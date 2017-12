Haïti – Actualité : Zapping…

Source HL/ HaïtiLibre

La Première dame au Louvre

Mardi la Première Dame de la République Madame Martine Moïse a effectué une visite guidée du célèbre musée du Louvre à Paris (France) en compagnie de Madame Brigitte Macron, Première Dame de la République française.

Un ancien ministre auditionné

L’ancien ministre de la Justice et de la sécurité publique, Me Camille Édouard Junior a été auditionné , ce mardi, au parquet de Port-au-Prince, pour des faits de détournement de biens publics, menaces de morts avec ordre et conditions et blanchiment des avoirs. Me Clamé Ocnam Daméus informe que le mandat d’amener émis contre ce dernier ne tient plus debout mais la mesure d’interdiction de départ est toujours de mise. Une nouvelle audition est prévue le 10 Janvier prochain.

5ème Edition de la Foire internationale du livre d’Haïti

L'organisme déconcentré du Ministère de la Culture et de la Communication, la Direction Nationale du Livre – DNL, organise la 5ème Edition de la Foire internationale du livre d'Haïti (Filha) du vendredi 15 au dimanche 17 décembre 2017. Cette année, l'écrivain et professeur de littérature, Lyonel Trouillot est