Astrologie du jour

BELIER

Amour

Natif vivant en couple, à vous les passions charnelles ! Si votre conjoint ou partenaire vous reprochait d’être plus cérébral que sensuel, il devra réviser son jugement. Dynamisé à la fois par Mars et Vénus, vous serez voluptueux au possible ! Célibataire, vous n’aurez aucune difficulté cette fois à trouver un partenaire qui corresponde exactement à vos souhaits. Ceux et celles qui poursuivent depuis un certain temps une relation stable pourront faire des projets d’avenir.

Argent

Contrats et achats seront bien protégés s’ils concernent des biens immobiliers. Mercure pourra vous faire découvrir l’endroit où abriter vos rêves. Réfléchissez bien avant de vous engager.

Santé

Sous l’aile protectrice de Vénus, vous bénéficierez d’un bon équilibre nerveux et d’un excellent moral. Deux atouts majeurs pour être en grande forme. Il faudra juste vous méfier d’une tendance à abuser des plaisirs de la table. Eh oui, même si vous êtes généralement assez mince, vous appréciez autant le bon vin que les petits plats et, aujourd’hui, vous résisterez moins bien aux excès.

Travail

Les puissantes influences astrales qui vous motivent en ce moment vont vous aider à affirmer vos ambitions dans le domaine du travail. N’hésitez pas à voir grand et à prendre des risques : la chance sera de votre côté.

Citation

En guerre comme en amour, pour en finir, il faut se voir de près (Napoléon Ier).

Famille/foyer

Attention à ne pas rallumer des jalousies familiales. Cette phase de Lune sera explosive pour vos relations avec vos frères ou soeurs. En dominant votre impulsivité, vous parviendrez à limiter les dégâts.

Vie sociale

L’attitude de certains de vos amis intimes vous décevra. Avant de couper les ponts, laissez-les au moins une bonne occasion de s’expliquer. Il est possible que tout cela n’est qu’un stupide malentendu.

Nombre chance

284

Clin d’oeil

Adonnez-vous à la méditation. C’est un exercice statique qui, petit à petit, vous conduira en douceur vers des transformations très bénéfiques.

TAUREAU

Amour

Votre vie à deux risque de se traduire par des perturbations. Vous n’aurez pas envie de faire des concessions, et votre conjoint encore moins ! Le moindre petit désaccord, le moindre agacement pourraient mettre le feu aux poudres. Célibataire, tout ne sera pas très clair dans vos affaires de coeur. Certains natifs ne sauront que dire, tant leurs vrais sentiments leur échappent. Mais si vous faites un effort, vous retrouverez audace et esprit de décision, et alors désir et tendresse marcheront à l’unisson ; vous rayonnerez et saurez très bien convaincre.

Argent

Evitez de chercher à régler des affaires litigieuses aujourd’hui. Sinon, vous risqueriez de vous retrouver dans une situation difficile en ayant, au bout du compte, reculé au lieu d’avoir avancé d’un pas.

Santé

Si vous avez l’habitude de pratiquer tout au long de l’année des exercices sportifs, tout ira bien. Mais si vous n’êtes pas un habitué des stades, n’exagérez pas vos possibilités, et sachez vous modérer.

Travail

Vos secteurs liés au travail ne seront pas touchés par les tensions astrales actuelles, et vous devriez donc pouvoir assumer vos tâches sans souci. Pour ceux d’entre vous qui cherchent à mettre en place de nouvelles activités, des retards momentanés sont à prévoir ; prenez votre mal en patience !

Citation

Les saints sculptés ont eu beaucoup plus d’influence dans le monde que les saints vivants (G.-C. Lichtenberg).

Famille/foyer

Faites confiance à vos proches. Même s’ils n’adoptent pas une conduite correspondant en tous points à vos souhaits, ils sauront fort bien se débrouiller. Si vous avez des enfants, une attitude trop autoritaire ou trop rigide aurait même le résultat inverse de ce que vous souhaitez.

