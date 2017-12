Éphéméride du jour ….., 14 Décembre 2008 // Décès de Gérard Vergniaud Etienne, Romancier, poète, essayiste et journaliste haïtien

14 Décembre 2008 Décès de Gérard Vergniaud Etienne, Romancier, poète, essayiste et journaliste haïtien

Né au Cap-Haïtien le 28 mai 1936, Gérard Vergniaud Étienne quitte à 15 ans le foyer paternel. Il proteste ainsi contre la violence que son père fait subir à sa mère parce qu’elle ne partage pas ses croyances vaudou. Il restera terriblement marqué par cette période de sa vie. Il part pour Port-au-Prince. À quinze ans il participe à une insurrection contre le gouvernement despotique de Paul E. Magloire. Arrêté en compagnie de Luc B. Innocent et de Windsor K. Laferrière, il est emprisonné et torturé.

Disciple du marxiste haïtien, le grand romancier et médecin Jacques-Stephen Alexis, il participe à un complot contre le gouvernement fasciste de François Duvalier. Il est arrêté et torturé (23 ans). Cette vie turbulente ne l’a pas empêché de faire des études classiques en Haïti, d’enseigner dans de prestigieux collèges et d’amorcer une carrière de journaliste.

En effet il rédige à 13 ans ses premiers poèmes qu’il interpréte à la radio. À l’âge de 16 ans, il achève un premier livre de poésie. Puis il publie coup sur coup Au milieu des larmes (1960), Plus large qu’un rêve (1960), La raison et mon amour (1961), Essai sur la négritude (1962) et Le nationalisme dans la littérature haïtienne (1963).

Il fonde le groupe culturel Samba qui devait devenir Haïti-littéraire. Parallèlement à sa vie d’écrivain, il enseigne dans des collèges et au lycée. Il est en même temps critique littéraire et reporter aux quotidiens Le Nouvelliste (1961-1962) et Panorama (1962-1964). Étienne a aussi suivi parallèlement une trajectoire artistique et militaire, particulièrement à la Société des Messagers de l’art (1963) et au Corps d’Aviation où, cadet de l’air, il est affecté au département de météorologie (1955-1957).

En août 1964, l’écrivain s’exile au Canada. Débarqué à Montréal, il enseigne au Lycée Da Silva (1964-1965) et travaille comme reporter au quotidien Métro Express et au journal Quartier Latin. Au cours de ses études de licence ès lettres (1964-1970) il travaille en usine puis comme infirmier à l’Hôtel Dieu de Montréal. Il enseigne au Collège de Matane (1968-1970) et collabore au journal La Voix canadienne. Il publie en 1965 son premier livre au Canada, Lettres à Montréal. Il rencontre en 1967 la compagne de sa vie, Natania Feuerwerker dont il a deux enfants, Joël et Michaëlla. Il commence à enseigner à l’Université de Moncton en 1971. Il obtient son doctorat en linguistique (Strasbourg, 1974). Il est professeur de linguistique et de grammaire supérieure à Moncton en Acadie jusqu’en 1978. En 1979, il fonde le module information/communication où il enseigne désormais le journalisme. Il collabore au Devoir de 1972 à 1987 et il est éditorialiste au quotidien Le Matin (1986-1987).

Malgré deux comas et une opération au cerveau, il continue à écrire à l’hebdomadaire Le Voilier (1987-1989). Malgré une agression d’ordre politique en 1993 (voir L’Injustice, la désinformation, le mépris de la loi), il poursuit sa lutte pour le changement dans son pays d’origine. Depuis cette date, il collabore au journal Haïti-Observateur.

Plusieurs de ses titres ont été traduits en langues étrangères. L’écrivain a aussi suivi une carrière scientifique. Il a découvert une nouvelle discipline en sciences humaines, l’anthroposémiologie, et il a publié deux essais plus haut mentionnés, en plus de 50 études savantes en linguistique, en critique et en sémiologie.

Gérard Étienne est récipiendaire de plusieurs prix et distinctions.

Gérard Étienne meurt le 14 décembre 2008 à Montréal.

http://ile-en-ile.org/etienne/

Aujourd’hui, 14 Décembre2017

348ème jour de l’année, 46ème semaine de l’année

17jours avant la fin de l’année

UN FAIT A RETENIR

14 Décembre 1903 Premier essai de la machine volante construite par les frères Wright; Wilbur est aux commandes de l’appareil qui s’écrase après moins de 4 secondes à cause d’une erreur de pilotage.

