecine en Haïti avec une maîtrise en santé publique de l’Université Johns Hopkins, avant de travailler à la « Cleveland Clinic ». Il aussi a reçu une bourse de recherche en fécondation in vitro à l’Université de Tel Aviv.

Champion du changement depuis le début, le Dr. Beauvais est retourné en Haïti en 2004 et a commencé à imposer son savoir-faire en santé publique. Il cofonda le FOSREF, une Fondation spécialisée en santé sexuelle et reproductive, qui a contribué à réduire le taux de VIH de la population en Haïti de 7% à 2%.

En juin 2011, malgré les pertes importantes occasionnées par le séisme de 2010, il a ouvert CHITAI (Centre Haïtien de Recherche et de Traitement de l’Infertilité Avancée), avec le soutien technique de la « Duke University », grâce à des fonds personnels et l’apport de partenaires et de prêts bancaires.

« La détermination d’Harry Beauvais pour surmonter tous les obstacles, pour apprendre des meilleurs spécialistes du monde et pour transmettre ses connaissances à sa communauté, fait partie des meilleures doctrines de l’entrepreneuriat » a déclaré Maarten Boute, Président de Digicel Haïti.

Maarten. Boute a décrit le Dr Beauvais comme « un exemple inspirant de quelqu’un qui ne croit pas seulement en lui-même, en ses idées et en son entreprise, mais aussi en son pays et aux gens qui l’habite. »

En seulement 6 ans, CHITAI, qui a également remporté un Prix dans la catégorie des services, a acquis une réputation solide.

Les deux premiers bébés du programme de CHITAI sont nés les 6 et 12 octobre 2012 http://www.haitilibre.com/article-6904-haiti-sante-naissance-des-deux-premiers-bebes-in-vitro-en-haiti.htmlDepuis, la clinique a facilité la naissance de 356 bébés et est devenue le principal centre de traitement de FIV des Caraïbes.

Avec un effectif de 24 personnes, CHITAI est principalement en concurrence avec des cliniques aux États-Unis et en République Dominicaine, même si en fait, environ 20% de ses patients viennent d’Amérique du Nord.

Le but ultime est de construire le premier Centre de santé complet pour la femme en Haiti. Des espaces supplémentaires sont déjà disponibles pour la construction des bâtiments du Centre, qui durera environ 12 mois qui permettront le traitement contre le cancer. Par la suite, le Centre aura peut-être une salle de cardiologie, 3 salles d’opération et des chambres pour les patients.

Le Programme Digicel Entrepreneur, qui est maintenant dans sa huitième année, avec un large éventail de finalistes venant de tout le territoire, récompense des participants dans 5 catégories : l’Agriculture, l’Environnement, la Construction, l’Industrie, les Services et Entreprises émergentes.

Dans la section Agriculture, le Prix a été décerné aux frères…………………..lire la suite sur haitilibre.com