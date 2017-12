Éphéméride du jour ….., 13 Décembre 1903 // Naissance de Carlos Montoya, guitariste de Flamenco et fondateur du Flamenco moderne

13 Décembre 1903 Naissance de Carlos Montoya, guitariste de Flamenco et fondateur du Flamenco moderne

À l’âge de deux ans, Carlos devint orphelin de son père. A huit ans, sa mère commença à lui donner des cours de guitare et comme elle s’est rendu compte du talent particulier de son fils, elle le mena prendre des cours avec le Maître Pepe El Bárbaro, qui continua à l’éduquer jusqu’à se rendre compte que l’élève avait dépassé le maître. En 1928, il connut la danseuse Antonia Mercé, dont le nom de scène était La Argentina, qui l’invita à rejoindre sa compagnie artistique. En 1933 il réalisa ses premières tournées en dehors du continent européen, aux États-Unis et en Orient avec la troupe de la Teresina. Au Japon, Montoya fut très bien reçu, jusqu’au point où on lui proposa un poste de professeur de guitare pour deux ans à l’Université de Tokyo. Malgré son refus, il autorisa l’Université à faire un film sur sa méthode de travail pour l’utiliser comme outil d’enseignement. Au moment où éclata la 2e guerre mondiale en 1939, il dut fixer sa résidence aux U.S.A. où il connut ses plus grands succès avec sa collaboration avec la danseuse américaine SallieMcLean qu’il épousa en 1940, elle lui permit d’obtenir la nationalité américaine.

Montoya est mort à l’âge de 89 ans à la suite d’une insuffisance cardiaque dans la petite ville de Wainscott, état de New York.

Discographie

1950 : SpanishGuitar Solos

1957 : Flamenco Guitar

1961 :Malaguena

1967 : The Artistry Of

1996 : Flamenco!

2004 : Guitar& Flamenco

————————————————————————————–

Aujourd’hui, 13 Décembre2017

347ème jour de l’année, 50ème semaine de l’année

18jours avant la fin de l’année

JOURNEE NATIONALE

Fête nationale : République de Malte

Fête de la Sainte-Lucie en Scandinavie

Fête de la 1re Rencontre pour les Raëliens

——————————————————————————————————————

UN FAIT A RETENIR

13 Décembre 1962 Lancement de relay1

Relay I est le premier satellite à capter les signaux téléphoniques, télévisuels et les « fax » et à les transmettre à d’autres endroits sur la Terre.

——————————————————————————————————————

HAITI

13 décembre

1956 Le chef de la police, le colonel Marcaise Prosper, essaya de prendre la tête de l’armée

Un proche du général Paul Eugène Magloire, le président qui avait remis sa démission la veille, le colonel échoua dans sa tentative et dut se réfugier dans une ambassade avant de s’envoler pour la Jamaïque qui l’accueillit en qualité de réfugié politique.

——————————————————————————————————————

La Pensée du Jour

«Si tu aimes la vie, ne prodigue pas le temps, car c’est l’étoffe dont la vie est faite.»

Benjamin Franklin

———————————————————————————————————————

PRENOM DU JOUR

Sainte Lucie

Sainte Lucie, morte pour sa foi à Syracuse après la dénonciation d’un soupirant éconduit. Saint Thomas d’Aquin la cite deux fois dans sa « Somme théologique ».

Les Lucie sont affectueuses et généreuses.

Leur couleur : l’orangé. Leur chiffre : le 5.

——————————————————————————————————————————

Aujourd’hui

Mercredi 13 Décembre 2017 Dernier croissant

Lundi 18 Décembre 2017 Nouvelle Lune

L’Ere des Sagittaire, Comprise entre le 23 Novembre et le 21 Décembre

———————————————————————————————————————

LE CULTUREL CHEZ NOUS

——————————————————————————————————————————-

MIZIK LAKAY

Fatima/Shishie «nwelpam »

Pour découvrir la musique de Fatima/Shishie «nwelpam »

cliquezsurle lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=P4pVnicZZ28

A moins de 12 jours de la Noel, les nouveautés musicales autour de cette grande fête rare se fait encore rare.

On revient alors avec ce morceau de Fatima et Shishie qui décrit leur programme.