Vie sociale

Vos superbes qualités intellectuelles vous permettront de prendre un bon virage aujourd’hui. Mais tâchez de dominer un esprit de contradiction et une tendance à la discussion systématique, qui vous desserviront plus qu’autre chose. Ne cherchez pas toujours à fendre les cheveux en quatre.

Nombre chance

138

Clin d’oeil

Méfiez-vous de ceux qui manipulent la flatterie pour arriver à leurs fins.

GEMEAUX

Amour

Quelles belles perspectives pour ce jour ! Vos relations avec l’homme (ou la femme) de votre vie seront principalement fondées sur la confiance et la complicité. Vous aurez autant besoin l’un que l’autre d’harmonie, de détente, et vous vous efforcerez de limiter au maximum les risques de conflits. Célibataire, la journée sera extrêmement favorable à un redémarrage affectif. Vous pourrez rompre définitivement vos attaches passées ou simplement nettoyer soigneusement la poussière qui encrassait une relation nouée depuis déjà longtemps.

Argent

Deux éléments distincts joueront en votre faveur. Tout d’abord, l’influence de Jupiter garantira une journée protégée sur le plan financier. Ensuite, Uranus et Neptune vous seront favorables. Ce qui vous attend, ce ne sera pas un moment de chance pure, mais une journée d’aisance et de facilité pécuniaire.

Santé

Vous souffrirez d’un sentiment de ras-le-bol et aurez envie de renouveau. C’est normal quand Uranus se manifeste. Mais évitez les coups d’éclat et les décisions radicales que vous pourriez regretter. Dans vos amours, vos amitiés ou votre travail, faites un vrai bilan, et ce qui doit rester s’imposera à vous avec évidence. Agissant ainsi, vous trouverez les meilleure solutions à vos problèmes et en même temps préserverez votre vitalité et votre bonne humeur.

Travail

Dans votre travail, vous devrez vous discipliner et prendre un certain recul de façon à préparer le terrain pour des développements futurs. Il faudra écarter tout ce qui peut vous distraire de vos tâches et vous concentrer sur des objectifs précis. Il y aura des efforts à faire, mais ils seront payants en fin de compte.

Citation

Le vrai se conclut souvent du faux (Pascal).

Famille/foyer

Mercure, qui favorise la vie au foyer lorsqu’il est bien aspecté, fera de cette journée un moment idéal pour effectuer des transformations dans votre maison. Toutefois, il faudra veiller à ne pas dépasser votre budget, et surtout à ne pas faire d’emprunt.

Vie sociale

Vous bénéficierez, grâce à la Lune en cet aspect, de beaucoup d’audace et d’allant. Ce sera le moment d’aller trouver vos amis les plus influents et d’obtenir leur concours afin de faire progresser vos projets.

Nombre chance

679

Clin d’oeil

Ne faites rien sans vous livrer d’abord à un minimum de réflexion.

CANCER

Amour

Vous devriez succomber aujourd’hui à un fameux coup de foudre. Vous aurez envie de cet homme (cette femme), et le reste ne comptera pas. Marié(e), pas marié(e) ? Peu importe, direz-vous ; vous ne chercherez même pas à le savoir ! En tout cas, cette passion volcanique n’aboutira vraisemblablement pas, mais vous mettra les sens à l’envers et illuminera agréablement vos nuits.

Argent

Méfiez-vous des opérations boursières ou immobilières aujourd’hui. N’allez pas non plus vous endetter pour mettre sur pied des projets qui ont peu de chance de voir le jour, tant ils manqueront de bases solides.

Santé

Physiquement, vous vous porterez aussi bien que possible : résistance nerveuse à souhait, bonne utilisation de l’énergie psychique, capacité de récupération rapide après l’effort soutenu. Si vous êtes en vacances, faites le plein de tonus et de vitalité pour les longs mois à venir. Evitez l’abus de soleil.

