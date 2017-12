Alain Auguste perd son poste de DDOPNH, le commissaire divisionnaire Berson Soljour le remplace

Source Roberson Alphonse | Le Nouvelliste

Alain Auguste n’est plus le directeur départemental de l’Ouest de la PNH. Il est remplacé à ce poste par le commissaire divisionnaire Berson Soljour, selon une lettre de transfert en date du 7 décembre 2017 dont le journal a obtenu copie. « Ce transfert n’est pas une sanction. Il correspond aux priorités de la direction générale », a confié une source off the record. Après les événements de Grand-Ravine, des changements ont été annoncés. Et il est hors de question que la population fasse les frais d’un flottement, d’un manque de confiance des policiers dans le commandement départemental, a poursuivi……………………………....lire la suite sur lenouvelliste.com