—————————————————————

L’actualité du monde, dans le passé

13 décembre 2011 Fusillade à Liège : six morts et plus de 120 blessés

Un homme de 33 ans a tiré et lancé des grenades sur la foule sur la place la plus animée de Liège (sud-est de la Belgique), provoquant la mort de six personnes et en blessant plus d’une centaine avant de trouver la mort dans des circonstances encore floues.

Un bébé âgé de 17 mois, qui se trouvait entre la vie et la mort, est décédé a annoncé l’hôpital de Liège. Outre ce bébé, un jeune homme de 20 ans, deux adolescents âgés de 15 et 17 ans, et une femme âgée de 75 ans sont morts à la suite de la fusillade. Les autorités ont recensé au total 123 blessés, la plupart par des éclats de verre après la destruction des abribus.

Cette fusillade, qui a profondément choqué la Belgique, n’a apparemment aucun lien « avec le terrorisme », mais est « un acte isolé aux conséquences dramatiques », a déclaré la ministre belge de l’Intérieur, Jöelle Milquet. Le tireur Nordine Amrani était un Liégeois « bien connu des services de police », a indiqué le procureur du Roi, Danielle Reynders.

Cet homme, déjà condamné pour possession d’armes et pour des affaires de recel, de stupéfiants et de moeurs, avait été convoqué mardi « pour une audition dans un service de police ». Mais au lieu de s’y rendre, il a revêtu un treillis et s’est armé d’un fusil automatique léger, d’un revolver et de grenades avant de se rendre à la mi-journée sur la place Saint-Lambert, où est situé notamment le palais de justice, à proximité d’un marché de Noël très fréquenté.

13 décembre 2007 Décès – Philippe Clay, 80 ans

Philippe Clay, de son vrai nom Philippe Mathevet, est un chanteur et acteur français.

Philippe Clay appartenait au cercle très fermé des comédiens-interprètes de grand talent aux côtés de Serge Reggiani, Mouloudji ou Yves Montand. Son visage anguleux, son allure filiforme qui soulignait sa grande taille (1,90 m), sa façon d’arpenter la scène à grandes enjambées, son art du mime, sa voix puissante et gouailleuse et son sens du comique en faisaient un interprète hors pair.

Il est décédé d’une crise cardiaque.

13 décembre 2003 Saddam Hussein capturé

Après une traque de huit mois, Saddam Hussein est capturé dans la cave d’une ferme d’Ad-Daour, à 15 km au sud de Takrit, sa ville natale.

Le dictateur déchu est découvert dans un trou dissimulé par des briques et de la terre. Les soldats saisissent deux fusils-mitrailleurs AK-47, un revolver et 750 000 $ en coupures de 100 $.

13 décembre 2002 Au Québec, loi pour réduire la pauvreté de moitié d’ici 10 ans

Après cinq ans de revendication, 216 000 signatures, 167 mémoires et 17 jours de commission parlementaire, la loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale est adoptée à l’unanimité à l’Assemblée nationale du Québec.

Cette loi cadre, dont l’objectif est de réduire la pauvreté de moitié d’ici 10 ans, prévoit entre autres de fixer une prestation minimale pour tous ceux qui sont admissibles à l’aide sociale

Dix ans après sa mise en application, une question se pose toutefois : la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale a-t-elle permis de « guider le gouvernement et l’ensemble de la société québécoise vers la planification et la réalisation d’actions pour combattre la pauvreté, en prévenir les causes, en atténuer les effets sur les individus et les familles, contrer l’exclusion sociale et tendre vers un Québec sans pauvreté » comme le stipule son objectif?

13 décembre 2002 Le cardinal américain Bernard Law démissionne

Le cardinal américain Bernard Law démissionne de ses fonctions d’archevêque de Boston à la suite du scandale des prêtres pédophiles dans son archidiocèse, annonce le Vatican.

L’Église américaine est éclaboussée depuis le début de l’année par la révélation de nombreuses affaires de prêtres pédophiles, notamment dans l’archidiocèse de Boston, depuis le début de la crise, en janvier, plus de 220 membres du clergé américain (sur un effectif total de 46 075) ont démissionné ou ont été mis à pied.

13 décembre 2001 Oussama Ben Laden et les attaques du 11 septembre

Washington diffuse une cassette vidéo d’Oussama Ben Laden montrant que le prince saoudien a étroitement participé à la préparation des attaques suicides du 11 septembre contre les États-Unis.