Trois jours plus tard, (voir le 17 décembre) Orville Wright passera à l’histoire en réussissant un premier vol d’une durée de 12 secondes.

HAITI

14 Décembre

1801 Départ de l’expédition française

Partie de plusieurs ports de France, l’expédition dirigée par le général Leclerc, beau-frère de Napoléon Bonaparte, arriva à Saint Domingue au commencement du mois de Février de l’année 1802.

La Pensée du Jour

«En tout genre, conquérir est peu de chose, le vrai triomphe est de conserver.»

Pierre-Édouard Lémontey

PRENOM DU JOUR

Sainte Odile

Patronne de l’Alsace. Découvrant qu’elle est aveugle de naissance, son père Aldaric, duc d’Alsace, veut la tuer. Sauver par une servante, elle est élevée au monastère de Baume-les-Dames. Lors de son baptême, elle retrouve miraculeusement la vue. Son père, repentant, l’aide à fonder deux monastères de Bénédictines, dont le Mont Saint Odile.

Aujourd’hui

Jeudi 14 Décembre 2017 Dernier Croissant

Lundi 18 Novembre 2017 Nouvelle Lune

L’Ere des Sagittaire, Comprise entre le 23 Novembre et le 21 Décembre

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

L’actualité du monde, dans le passé

14 décembre 2004 Inauguration du plus haut viaduc au monde

Le président Jacques Chirac inaugure le viaduc le plus haut du monde à Millau, dans le sud-ouest de la France. Le président, entouré de 500 ingénieurs et d’ouvriers en casque blanc, dévoile une plaque commémorative à 270 m au-dessus de la vallée du Tarn.

C’est une passerelle entre le Massif central et la Méditerranée. Le viaduc est d’une hauteur de 343 m et d’une longueur de 2 460 m. Il a huit travées reposant sur sept piles dont la plus haute à 240 m.

Il a été dessiné par l’architecte britannique Norman Foster.

14 décembre Décès – Kurt Winter, 51 ans

Kurt Winter était un guitariste canadien, qui après ses débuts avec le groupe the Fifth, s’est joint au groupe The Guess Who en mai 1970.

À son apogée, alors que Cummings s’affirme comme la personnalité la plus forte et le principal auteur-compositeur du groupe, il survient plusieurs changements au sein des Guess Who qui en modifient l’image : Bachman est remplacé par les guitaristes Kurt Winter et Greg Leskiw. En plus d’être guitariste, Kurt Winter est aussi compositeur. Il a écrit, entre autres, les chansons : Bus Rider et Hand Me Down World.

Il est mort quand ses reins ont cessé de fonctionner des suites d’une consommation chronique et excessive d’alcool.

14 décembre 1989 Décès – Andreï Dmitrievitch Sakharov, 68 ans

Andreï Dmitrievitch Sakharov est un physicien nucléaire soviétique, militant pour les droits de la personne, les libertés civiles et la réforme de l’Union soviétique. Il a obtenu le prix Nobel de la paix en 1975.

14 décembre 1981 Naissance – Émilie Heymans

Née en Belgique, elle habite maintenant Saint-Lambert (Longueuil) sur la rive sud, face à Montréal.

En 1997, en Malaisie, elle gagne la médaille d’or au Championnat du monde Junior. En 2000, à Sydney, elle a obtenu l’argent en plongeon synchonisé de la tour de 10 mètres. En 2003, elle est triple médaillée d’or aux Jeux Pan Am de Santo Domingo (3 m, 10 m et 10 m synchro).

En juillet 2003, elle est la Championne du monde et médaillée d’or au plongeon à la tour de 10 mètres à Barcelone en Espagne. Athlète participante aux Jeux olympiques d’Athènes en 2004, elle remporte le bronze en plongeon synchronisé à la tour de 10 mètres et elle fut 4e en plongeon solo. Elle est arrivée 4e aux Jeux mondiaux de Montréal en juillet 2005.

14 décembre 1963 Décès – Dinah Washington, 39 ans

Dinah Washington est une chanteuse américaine de blues, jazz et gospel.

Elle est née à Tuscaloosa dans l’Alabama et a grandi à Chicago dans l’Illinois. Sa voix puissante et remplie d’émotion la firent surnommer « Queen of the Blues » (reine du blues).

