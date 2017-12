Haïti – Football U-17 : Nos Grenadières humiliées par les USA [5-0]

Source BF/ HaïtiLibre

Mercredi après-midi, dans le cadre des préparations pour la 3ème Phase éliminatoire de la Confédération de football d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF) qui se jouera au Nicaragua en avril 2018, comptant pour la Coupe du Monde de la FIFA Uruguay 2018 nos Grenadières U-17 http://www.haitilibre.com/article-22965-haiti-uruguay-2018-nos-grenadieres-u-17-en-floride-pour-deux-matchs-amicaux.html ont fait une douloureuse expérience en match amical sur la pelouse de l’« International Management Group Academy » (IMG Academy) de Bradenton en Floride où elle ont été battue [5-0] par les États-Unis .

Invaincue depuis une année, 9 victoires d’affilée dans la USA Cup en Juillet dernier sans compter les victoires sur Porto Rico, Cuba, Bermudes pour devenir championnes de la Caraïbe, seules défaites en Août 2016 devant le Mexique [0-2] et les USA [0-1] lors du championnat U15 de la CONCACAF, nos joueuses ont pris un sérieux coup au moral elles devront travailler fort pour effacer cette défaite.

Mercredi nos Grenadières ont eu beaucoup de difficultés face à l’équipe du pays numéro 1 mondial du football feminin, qui a été supérieure et a dominée surtout en rythme et en tactique. D’entrée le jeu, les Américaines ont imposée une cadence infernale à la rencontre avec « un pressing » haut qui empêchait nos joueuses de sortir balle au pied, les forçant à dégager comme elles le pouvaient pour écarter les dangers qui venaient de toute part.

Entre la 12’ et la 25’ notre sélection nationale a encaissé 3 buts sur corner. Usant de leur puissance les américaines ont gardé le contrôle du match et marqué un 4e but dans les arrêts de jeu.

Score à la mi-temps [4-0] en faveur des États-Unis.

Au retour des vestiaires nos jeunes Grenadières avec d'autres consignes ont donné l'illusion de revenir dans le match avec un bel essai du gauche de Caremus et même une tentative de Daelle. Mais incapables de supporter