Travail

Votre vie professionnelle se déroulera sans anicroche, mais sans grand changement non plus. En revanche, vous fourmillerez de projets pour l’avenir, et trouverez sans doute des appuis qui vous permettront de bientôt les concrétiser. Mercure en aspect favorable réveillera votre ambition et vous aidera à faire les bons choix.

Citation

Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable : ce sont les injures du temps et les injustices des hommes (Chamfort).

Famille/foyer

Journée facile à vivre et sans histoire en famille. Vos enfants, notamment, seront en excellente forme, et vous n’aurez aucun souci à vous faire à leur sujet. Seul point un peu plus fragile : vos relations avec vos frères et soeurs. Cet aspect de la Lune pourra se traduire par une brouille avec l’un d’entre eux. Essayez de ne pas jeter de l’huile sur le feu.

Vie sociale

Influençant ensemble le secteur contacts, Jupiter et le Soleil vous promettent une vie sociale riche et animée, qui devrait élargir votre cercle amical et vous permettre de cultiver des relations professionnelles utiles.

Nombre chance

230

Clin d’oeil

Ne cherchez pas la petite bête ni ne coupez les cheveux en quatre.

LION

Amour

Avec Mercure sous la manche, vous parviendrez plus facilement à vous extérioriser, à exprimer ce que vous ressentez. Voilà un plus pour vos relations conjugales, car jusqu’ici votre réticence vous a fait du tort. Célibataire, voilà une journée qui s’annonce très prometteuse sur le plan conjugal. Sous la férule de Vénus, vous ne raterez pas une seule occasion de briller en société et de faire des conquêtes mignonnettes. Mais n’envisagez pas trop vite l’éventualité de vous mettre un anneau au doigt : « Mariage prompt, regrets longs » (proverbe russe).

Argent

Vos difficultés financières actuelles dureront encore quelque temps. Avec l’obstruction de Neptune, vous ne pourrez pas compter sur la solidarité familiale pour vous sortir de ce mauvais pas.

Santé

Excellent dynamisme. Votre résistance fond sera sans faille et, de plus, vous allez bénéficier du soutien de Mars. Ceux d’entre vous qui souffrent d’une maladie grave ou de maux chroniques vont voir leur état s’améliorer. Tous les traitements visant au rééquilibrage énergétique vous seront profitables.

Travail

Le bon aspect de Saturne réveillera votre curiosité d’esprit et votre besoin de connaissances. Ce sera une journée idéale pour reprendre des études, passer des examens, ou suivre un stage pour mettre à jour votre formation professionnelle.

Citation

On ne peut rien changer à son destin (Esope).

Famille/foyer

Vie familiale assez facile. Cet aspect de Neptune pourra simplement vous pousser à faire le point sur vos relations avec vos proches, à vous demander par exemple si vous remplissez bien votre rôle de parent, ou si vous êtes suffisamment présent auprès de vos parents, vos frères et soeurs.

Vie sociale

Sous l’aile de Mercure bien aspecté, vous aurez envie de rire et de vous amuser, et vous saurez prendre les choses avec bonne humeur et optimisme. Vous vous entourerez de gens gais, jeunes d’esprit ou sortant de l’ordinaire, qui vous apporteront mille occasions de vous divertir ou de découvrir des horizons nouveaux.

Nombre chance

209

Clin d’oeil

Gardez votre sang-froid en toutes circonstances.

VIERGE

Amour

Si vous êtes solitaire, Pluton en cet aspect risque d’empêcher une rencontre. Mais cela n’aura pas que du négatif : très spontanément, vous ferez le point sur vos désirs et verrez plus clairement quel type de relation vous souhaitez vivre. Si vous êtes marié et que votre couple est vraiment solide, il y aura de petites disputes, mais rien de grave. Enfin, pour les natifs mariés dont la vie de couple est problématique depuis un moment, il est fort probable que l’envie de rompre soit forte. Réfléchissez avant de prendre une décision irrévocable.