La chanteuse de jazz et de blues a eu 34 succès dans le top 10 du Billboard. En 1959, elle a repris la chanson des frères Dorsey, What A difference A Day Makes; l’enregistrement s’est classé en 8e position du Hit Parade. Elle a aussi repris la chanson Unforgettable de Nat King Cole. Son plus grand succès est Baby (You’ve Got What it Takes), un duo avec Brook Benton. Elle a été intronisée au Temple de la renommée du rock ‘n’ roll en 1993.

Elle meurt d’une surdose.

Naissance le 29 août 1924

14 décembre Mariner 2 photographie Vénus

La sonde américaine Mariner II prend la première photo en gros plan de Vénus.

La sonde américaine Mariner 2 a approché à 34 000 km de Vénus, transmettant les toutes premières informations au sujet de la planète. Lancée le 27 août 1962 de Cap Canaveral, Floride, sur une fusée Atlas-Agena, Mariner 2 a été la toute première sonde interplanétaire.

Celle-ci a révélé de l’information sur l’espace interplanétaire et la lourde atmosphère de dioxide de carbone très chaud de la planète. La température a été mesurée à 500°C. Également pour la première fois, la sonde a mesuré la densité, la vitesse, la composition et les variations du vent solaire. On a découvert que Vénus n’avait pas un champ magnétique important et était dénuée de ceinture de radiation.

On a perdu le contact avec la sonde le 3 janvier 1963.

14 décembre 1956 John Diefenbaker est nommé chef du parti conservateur

Les conservateurs l’élisent chef du parti au premier tour de scrutin. Il obtient 744 voix, contre 393 pour D. Fleming et 117 pour D. Fulton. Il remplacera George Drew.

14 décembre 1954 Naissance – Steve MacLean, astronaute

Steve MacLean fait ses études primaires et secondaires à Ottawa. Il obtient un baccalauréat ès sciences en physique en 1977 et un doctorat en physique de l’Université York à Toronto (Ontario) en 1983.

Choisi en décembre 1983 pour faire partie du groupe initial des six astronautes canadiens, Steve MacLean commence sa formation en février 1984. Du 22 octobre au 1er novembre 1992, Steve MacLean prend place à bord de la navette spatiale Columbia en tant que spécialiste de charge utile de la mission STS-52. Dans le cadre de cette mission, il réalise les sept expériences, désignées CANEX-2, portant notamment sur l’évaluation du système de vision spatiale.

MacLean effectue son second vol spatial lors de la mission STS-115 du 9 au 21 septembre 2006. Au cours de cette mission, il se rend à la Station spatiale internationale sur la navette Atlantis en tant que spécialiste de mission. Il devient le premier astronaute canadien à commander le Canadarm2 depuis l’espace alors que l’équipage ajoute des poutrelles à la station et déploie des panneaux solaires. Il devient également le deuxième Canadien à réaliser une sortie dans l’espace.

14 décembre 1943 Le capitaine Paul Triquet reçoit la Croix de Victoria

Né en 1910 à Québec, le capitaine Triquet commandait une compagnie du Royal 22e Régiment lors de l’avance de la 1re Division canadienne sur Ortona (Italie) en décembre 1943.

Juste avant le hameau de Casa Berardi, un poste à l’importance tactique cruciale, la compagnie du capitaine Triquet et les chars de l’Ontario Regiment se sont heurtés à une résistance farouche. Sa compagnie, ne comptant plus que 50 hommes et menée par le capitaine Triquet, le seul officier survivant, a tenu bon.

« L’ennemi est devant nous, derrière nous et sur nos flancs, dit-il à ses hommes. Il ne reste qu’un endroit sûr, l’objectif. » Endurant 35 pertes de plus, la compagnie a capturé Casa Berardi. Le capitaine Triquet a émis l’ordre : « Ils ne passeront pas! », faisant écho au maréchal Pétain à la bataille de Verdun, et appuyé de 15 hommes, de quatre chars et presque à court de munitions, il a tenu le poste face aux contre-attaques répétées, jusqu’à l’arrivée des renforts. Il a reçu la Croix de Victoria pour sa bravoure. Il est décédé en 1980.

14 décembre 1943 Décès – John Harvey Kellog, 91 ans

John Harvey Kellog est un médecin américain.

Il est connu notamment pour l’invention des corn flakes avec son frère Will et grâce au sanatorium de Battle Creek, qu’il établit sur les principes d’une alimentation végétarienne et accompagnée de beaucoup d’exercices.

