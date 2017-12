Haïti – Basket-Ball: Huit ligues en quête de la coupe Friedrich Verna

Ces ligues dument affiliées à la Fédération haïtienne de basket-ball répondent aux noms de Cité Soleil, Arcahaïe, Gonaïves, Saint-Marc, Port-au-Prince, Léogâne, Cap-Haïtien et Delmas. Dès la journée inaugurale, on aura deux rencontres. Pour l’occasion, l’équipe de Cité Soleil, lauréate du championnat métropolitain de D2, affrontera son homologue de l’Arcahaie. On aura un duel cent pour cent artibonitien entre Saint-Marc et Gonaïves. Le lendemain, soit le 19 décembre, au Centre sportif et récréatif, sis à Turgeau, la deuxième journée verra s’affronter les équipes de Port-au-Prince et de Léogâne, et, le même jour, l’équipe du Cap-Haïtien fera face à celle de Delmas.

Selon le calendrier publié par la FHB, la première demi-finale, au même titre que la seconde, se jouera le 21 décembre au gymnase de la rue Romain et elle mettra aux prises les vainqueurs des deux rencontres disputées le 18 décembre. En revanche, la deuxième demie se disputera entre les gagnants de la journée du 19 décembre. La grande finale est programmée, au gymnase de la rue Romain, le 22 décembre.

Si l’on se fie aux informations communiquées par la commission nationale de deuxième division, les équipes devront être composées de joueurs ayant participé aux tournois organisés par leur ligue respective ou par la commission elle-même. Le 14 décembre est la date limite pour que les ligues puissent soumettre à la commission la liste des joueurs et le document sollicités (une liste de 12 joueurs, plus staff technique, copie des feuilles de match du dernier tournoi, copie des pièces d’identité de chaque joueur). Si une ligue ne soumet pas les documents réclamés dans le délai fixé par la FHB ou ne respecte pas les conditions de participation, elle perdra automatiquement son match par forfait.

A la question, pourquoi appelle-t-on le tournoi coupe Friedrich Verna, Steeve Polycarpe, le secrétaire général de la fédération a répondu : « La coupe Friedrich Verna, qui vit actuellement aux USA, n’est autre qu’une façon de rendre un vibrant hommage à ce mythique coach qui a marqué, à sa manière, l’histoire du basket-ball haïtien au cours des années 90. Nous sommes, en grande partie, au sein de la Fédération haïtienne de basket-ball (FHB), des anciens élèves de l’Institution Saint-Louis de Gonzague. Il était le coach principal…………………………lire la suite lenouvelliste.com