Argent

La chance va vous sourire. Vous pouvez espérer réaliser des opérations financières juteuses ou gagner à un jeu de hasard. Saturne en cet aspect vous donnera un sens de l’opportunité quasiment infaillible. Vous saurez donc saisir certaines affaires alléchantes et tirer la couverture à vous sans problème.

Santé

Essayez d’établir un judicieux équilibre entre votre travail et vos moments de détente, de façon à bien ménager vos forces pendant cette journée riche en événements importants et parfois éprouvants pour vos nerfs. Ne cherchez pas à précipiter les choses ; soyez patient.

Travail

Plus rigoureux et méthodique que d’habitude, vous serez en mesure d’atteindre quelques-uns des objectifs qui vous tiennent le plus à coeur. Vous travaillerez dur et obtiendrez la consécration de vos efforts.

Citation

Malheur à celui par qui le scandale arrive (Evangile).

Famille/foyer

Le bon influx de Saturne favorisera la vie familiale. Excellents rapports avec vos proches parents. Vous vous rendrez mutuellement de petits services, ce qui induira un climat chaleureux.

Vie sociale

Au lieu de garder pour vous toutes vos pensées idéalistes, discutez-en avec vos amis et essayez de les intéresser. Vous passerez en leur compagnie une soirée animée au cours de laquelle des vérités agréables vont jaillir.

Nombre chance

709

Clin d’oeil

Délaissez sans état d’âme les projets manifestement irréalisables.

BALANCE

Amour

Vous aurez beaucoup à faire tout au long de cette journée, mais cela ne vous empêchera pas de préserver des moments de liberté à consacrer à votre vie conjugale. Vénus décuplera votre pouvoir de séduction et votre envie d’aimer, et incitera votre conjoint à être à la hauteur de vos attentes. Célibataire, votre vie sentimentale devrait être exceptionnellement passionnante cette fois. Au programme : une rencontre très importante. Mais attention : vous devrez vous méfier de l’impact de la Lune mal placée dans votre Ciel, qui pourra vous rendre trop exigeant.

Argent

Vous prendrez vos dispositions pour gérer avec rigueur l’évolution de vos finances. Attention aux solutions apparemment faciles mais plus ou moins en marge de la légalité. Soyez très prudent dans vos relations avec le fisc, car il ne vous fera jamais de cadeau.

Santé

Les nombreux impacts célestes positifs qui touchent en ce moment votre signe natal auront entre autres pour conséquence de consolider votre résistance physique et votre équilibre psychique. C’est vrai, Mars pourra par moments vous valoir des pics de nervosité ou de courtes phases d’apathie ; mais tout de suite après le maître de l’énergie reprendra sa marche directe et sera bien aspecté. Résultat : un dynamisme à couper le souffle !

Travail

Vous aurez envie d’entreprendre une foule d’activités professionnelles différentes. Vous y parviendrez grâce à l’influence des astres bienveillants. Vous saurez vous organiser de façon rigoureuse. Et surtout, vous éviterez de tourner en rond et de perdre du temps inutilement. Voilà qui vous permettra de mener à bon port tout ce que vous avez commencé, au lieu de vous arrêter en chemin.

Citation

Le désordre dans la maison engendre le désordre dans les rapports familiaux (proverbe chinois).

Famille/foyer

Les relations avec la famille s’amélioreront lentement, mais vous serez encore trop exigeant pour régler vraiment la situation.

Vie sociale

Cette journée vous apportera d’appréciables avantages si vous faites preuve d’esprit d’initiative en mettant tout votre charme et vos atouts en jeu. N’hésitez pas à prendre de nombreux contacts : les sympathies et les appuis vous seront acquis sans peine.

Nombre chance

395

Clin d’oeil

Efforcez-vous de tenir les promesses que vous avez faites à vous-même.