Naissance le 26 février 1852

14 décembre 1935 Naissance – Lee Remick

Après avoir fait des études de danse, Lee Remick débute à seize ans à Broadway puis participe à des comédies musicales comme Oklahoma! et Show Boat.

Dès 1953, on la voit à la télévision dans des dramatiques en direct. Remarquée par Elia Kazan, elle tourne son premier film en 1957, Un homme dans la foule. Deux ans plus tard, elle remplace Lana Turner pour le rôle féminin pricipale d’Autopsie d’un meurtre d’Otto Preminger avec James Stewart.

En 1962, elle tourne le film Jour du vin et des roses, qui lui vaut une nomination à l’Oscar. Elle quitte les États-Unis en 1969 pour s’établir à Londres avec son mari, le réalisateur Kip Gowans, où elle tourne notamment la Grande Menace avec Lino Ventura et Richard Burton.

Elle meurt d’un cancer à Los Angeles après qu’Hollywood lui ait accordé une étoile sur son célébre « walk of fame » (le trottoir de la célébrité).

14 décembre 1921 Naissance – Deanna Durbin

Née sous le nom d’Edna Mae Durbin à Winnipeg au Manitoba, elle était à 14 ans la star d’Hollywood la mieux payée, mieux que Judy Garland.

Pourtant ces deux demoiselles jouent ensemble dans certains films. Les rôles les plus importants, elles les ont obtenus dans les films suivants : Three Smart Girls, Mad About Music et That Certain Age sans oublier celui dans Madame Butterfly. Au sommet de sa carrière, elle a quitté Hollywood et elle a vécu paisiblement dans une ville française : Neauphle-le-Château.

14 décembre 1895 Naissance – Roi George VI

Il était le fils du roi George V, alors duc d’York et de la duchesse, plus tard la reine Marie.

En 1920, il devint duc d’York, comte d’Inverness et baron Killarney, accédant aux mêmes titres qu’avait tenu son père jusqu’en 1901. Le 11 décembre 1936, il succéda à son frère qui abdiqua pour épouser l’élue (divorcée) de son coeur.

Il se nommait Albert, Bertie pour les intimes, mais prit le nom de George lors de son couronnement. Homme simple, souffrant de bégaiement, il fut très estimé pour son courage durant la guerre 39-45. Il fut roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord et des autres dominions du Commonwealth de 1936 jusqu’à sa mort d’un cancer du poumon.

14 décembre 1886 Fondation du parc national Yoho

Lac O’Hara, enclavé dans des vallées sculptées par les glaciers dans le parc national Yoho, en Colombie-Britannique (avec la permission d’Environnement Canada).

Avec ses 28 pics montagneux s’élevant à plus de 3 000 m, le parc national Yoho (superficie de 1313 km²) porte bien son nom d’origine crie qui signifie « admiration ». Situé dans les Rocheuses, Yoho est délimité à l’est par le parc national de Banff et au sud par le parc national Kootenay.

Les parcs nationaux Yoho, Jasper, Banff et Kootenay ainsi que les parcs provinciaux du mont Robson, du mont Assiniboine et d’Hamber forment le site du patrimoine mondial des Rocheuses canadiennes. Ce site du patrimoine mondial constitue la plus grande région protégée des Rocheuses et compte parmi les plus importantes du monde.

14 décembre Naissance – William Brymner

William Brymner est né à Greenock (Écosse) et mort à Wallasey (Cheshire).

Après des études à Richmond (Québec), puis au Conseil des arts et manufactures à Montréal, William Brymner, RCA, s’oriente vers l’architecture. C’est en 1878, alors qu’il est à Paris pour suivre des cours de perfectionnement dans ce domaine, qu’il décide de se consacrer à la peinture. En 1886, il enseigne la peinture dans les classes de l’Art Association of Montreal.

Connu pour la délicatesse de son art, Brymner peint des portraits et des intérieurs de style figuratif mais il fait aussi des aquarelles sur soie et des peintures murales. Considéré comme le premier grand professeur de peinture au Canada, Brymner est apprécié pour son respect de la formation académique et sa grande ouverture face au talent des autres. Admiré par ses étudiants, il aura une grande influence sur le développement de la peinture canadienne.

14 décembre 1807 Naissance – Francis Hincks

Sir Francis Hincks est homme politique né à Cork, Irlande et décédé à Montréal.