13 décembre 1996 Kofi Annan secrétaire général des Nations Unies

Kofi Annan du Ghana est choisi pour succéder le 1er janvier 1997 à Boutros Boutros-Ghali au poste de secrétaire général des Nations Unies.

13 décembre 1993 Kim Campbell en manchette

Kim Campbell, originaire de Port Albernie en C.-B., fait l’histoire du pays pour la troisième fois dans une même année.

Après avoir été la première femme première ministre du Canada et avoir mené le Parti conservateur à sa pire défaite, elle devient son chef le plus éphémère. Elle remet sa démission après avoir été première ministre pendant un peu plus de 19 semaines; son mandat à la tête du PC aura duré six mois et une semaine.

13 décembre 1992 Décès – K.C. (Kenneth Colin) Irving, 93 ans

Il était un riche industriel du Nouveau-Brunswick, créateur d’un empire financier qui étend ses tentacules à tous les domaines de la vie économique des provinces maritimes.

K.C. Irving a construit la Irving Oil Refinery à Saint-Jean en 1960. Il avait fait bien du chemin depuis l’ouverture de sa première station d’essence à Bouctouche, sa ville natale, en 1924.

Il fit la une de tous les journaux canadiens en septembre 1970 quand la barge Irwing Whale coula au large des Îles-de-la-Madeleine. Le patriarche refusa toujours de reconnaître le danger de polution majeure que représentait ce naufrage dans les eaux internationales. Cette zone ne fut reconnue comme territoire canadien qu’en 1976.

13 décembre 1984 Naissance de l’Opération Nez rouge

Jean-Marie De Koninck est professeur et, dans ses loisirs, entraîneur de l’équipe de natation de l’Université Laval.

Un jour, à la fin de septembre 1984, au volant de sa voiture, il entend à la radio des statistiques effarantes sur les graves problèmes causés par la conduite avec les facultés affaiblies. On raconte, entre autres, que plus de 50 % des accidents mortels sur les routes sont causés par des automobilistes qui ont consommé de l’alcool.

Par la suite, il entend un tenancier de bar raconter que ses clients, à 3 heures du matin, ne veulent pas laisser leur voiture sur place et rentrer à la maison en taxi; non pas parce que c’est un service coûteux, mais plutôt parce que le bon Québécois aime bien avoir sa voiture à l’œil et l’utiliser en tout temps.

C’est alors que lui vient l’idée de mettre à contribution ses 25 nageurs et nageuses pour offrir aux automobilistes qui ont pris un verre de trop la possibilité d’aller les reconduire chez eux dans leur propre voiture. Avec la collaboration du Service de police de la Ville de Québec et de la station de radio CHRC, la première Opération Nez rouge se déroulait du 13 au 23 décembre 1984.

13 décembre 1958 Lancement d’une fusée américaine Jupiter, un singe à bord

en ce jour, le Jupiter AM-13 fut lancé de Cap Canaveral en Floride avec à son bord un singe écureuil d’Amérique du Sud surnommé Gordo. Les données de télémétrie envoyées durant le vol démontrèrent que le singe résista successivement à 10 g de poussée, 8 minutes d’apesanteur, puis à 40 g. (On considère généralement qu’une accélération supérieure à 10g, pendant une période prolongée, est incompatible avec la conscience chez l’humain.)

Pas certain qu’il ait survécu à 40 g prolongés. Il est rentré dans l’atmosphére à 10 000 km/h (4½ km/s). Malheureusement le parachute de l’ogive ne fonctionna pas et Gordo ne survécut pas au vol. L’ogive coula à 1 302 milles nautiques (2 411 km) au large de Cap Canaveral et ne fut pas retrouvée.

13 décembre 1951 Naissance – Anne-Marie Alonzo

Anne-Marie Alonzo est une poètesse, écrivaine, éditrice, critique d’art et journaliste québécoise née à Alexandrie en Égypte. Elle a vécu au Québec de 1963 jusqu’à sa mort.

13 décembre 1944 Décès – Lupe Vélez, 36 ans

Lupe Vélez se suicide. Elle était la star la plus sexy de Hollywood.

Le nom de Lupe Vélez est tombé dans l’oubli. C’est injuste, car elle savait tout faire, jouer la comédie, chanter, danser… Surtout, c’était la star la plus chaude de Hollywood. En comparaison, Marilyn possède la libido d’une guimauve. Dans la provocation, c’est une Madonna puissance dix!