SCORPION

Amour

L’ambiance astrale s’annonce très prometteuse sur le plan conjugal. La planète Vénus bien aspectée vous incitera à cueillir le jour et à savourer toutes les joies de l’existence en compagnie de l’être aimé. Les liens du coeur seront à la douceur, et l’amour vous offrira ses riches heures. Pour vous, célibataires, voici une journée placée sous le signe du plaisir. Vous n’aurez guère envie de vous fixer. Pourtant, Saturne sera là, ce qui pourrait vous amener à rencontrer celui qui vous donnera follement envie de vous marier dans les plus brefs délais !

Argent

Cet environnement astral vous incitera à équilibrer votre budget, voire, pour certains d’entre vous, à améliorer vos revenus. Si vous avez des économies à placer, prenez le temps d’étudier attentivement toutes les possibilités qui s’offrent à vous avant de vous décider, et même demandez conseil à un professionnel.

Santé

Saturne vous rappellera qu’il est indispensable à votre bon équilibre, tant psychique qu’organique, que vous meniez une vie calme et régulière. Mangez à des heures fixes et surtout couchez-vous de bonne heure. Ne négligez pas l’exercice.

Travail

Les astres vous seront globalement très favorables aujourd’hui sur le plan professionnel. Vous serez fort habile pour parvenir à vos fins. Vous ferez preuve de beaucoup de doigté pour obtenir tout ce que vous souhaitez, sans avoir donné l’impression d’exiger quoi que ce soit.

Citation

Celui qui se lève le matin pour chercher la sagesse, la trouve assise à sa porte (Livre de la Sagesse).

Famille/foyer

Compte tenu de cette ambiance astrale, le moment sera bien choisi pour faire la paix avec les membres de votre famille et en particulier avec vos frères, soeurs et cousins.

Vie sociale

Malgré l’impulsion de Mars en cette journée, gardez votre sang-froid dans vos rapports avec autrui afin d’éviter de vous créer des hostilités. Soyez avare de paroles et attentif aux propos des autres : « La nature nous a donné une langue et deux oreilles, afin que nous écoutions davantage et parlions moins » (Zénon d’Elée). Songez aussi à développer votre charme inné, qui vous sera extrêmement utile à plusieurs titres.

Nombre chance

419

Clin d’oeil

Efforcez-vous de bien distinguer l’essentiel de l’accessoire.

SAGITTAIRE

Amour

Les natifs du signe vivant en couple auront envie en cette journée d’une relation conjugale mieux approfondie que précédemment, ou se plairont à certaines remises en cause pour améliorer l’union existante. Chez les couples mariés depuis quelque temps, il s’agira de consolider les liens ou de les rénover. Célibataire, à en juger par l’environnement planétaire de cette journée, l’amour sera délicieux comme les plats qu’on a mijotés longtemps avec tendresse. Il est même probable que le coup de foudre ait lieu ce jour.

Argent

Attention à Neptune en cet aspect ! Soyez attentif : des erreurs dans vos comptes sont possibles. Essayez également de prévoir soigneusement vos dépenses à l’avance au lieu de traîner dans les magasins sans trop savoir ce que vous voulez. Vous aurez en effet tendance à faire de mauvais choix.

Santé

L’environnement astral vous incitera aujourd’hui à vous rendre compte, avec une acuité particulière, que votre organisme est un instrument indispensable à la réalisation de tous vos projets, qu’ils soient d’ordre amoureux, professionnel, financier ou personnel. Vous constaterez que « plus le corps est faible, plus il commande ; plus il est fort, plus il obéit » (J.-J. Rousseau). Puisque vous ne pouvez en aucun cas vous passer de votre corps, mieux vaudra en faire un allié qu’une charge, en lui donnant une santé robuste. Vous saurez maintenant ce qui vous reste à faire.

Travail

La Lune sera en bonne position dans votre Ciel aujourd’hui. Le moment sera donc bien choisi de prendre des initiatives et d’agir, mais toujours en douceur et sans réactions excessives. C’est en gardant une attitude mesurée et nuancée que vous éviterez les écueils.

Citation

L’ignorance vaut mieux qu’un savoir affecté (Boileau).