Il fonde le Toronto Examiner en 1838 et le Montreal Pilot en 1844. Convaincu de la nécessité d’un partenariat anglais-français dans la province du Canada, il s’allie avec Robert Baldwin à Louis-Hippolyte La Fontaine en 1841 pour fonder un parti réformiste.

Sir Francis Hincks a brièvement dirigé le gouvernement de la province du Canada mais, aux prises avec des accusations de corruption, il a subi une défaite en 1854.

14 décembre 1799 Décès – George Washington, 67 ans

George Washington est né en Virginie. Il est devenu orphelin à 11 ans et a dû gagner sa vie à 16 ans.

Il a été plus tard militaire et officier. Par la suite, il a marié une riche veuve qui lui a permis de devenir un des plus grands planteurs en Virginie. Il a été un des artisans de l’indépendance américaine. Son expérience militaire l’a aidé à être le chef des troupes rebelles, contre la Grande-Bretagne. L’indépendance des États-Unis, le 4 juillet 1776, a fait de lui un héros. En 1789, il a été élu premier président américain. Il est mort au mont Vernon, Virginie. La capitale du pays et un État portent aujourd’hui son nom.

La date de naissance de Washington est presqu’une oeuvre d’art. Prière de bien suivre. Les dates de cette entrée suivent le calendrier grégorien mais Washington est né sous le calendrier julien et mort sous le calendrier grégorien (le nôtre, actuel).

Complication supplémentaire, on a changé la date du début de l’année du 25 mars au premier janvier en passant au grégorien. Le calendrier dans la maison où Washington est né indiquait le 11 février 1731 le jour de sa naissance (en julien) ou, ailleurs, au Canada par exemple, le 22 février 1732 (en grégorien). À quel âge est-il mort?

14 décembre 1788 Décès – Carl Philipp Emanuel Bach, compositeur, 74 ans

Né à Weimar, il est le deuxième fils de Johann Sebastian Bach et de sa première épouse, Maria Barbara.

Immédiatement après sa graduation en 1738, Bach reçut une « invitation inattendue et gracieuse de la part au prince de Prusse de se présenter au palais de Ruppin ». Le prince lui présenta une offre – qu’il ne pouvait refuser – de faire partie de sa maison. Bach allait y rester à son service presque 30 ans.

Vers la fin du 18e siècle, la réputation d’Emanuel était à son summum. Wolfgang Amadeus Mozart a dit de lui : « Il est le père, nous sommes les enfants. » La majeure partie de la formation de Haydn est due à l’étude des œuvres d’Emanuel. Ludwig van Beethoven reconnaissait en lui, en toute admiration et respect, un génie.

Emanuel est mort d’un malaise aigu à la poitrine.

14 décembre 1773 Yves de Kerguelen découvre les îles australes qui portent son nom

Yves de Kerguelen de Trémarec, naquit en 1734, en Bretagne, à Landudal, près de Quimper. Ce marin commanda une expédition à la recherche d’un continent austral, en réalité inexistant, mais auquel toute la communauté scientifique de l’époque croyait fermement.

Il voyagea dans les mers du sud et découvrit en particulier les îles de la Fortune et, en 1772, les îles de la Désolation, qui portent aujourd’hui son nom (îles Kerguelen). De retour à Paris après une deuxième expédition de colonisation qui s’est avérée un échec, il est la victime d’intrigues qui réussissent à le faire emprisonner quelques années. Il est l’auteur d’une relation des deux voyages dans les mers australes et des Indes, faits de 1771 à 1774, publiée en 1782.

L’antipode de Montréal est une zone dans l’eau de l’océan Indien située entre les îles Kerguelen et Perth en Australie du sud-ouest.

décembre Naissance – Henri IV de France

Toute une légende entoure la naissance, à Pau, du futur Henri IV, fils d’Antoine de Bourbon, roi de Navarre, et de Jeanne d’Albret. Le grand-père aurait en effet exigé que le nourrisson fut baptisé selon la tradition, avec de l’ail et du vin de Jurançon et que son berceau soit une carapace de tortue.