Cette comédienne mexicaine a fréquenté tous les mâles de Hollywood. Tous, sans exception : Charlie Chaplin, Johnny Weissmuller (auquel elle a été mariée), Clark Gable, Gary Cooper, Douglas Fairbanks père et fils, Errol Flynn, John Gilbert, Erich Maria Remarque, Arturo de Córdova, Jack Dempsey, Tom Mix et même Mickey Mouse.

13 décembre 1939 La Bataille du Rio de la Plata

Cette bataille fut la première bataille navale d’importance de la deuxième guerre mondiale.

Elle prend place à l’embouchure du Rio de la Plata, en Amérique du Sud. Elle met en cause le cuirassé allemand Admiral Graf Spee qui fait la pluie et le beau temps en Atlantique et qui s’attaque aux navires marchands transportant des vivres et du matériel de guerre aux Alliés : il coule neuf bâtiments.

En ce jour, trois navires britanniques, le HMS Exeter, l’Ajax et l’Achilles le prennent en chasse. On lui accorde trois jours pour réparer et quitter le port. Pensant que des forces supérieures lui coupent la retraite, il se saborde le 17 décembre 1939 à l’embouchure du Rio de la Plata. Le capitaine Langsdorff (en mortaise avec ses hommes dans la première photo) se suicidera trois jours plus tard dans sa chambre d’hôtel. Ces événements mirent Hitler dans une rage folle, fustigeant la marine et les traitant de lâches.

13 décembre 1939 La première Lincoln Continental sort des chaînes de montage

C’est en 1940 que la production se fera à plus grande échelle.

Prière de noter que les marques Lincoln et Cadillac ont été fondées par le même homme, Henry Martyn Leland (16 février 1843 – 26 mars 1932). La première a été vendue à Ford, la deuxième à GM.

13 décembre 1938 Construction du camp de concentration de Neuengamme

Le camp de concentration de Neuengamme, situé à 20 km à l’est du centre de la ville de Hambourg, était, pendant la deuxième guerre mondiale, le camp de concentration central avec plus de 80 camps extérieurs du nord de l’Allemagne.

Il devint indépendant du camp de Sachsenhausen en 1940. Son but était l’exploitation des détenus dans la briqueterie appartenant à la SS. Cependant, l’économie de guerre prit le pas sur cette activité à partir de 1942/43. Au cours de la guerre, la Gestapo y expédia plusieurs dizaines de milliers de déportés venant de tous les pays d’Europe, dont 9 % d’Allemands.

Environ 55 000 des 106 000 détenus moururent des sevices infligés par les gardiens SS, des conditions meurtrières de vie et de travail, et de l’enfer de l’évacuation.

13 décembre 1913 Ouverture de la première phase de l’autoroute Lincoln Highway

La première portion de la Lincoln Highway est ouverte à la circulation entre Jersey City et Newark. Il s’agit de la première phase d’une autoroute qui reliera l’océan Atlantique au Pacifique.

À ne pas confondre avec la route 66. La Lincoln Highway allait de New York à San Francisco. La route 66, inaugurée le 11 novembre 1926 (et abandonnée le 27 juin 1985) reliait Chicago à Los Angeles et passait plus au sud.

13 décembre 1913 Naissance – Lucio Agostin, chef d’orchestre

Chef d’orchestre, arrangeur et compositeur d’origine italienne, Lucio Agostini a été naturalisé Canadien en 1926.

Il a composé la musique de quelque 150 courts métrages, dont celle des séries Canada at War et The World in Action pour l’ONF. Après un séjour d’un an à Hollywood, il a été chef d’orchestre et arrangeur pendant 20 ans à l’émission Front Page Challenge à la CBC. Il a réalisé de nombreux arrangements pour Alys Robi. Le comédien Denis Bernard a joué son personnage dans le film Ma Vie en Cinémascope. Il est l’auteur de plusieurs œuvres, dont trois comédies musicales.

13 décembre 1909 Corruption municipale au Québec

Le juge Lawrence John Cannon, président de la Commission royale d’enquête, dépose son rapport sur la corruption au sein des municipalités. Le juge blâme huit échevins ainsi que de nombreux fonctionnaires et ex-fonctionnaires municipaux du Québec.

13 décembre 1899 Décès – Lucius O’Brien, peintre, 67 ans

Lucius Richard O’Brien, artiste peintre, est né à Shanty Bay dans le Haut-Canada (Ontario).

