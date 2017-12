Haiti – Météo: Bilan de la Saison des ouragans 2017, Haïti chanceux

Source TB/ HaïtiLibre

Suite a la fin de la saison des ouragans (30 novembre dernier), la PROMODEV (Promotion pour le Développement) souligne dans son bilan de saison que le bassin de l’Atlantique Nord, notamment la région de la Caraïbe, a connu une saison très active qui a engendré de puissants ouragans destructeurs.

En effet, avec 10 ouragans, dont 6 ont atteint ou dépassé la catégorie 3 (stade d’ouragan majeur) et deux ont atteint la catégorie 5 (Irma et Maria) la saison 2017 dans le bassin de l’Atlantique s’est révélée bien au-dessus de la normale de ces 30 dernières années dont la moyenne s’établit à 6 ouragans et 2 majeurs, classant la saison 2017 dans le Top 10 des saisons les plus actives.

Le pic de la saison s’est clairement établi en septembre où l’énergie cyclonique cumulée a battu un record mensuel de près de 4 fois supérieure à la normale (moyenne 1981-2010 d’après Philip Klotzbach).

La saison cyclonique 2017 restera sans doute la plus destructrice aussi bien dans les Petites Antilles que dans les Grandes Antilles avec des îles totalement dévastées (certaines inhabitables, des dizaines de victimes et des milliards de dollars de dégâts).

Haïti a eu la chance d’avoir une saison des ouragans 2017 sans trop de dégâts par rapport à son niveau de vulnérabilité alors que l’Atlantique Nord, en particulier…………………………………………….….lire la suite sur haitilibre.com