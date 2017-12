Haïti – Actualité : Zapping…

Fermeture Consulat d’Haïti à Montréal :

Le Consulat Général d’Haïti à Montréal informe la communauté haïtienne et le public en général, que ses bureaux seront fermés du 22 décembre 2017 au 2 janvier 2018, à l’occasion des fêtes de fin d’année. Les services reprendront comme à l’ordinaire, le mercredi 3 janvier 2018 à 9h00 a.m. En cas d’urgence, les numéros ci-après seront disponibles : 514-561-6479 et 647-712-1968 . Le Consulat Général d’Haïti à Montréal vous souhaite un joyeux Noël et une bonne et heureuse Année 2018.

Entrepreneurs de l’année, félicitations de la CCIH :

La Chambre du Commerce et d’Industrie d’Haïti (CCIH) salue et félicite les gagnants du concours Digicel Entrepreneur de l’année http://www.haitilibre.com/article-23002-haiti-economie-laureats-de-la-8eme-edition-digicel-entrepreneur-de-l-annee-2017.html et le grand gagnant le Dr. Barry Beauvais du Centre haïtien d’investigation et de traitement de l’infertilité (CHITAI). La CCIH tient aussi à applaudir Taino Aqua Ferme (catégorie agriculture et environnement) et United Shipping & Logistics (catégorie émergente).

Agriculture : certifications de 95 cadres :

Afin de renforcer sa performance organisationnelle, le Ministère de l’Agriculture avec l’appui technique du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et le financement de l’ « International Fund for Agricultural Development » (IFAD), a procédé cette semaine à la certification de 95 de ses cadres dans les domaines de la planification, budgétisation, suivi et évaluation.

Sécurité multidimensionnelle :

L'Ambassadeur Léon Charles, Représentant Permanent a.i de la Mission Permanente d'Haïti auprès de l'Organisation des États Américains (OEA), a eu une séance de travail avec