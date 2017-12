Le Congrès des États-Unis souhaite un débat public « rigoureux » sur le projet de loi minière en Haïti

P-au-P, 14 déc. 2017 [AlterPresse] — Le Congrès des États-Unis encourage un débat public « rigoureux » sur le projet de loi minière en Haïti, dans une lettre adressée au président du sénat haïtien, Youri Latortue, le 20 novembre 2017, et dont a pris connaissance l’agence en ligne AlterPresse.

Un tel débat public est crucial en ce moment, compte tenu des risques importants de l’exploitation minière pour les droits humains et environnementaux, met en garde le Congrès.

Il encourage le gouvernement haïtien à soutenir « une vigoureuse » prise de position

publique sur les coûts et les avantages de l’exploitation minière en Haïti.

Il est vital que le gouvernement haïtien évalue de manière adéquate et transparente, en consultation avec les communautés locales et la société civile, les risques potentiels et les bénéfices de l’exploitation minière du développement économique global du pays, plaide-t-il.

Les membres du Congrès ont exprimé leurs préoccupations face à l’exploitation des gisements de métaux en Haïti qui pourraient miner les investissements américains dans la productivité agricole et la stabilisation des bassins versants.

Ils ont affirmé qu’ils s’engagent à réduire la pauvreté et à promouvoir …………………….…lire la suite sur alterpresse.org