Il étudie l’art auprès de John G. Howard à l’Upper Canada College à Toronto. Bien qu’il fasse preuve d’un talent artistique dans sa jeunesse, il travaille comme ingénieur civil à Toronto jusque vers 1872.

Par la suite, en tant qu’artiste professionnel, il est considéré comme le paysagiste le plus compétent du pays, tant dans ses huiles que dans ses aquarelles. O’Brien peint beaucoup en Ontario, au Québec, à l’île Grand Manan, le long de la côte Atlantique, puis, grâce à l’aide financière du Canadien Pacifique, dans les Rocheuses et le long du Pacifique.

13 décembre 1898 Premier train de passagers à passer sur le pont Victoria reconstruit

Le tube fut déposé et remplacé par un tablier à poutres en treillis, créant ainsi le Victoria Jubilee Bridge, qui permet encore aujourd’hui la circulation à la fois ferroviaire et routière.

Les piles furent très peu modifiées. Lors de ces travaux, les poutres furent construites autour du tube, puis on procéda au démontage de celui-ci. Ainsi, la circulation ne fut pas interrompue.

13 décembre 1871 Naissance – Emily Carr, peintre canadienne

Emily Carr est née à Victoria (Colombie-Britannique) et est décédée à deux coins de rue à peine de la maison où elle est née.

Elle a vécu la plus grande partie de sa vie à Victoria, où elle a peint des paysages et des totems d’Autochtones qu’elle a vus lors de ses voyages dans toute la Colombie-Britannique. Pendant son adolescence, elle a décidé de devenir peintre et a suivi des cours d’art en Angleterre et en France. Au cours des premières années de sa vie d’adulte, elle a tenté de vivre de son art en enseignant et en peignant à Vancouver et à Victoria.

Entre 1912 et 1928, Emily a renoncé à sa carrière d’artiste pour vivre dans une maison qu’elle a construite sur la terre de son père à Victoria. En 1927, elle a été invitée à participer à un vernissage d’œuvres d’artistes de la côte Ouest au Musée des beaux-arts d’Ottawa. Pendant sa visite à Ottawa, Emily a rencontré les artistes du Groupe des Sept (dont elle n’a jamais fait partie mais auquel elle est souvent associée).

Elle a été fortement impressionnée et influencée par ces rencontres et a commencé à peindre de nouveau. Ses meilleures œuvres ont été réalisées pendant cette période, soit entre 1928 et sa mort.

13 décembre 1816 Naissance – Ernst Werner von Siemens

Ernst Werner von Siemens, né à Lenthe, près de Hanovre et décédé à Berlin, est un inventeur et industriel allemand.

En 1879, lors de l’exposition industrielle de Berlin, Siemens & Halske met en service un petit train pour les visiteurs qui est tracté par la « première locomotive (électrique) digne de ce nom » dont le moteur est alimenté en énergie par une installation fixe.

13 décembre 1669 La tragédie Britannicus de Racine est créée à l’hôtel de Bourgogne à Paris

Britannicus est la deuxième grande tragédie de Racine. Pour la première fois, l’auteur prend son sujet dans l’histoire romaine.

L’empereur Claude a eu un fils, Britannicus, avant d’épouser Agrippine et d’adopter Néron, fils qu’Agrippine a eu d’un précédent mariage. Néron a succédé à Claude. Il gouverne l’Empire avec sagesse au moment où débute la tragédie. Racine raconte l’instant précis où la vraie nature de Néron se révèle : sa passion subite pour Junie, fiancée de Britannicus, le pousse à se libérer de la domination d’Agrippine et à assassiner son frère adoptif.

Britannicus est une tragédie en cinq actes (comportant respectivement 4, 8, 9, 4 et 8 scènes) et en vers (1 768 alexandrins) de Jean Racine, présentée pour la première fois en ce jour à l’Hôtel de Bourgogne. L’épître dédicatoire est adressée au duc de Chevreuse.

13 décembre 1642 Abel Tasman découvre la Nouvelle-Zélande

Le 13 août 1642 Tasman reçoit ses instructions : il doit trouver ce mystérieux continent austral, que l’on suppose riche, et que, depuis des siècles, convoitent les explorateurs.

Cette terre inconnue (mais déjà nommée), Terra australia incognita, était censée se trouver au milieu du Pacifique. Tasman avait pour mission de prendre possession de tout continent et de toute île découverte au cours de son voyage et d’y débarquer « au nom de Sa Grandeur le Gouverneur Général des Provinces Unies ».