Famille/foyer

Dans votre vie familiale, paix et tendresse régneront. Si vous avez quelque chose sur le coeur, vous le direz nettement, ce qui pourrait déplaire, mais aura au moins l’avantage appréciable de clarifier la situation.

Vie sociale

Ambiance astrale détestable ! Des rencontres, vous en ferez beaucoup. Aucune pourtant ne vous apportera de grandes satisfactions. Les conversations risquent de tourner autour des banalités et pourront parfois dégénérer en méchant bavardage. Méfiez-vous !

Nombre chance

154

Clin d’oeil

Ne laissez pas les pensées négatives envahir votre esprit. Même si tout n’est pas parfait, votre situation est bien moins sombre que vous ne la représentez.

CAPRICORNE

Amour

La bonne entente se renforcera dans votre couple. Faites attention à ce que les problèmes de la vie quotidienne ainsi que vos soucis socioprofessionnels ne prennent pas le pas sur votre vie de couple. Sachez équilibrer les choses. Célibataire, vous devriez faire une rencontre marquante ce jour. Mais il n’est pas dit que cette rencontre devrait forcément conduire au mariage ou à une union stable. Profitez quand même de tout ce que vous trouverez de bon.

Argent

Avec l’appui du Soleil, votre équilibre budgétaire devrait être assez solide. Mais attention tout de même à Neptune mal aspecté, qui pourra vous brouiller les idées ou vous rendre trop confiant et trop optimiste. Si vous avez des décisions financières importantes à prendre, qu’ils s’agisse d’achats ou de placements, renseignez-vous avant de faire un choix, et méfiez-vous des rumeurs sans fondement.

Santé

Cette journée, parrainée par Mars en superbe aspect, vous communiquera un dynamisme et un enthousiasme extraordinaires. Vous aurez envie de sortir de la routine, d’aller à l’aventure, d’entreprendre des choses grandioses et démesurées. Tout cela pourra être excellent. Faites tout de même attention à ne pas dépenser votre énergie à tort et à travers.

Travail

Dans votre métier, tout ce qui sort de votre routine et de vos habitudes vous sera des plus favorables. La chance vous attendra au tournant le plus inattendu. Vos affaires prendront de l’expansion, et vous aurez la possibilité de prendre des contacts intéressants qui vous ouvriront des portes.

Citation

Les proverbes excitent l’homme à l’action (proverbe chinois).

Famille/foyer

Il vous sera malaisé d’oublier vos ennuis extérieurs une fois en famille, et vous aurez plutôt tendance à faire la tête. Cependant, Mars s’évertuera à vous arranger les choses et, au moment où vos proches s’y attendront le moins, vous redeviendrez chaleureux et gai.

Vie sociale

Vous chercherez à avoir la paix avant tout, ce qui suscitera chez vous un état de passivité qui peut nuire à vos intérêts ou tout simplement exaspérer ceux qui vivent dans votre intimité.

Nombre chance

595

Clin d’oeil

Au travail comme dans vos amours, ne tentez pas d’action d’éclat, mais faites un petit bilan personnel de temps à autre.

VERSEAU

Amour

Charmeur en diable, vous ne pourrez pas résister au plaisir de séduire. Votre partenaire risque de faire un beau scandale s’il a une fibre jalouse et est dépourvu de sens de l’humour. Célibataire, vous aimerez vous laisser porter par de doux rêves amoureux. Mais la réalité se chargera de vous ramener sur vos terres coutumières. Ne vous en désolez pas : si vous savez en profiter, la réalité recèle souvent des trésors que le rêve ne renferme pas.

Argent

Il faudra penser à maîtriser votre facture téléphonique. Vous étiez souvent trop bavard au téléphone, et cela a eu des incidences désagréables sur vos fins de mois ! Abandonnez votre mauvaise habitude de raconter votre vie au téléphone !