Le terrible grand-père aurait également interdit que l’on donne à son petit-fils les babioles avec lesquelles on amusait les enfants. Henri fut élevé en jouant et se battant avec les enfants des environs, vêtu comme eux, escaladant en leur compagnie les rochers du pays. Il n’en est pas moins éduqué dans la plus grande rectitude morale

En 1572, succédant à sa mère Jeanne d’Albret, Henri de Navarre devint roi de Navarre. Le 18 août 1572, Henri est marié à Marguerite de France, sœur du roi Charles IX, aussi connue sous le nom de reine Margot. Cette union servait de garantie à la paix de St-Germain conclue entre Catholiques et Protestants. Une semaine plus tard, avait lieu le massacre de la saint Barthélémy. Henri n’eut la vie sauve qu’en abjurant sa foi et, pendant trois ans, devint le prisonnier de la cour de France.

Henri IV approche de la cinquantaine et n’a toujours pas d’héritier légitime. Comme il vit séparé de sa femme, qui mène une vie dissolue, il obtient l’annulation de ce mariage et épouse en 1600 Marie de Médicis. La mort du duc d’Alençon, survenue en 1584, fait de lui l’héritier du trône de France.

Il commence à restaurer l’autorité royale et entreprend la réorganisation du pays, exigeant de la noblesse une obéissance totale. Des routes et des canaux sont construits pour favoriser les communications, des établissements coloniaux sont créés au Canada et le pays s’agrandit par différentes annexions.

Il est assassiné par un fanatique.

Décès le 14 mai 1610

14 décembre 1542 Marie Stuart devient reine d’Écosse

Marie Stuart devient reine d’Écosse à l’âge de six jours. En effet, son père, le roi Jacques V d’Écosse, décède alors que la petite princesse et héritière vient tout juste de naître.

James Hamilton (2e comte d’Arran) étant le plus proche héritier de la couronne après elle, assura la régence du royaume jusqu’en 1554 quand il fut remplacé par la reine mère, Marie de Guise jusqu’à sa mort en 1560.

14 décembre 1503 Naissance – Nostradamus

Michel de Nostredame, plus connu sous le nom de Nostradamus, homme de la Renaissance, apothicaire et médecin (soit vrai, soit prétendu), pratiquait l’astrologie comme tous ses confrères du XVIe siècle.

Il est né à Saint-Rémy-de-Provence. Souffrant d’épilepsie psychique, de la goutte et d’insuffisance cardiaque, il mourut à Salon-de-Provence d’un œdème dit cardio-pulmonaire. En 1550, il commence, comme tant d’autres, par éditer un « almanach », c’est-à-dire un calendrier de prédictions basées essentiellement sur les astres. Le genre est extrêmement prisé du peuple.

Les Prophéties de Nostradamus ont donné lieu à près de 10 000 ouvrages! Aujourd’hui encore, malgré des travaux sérieux, nul ne peut dire exactement ce qu’elles signifient… Comme toujours avec Nostradamus, il faut faire preuve d’une certaine réserve.

Son style obscur et son vocabulaire, mélange de vieux français, de latin, de provençal et (selon certains) d’hébreu donne aux exégètes une grande liberté d’interprétation. Nostradamus est un « virtuose de l’ambiguïté », qui a multiplié les anagrammes, les symboles, les références mythologiques, crypté tous ses quatrains à l’aide de figures de style.

14 décembre 872 Jean VIII est élu pape

Son élection, le jour même de la mort de son prédécesseur, fait l’objet d’une vive opposition de la part de Formose, futur pape. Bien qu’assez âgé au moment de sa montée sur le trône de Pierre, il est un pape énergique, à l’image de Nicolas Ier.

Le pape Jean VIII meurt le 15 décembre 882 dans des circonstances malheureuses. Les annales de Fulda disent qu’il est empoisonné puis, comme il ne mourrait pas assez vite, frappé à coups de marteau. Il serait donc le premier pape historiquement assassiné.

Il a été le tout premier à prendre le titre de pape.

14 décembre 867 Adrien II est élu pape

Né à Rome, il fut élu après avoir refusé deux fois le pontificat. Le soutien unanime du peuple romain et du clergé l’empêcha de refuser une troisième fois.

Il leva l’excommunication lancée contre Lothaire, roi de Lorraine, qui avait répudié sa femme.

Il tint en 869 un concile à Rome contre Photius, patriarche de Constantinople, qu’il fit déposer.

Il eut des démêlés avec l’empereur d’Orient Basile et avec le nouveau patriarche grec au sujet du schisme provoqué par Photius.

Malgré une conception assez large de l’autorité pontificale, il laissa, à sa mort le 14 décembre 872, un bon souvenir en raison de son désintéressement et de sa générosité pour les plus pauvres. Oui, il a été pape cinq ans jour pour jour.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