En ce jour, la côte de Nouvelle-Zélande est en vue et Tasman parle dans son journal d’un groot hooch verheven landt (un grand pays, tout en hauteur). Le 18 décembre, au coucher du soleil, les Hollandais jettent l’ancre au large des côtes de Taitapu Bay. Sur la plage, des lumières surgissent. Ils sont attaqués par les Maoris. Abel Tasman lève l’ancre et longe la côte dans l’espoir d’accoster ailleurs mais en vain. Il revint à Batavia (Jakarta) le 14 juin 1643.

Un nouveau voyage fut prévu pour octobre 1643, mais il fallut l’annuler à cause de la reprise des hostilités avec les Portugais. Tasman mourut en 1659 sans avoir foulé le sol de la Nouvelle-Zélande. Il a tout de même laissé sa marque dans la région : l’île de la Tasmanie (sud-est de l’Australie), qu’il découvrit le 24 novembre 1642, est nommée en son nom.

13 décembre 1577 Francis Drake part en voyage – Début du tour du monde britannique

Francis Drake, soutenu par la reine Elizabeth l d’Angleterre, part pour concurrencer l’Espagne, trouver une route vers l’Inde mais aussi et surtout faire le tour du monde.

Il part donc de Plymouth en Angleterre avec cinq navires : le Pélican qu’il gouverne et le Marigold, le Elizabeth, le Swan et le Christopher. Il traverse l’Atlantique et il doit abandonner deux navires sur la côte américaine, endommagés par des tempêtes. Puis il s’aventure dans le détroit de Magellan, une entreprise qui est toujours fort périlleuse.

Quelques semaines plus tard, il naviguera sur le Pacifique mais il perd un bateau dans une tempête et le quatrième retourne en Angleterre. C’est donc avec un seul bateau qu’il poursuit sa route. Il reviendra à son point de départ, trois ans plus tard, le 26 septembre 1580. Les cinq navires comptaient un équipage total de 164 hommes. Seuls 60 pourront se targuer d’avoir fait le tour du monde.

13 décembre 1545 Début du concile de Trente

Finalement, après d’incessantes difficultés, en ce jour, le Concile de Trente tint sa première session. En sept sessions, la dernière ayant eu lieu le 13 mars 1547, les pères se dressèrent avec vigueur face aux questions les plus importantes de la foi et de la discipline.

Le concile de Trente est le 19e concile œcuménique reconnu par l’Église catholique romaine. Il est convoqué par le pape Paul III en 1542, en réponse aux demandes formulées par Martin Luther dans le cadre de la Réforme protestante. Il se déroule en 18 ans, sur 25 sessions, quatre pontificats et trois villes.

Contre les thèses protestantes, il définit l’autorité de la Bible, le péché originel et la justification et confirme les sept sacrements, le culte des saints et des reliques ainsi que le dogme de la transsubstantiation. Sur le plan disciplinaire, il crée les séminaires diocésains, destinés à former les prêtres. Trente est l’un des conciles les plus importants de l’histoire du catholicisme; il est le plus abondamment cité par le concile Vatican II.

13 décembre 1466 Décès – Donatello, 80 ans

Donato di Niccolò di Betto Bardi, dit Donatello, est un sculpteur italien.

Adolescent, il entra dans l’atelier de Lorenzo Ghiberti, où il fit connaissance de Brunelleschi. Les deux amis collaborèrent souvent, Donatello tirant parti des innovations architecturales de l’autre, comme la découverte de la perspective. Avec ce dernier, il se rendit à Rome étudier les modèles antiques. Très rapidement, Donatello acquit une grande notoriété et obtint plusieurs commandes pour la décoration du Dôme de Florence. En 1428, il ouvrit un grand atelier à Florence.

Quand il mourut, Florence lui fit des funérailles en grande pompe qui seront égalées seulement par celles de Michel-Ange.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Sources: 366jours.free.fr / sudouest.fr / lessignets.fr / fr.news.yahoo.com / alterpresse.org / haiti-reference.com/haitilibre.com/isere-annuaire.com / http://fr.wikipedia.org / http://www.haiticulture.ch / http://www.ephemeride.com / http://www.magicmaman.com/prenom/,adelphe,2006200,10968.asp /