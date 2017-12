JetBlue connecte directement Port-au-Prince à Orlando

Avec 140 passagers à bord, un des avions de la flotte de JetBlue, qui a décollé de l’aéroport international d’Orlando, a atterri sur la piste de l’aéroport international Toussaint Louverture aux environs de midi. Plusieurs personnalités importantes, dont la ministre du Tourisme, Jessy Ménos, le directeur administratif de l’Autorité aéroportuaire nationale (AAN), Silvio Bricourt, et des représentants de l’Association touristique d’Haïti (ATH) avaient assisté à la cérémonie organisée pour marquer ce vol inaugural.

« Que ce nouveau vol puisse permettre aussi bien aux Américains et aux millions de visiteurs qui fréquentent la ville d’Orlando de visiter Haïti, notre immense musée à ciel ouvert, attrayant par la qualité et la diversité de ses ressources naturelles, historiques et culturelles », a souhaité la titulaire du ministère du Tourisme, Jessy Ménos, espérant aussi que les Haïtiens et nos visiteurs pourront aussi se rendre à Orlando pour goûter aux loisirs et voir ses aménagements légendaires et féeriques. « Ce nouveau vol est pour nous une opportunité d’augurer de nouvelles perspectives pour l’économie et le tourisme».

Directrice générale de JetBlue en Haïti, Elsy Viala a rappelé la mission de sa ligne aérienne. « Notre mission consiste à inspirer l’humanité et à fournir un service exceptionnel à nos clients », a-t- elle déclaré, soulignant que les vols en partance de Port-au-Prince vers Orlando se feront quotidiennement. Pour sa part, le directeur administratif de l’AAN, Silvio Bricourt, a souhaité…………………………………….lire la suite sur lenouvelliste.com