Santé

Les astres vous conseilleront de dormir selon vos besoins personnels, ni trop ni trop peu. En effet, la durée du sommeil varie d’un sujet à l’autre. Elle oscille généralement entre sept heures et neuf heures par nuit, avec une moyenne médicalement fixée à sept heures trente minutes. Mais cette moyenne, bien sûr, n’a rien d’une obligation.

Travail

Professionnellement, vous ne manquerez ni de courage, ni de punch, ni de responsabilités. Vous irez de l’avant, n’hésitant pas à prendre des risques pour régler des litiges ou une situation bloquée. Cependant, les affaires commerciales, elles, seront freinées pour des raisons indépendantes de votre volonté, et il ne servira à rien de vouloir forcer les choses, qui d’ailleurs trouveront bientôt des conclusions meilleures.

Citation

Vous pouvez arracher l’homme de son pays, mais vous ne pouvez pas arracher le pays du coeur de l’homme (John Dos Passos).

Famille/foyer

La vie au foyer sera agréable. Evitez d’être trop inquiet pour les vôtres. Ne jouez pas les papas (mamans) poules, surtout si les enfants ne sont plus domiciliés chez vous : laissez-les vivre leur vie comme il leur plaît ou comme ils peuvent.

Vie sociale

Pensez à entreprendre un ou deux hobbies passionnants, qui vous aideront dans l’avenir à lutter efficacement contre le cafard. L’astrologie s’avérera un bon sujet à explorer, ne serait-ce que pour le plaisir de découvrir les tendances de votre destin et de celui de vos proches.

Nombre chance

687

Clin d’oeil

Travailler d’arrache-pied, c’est bien. Mais un hobby qui vous plaît ou même la fainéantise ont leurs vertus : ils vous aident à préserver votre équilibre.

POISSONS

Amour

Très bonne entente en couple grâce à l’influx harmonieux de Vénus. Cette planète réveillera votre sensualité et vous aidera à établir un dialogue fructueux avec votre conjoint ou partenaire. Célibataire, Vénus, la déesse de l’amour, vous fera vivre dans un climat agréable. Plus sociable que d’habitude, vous aurez envie de sortir et pourrez donc saisir l’occasion de faire de nouvelles rencontres. Votre charme agira de manière efficace, et vous pourriez vous laisser séduire par quelqu’un. Attention simplement à ne pas vous faire des illusions.

Argent

Mercure influencera votre secteur argent. Mercure étant la planète de l’intelligence et de la négociation, il devrait vous aider à obtenir des avantages sur le plan financier, soit en réussissant à convaincre une personne compétente de vous accorder une prime quelconque, soit en obtenant de votre banquier des prêts à de meilleures conditions.

Santé

Sous l’influence bénéfique de Vénus, vous aborderez cette journée en bonne forme physique, avec beaucoup d’énergie et de ressort. Continuez à surveiller votre foie et votre tension. Tâchez d’éviter les excès, qui ne sont jamais bons.

Travail

L’influence de Mars bien aspecté augmentera l’habileté professionnelle et favorisera les initiatives heureuses en affaires. Votre jugement sain et votre sens pratique accru amélioreront nettement vos rapports avec vos supérieurs et vos collègues. Bonne influence pour les commerçants, les juristes et les professeurs. Possibilités pour bon nombre de natifs d’accéder à un poste plus en vue.

Citation

Tirez le rideau, la farce est jouée (Rabelais).

Famille/foyer

Vous vous sentirez désorienté et impuissant devant l’attitude de vos enfants, qui vous répondent soit par des cris, soit par des silences, soit par un comportement franchement agressif. Ne réagissez pas par la violence, cela ne mènerait à rien. Attendez que les choses se calment.

Vie sociale

Vos relations avec vos amis risquent d’être perturbées à cause de votre manque d’objectivité. Vous vous laisserez submerger par vos émotions, et vous ne parviendrez plus à faire la part des choses. Reprenez-vous au plus vite.

Nombre chance

250

Clin d’oeil

Ne vous plaignez pas trop vite de l’ingratitude d’un ami.

