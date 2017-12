Haïti – USA : 42 millions pour soutenir l’accès à l’eau potable et l’assainissement

Source HL/ HaïtiLibre

Les États-Unis ont adopté des dispositions pour soutenir l’accès à l’eau potable aux citoyens haïtiens et continuer de lutter contre le choléra. Le Projet « Eau et Assainissement » de l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID), soutient l’objectif que les États-Unis partagent avec le gouvernement haïtien pour étendre l’accès à l’eau potable et l’assainissement aux communautés vulnérables, le front de lutte le plus important contre le choléra et d’autres maladies hydriques.

Le Projet de l’USAID représente un investissement de 41,8 millions de dollars et s’alignera sur les priorités du Ministère de la Santé Publique d’Haïti et de la Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement (DINEPA). Il vise à améliorer la santé des haïtiens en s’appuyant sur les investissements effectués antérieurement par les États-Unis en Haïti et adoptera une approche plus globale de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène qui renforcera les institutions nationales et locales travaillant dans ce secteur. D’une durée est de 4 ans, il sera mis en œuvre par « Development Alternatives, Inc.,» une ONG, reconnue pour son soutien technique et de gestion aux programmes de développement économique et social à travers le monde.

Ce projet fait partie de la Stratégie Mondiale de l’Eau des États-Unis pour assurer la sécurité en eau dans le monde entier. Il vise à promouvoir à travers la planète un accès durable à des services d’eau potable et d’assainissement, l’adoption de comportements d’hygiène clés et le renforcement……………………………..….lire la suite sur haitilibre.com