Digicel Entrepreneur de l’Année / 8e édition Le Dr Harry Beauvais distingué entrepreneur de l’année

Source Gérard Junior Jeanty | Le Nouvelliste

Spécialisé dans le traitement de l’infertilité, le Dr Harry Beauvais a ravi le titre de Digicel Entrepreneur de l’année, au cours d’une soirée de gala organisée le mardi 12 décembre 2017 sur les terrasses extérieures de l’hôtel Marriott. Il a aussi remporté le trophée dans la catégorie Service dudit concours qui encourage les entrepreneurs.

C’est en grande pompe que la compagnie de téléphonie mobile et d’Internet a clôturé sa huitième édition du concours Digicel Entrepreneur de l’Année. 25 entrepreneurs, tous des gagnants régionaux, étaient en lice pour devenir Digicel Entrepreneur de l’année. Accompagnés de leurs invités, ces derniers ont participé à un cocktail précédant l’ouverture officielle de la cérémonie au niveau de l’une des terrasses de l’hôtel. Surprise, suspense et émotion marquaient cette cérémonie qui a permis de connaître le vainqueur du concours Digicel Entrepreneur de l’année.

Le Dr Harry Beauvais, propriétaire du Centre haïtien d’investigation et de traitement avancé de l’infertilité (CHITAI) a remporté le trophée de Digicel Entrepreneur de l’année. Le suspense était à son comble quand le ministre Aviol Fleurant, invité d’honneur à la cérémonie de remise des trophées, a annoncé Harry Beauvais comme le gagnant de Digicel Entrepreneur de l’année. Le ministre a affirmé que les entrepreneurs qui ont participé à ce concours incarnent le rêve de l’Haïtien de l’arrière-pays et de chaque Haïtien souhaitant voir briller le soleil du développement pour leurs petits enfants.

Sourire aux lèvres, le Dr Harry Beauvais, gagnant national dans la catégorie Service, s’est adressé au public avec son trophée de vainqueur des vainqueurs, remis au grand gagnant. « Chacun des entrepreneurs présents a quelque chose de nouveau à présenter au pays. Digicel nous a appris comme entrepreneur qu’il faut foncer chaque fois que nous avons un rêve. Le combat qui fera changer le pays doit se disputer de quartier en quartier », a soutenu le gagnant de la huitième édition de Digicel Entrepreneur de l’année.

Plus loin, le propriétaire du CHITAI a exhorté les autres entrepreneurs à œuvrer pour réduire la dépendance du pays par rapport aux autres pays dans leur domaine d’activité. « Il faut combler le retard qu’accuse le pays par rapport aux autres pays de la région. Il faut aussi réduire les importations et augmenter les exportations », a scandé le Dr Harry Beauvais. Le grand gagnant du concours Digicel Entrepreneur de l’année, avait ouvert le Centre haïtien d’investigation et de traitement avancé de l’infertilité (CHITAI) avec l’assistance technique de l’Université Duke, un an après le tremblement de terre du 12 janvier 2010. Il a aussi contracté des prêts auprès des amis, des parents et d’une banque pour mettre sur pied le centre.

Le Dr Harry Beauvais a réussi à faire du CHITAI une référence dans la région en matière de traitement de l’infertilité. Il attire bon nombre de patients venant des États-Unis et d’autres pays de la région. « Plus de 20% de ses patients viennent de l’Amérique du Nord. Le centre a facilité la naissance de 356 bébés et est devenu le principal centre de traitement de la FIV (Fécondation in vitro) dans la Caraïbe », lit-on dans le document de présentation des finalistes.

Discipline, détermination, ambition, fourgue, passion et rêve sont les facteurs les plus importants pour que puisse