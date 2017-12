Les titres de l’actualité du mardi 12 décembre 2017 sur RADIO VISION 2000

L’ex-ministre de la Justice, Camille Junior Edouard a finalement été entendu, ce mardi, par le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince pour des faits de détournement de biens publics, menaces de morts avec ordre et conditions et blanchiment des avoirs.

Maitre Clamé Ocnam Daméus a fait patienter l’ex-garde des sceaux de la république pendant environ 4 heures d’horloge. Il informe que le mandat d’amener émis contre ce dernier ne tient plus debout mais la mesure d’interdiction de départ est toujours de mise. Une nouvelle audition est prévue le 10 Janvier prochain.

A sa sortie, Maitre Camille Junior n’a fait aucune déclaration à la presse. L’un de ses avocats, Me Napoléon Lauture a dit qu’il s’agissait d’une nécessité.

Des responsables d’organismes de défense de droits humains disent n’avoir aucune objection concernant la décision de l’Exécutif de gracier des prisonniers à l’occasion des fêtes de fin d’année. Cependant ils mettent en garde contre toute idée que des criminels soient libérés demandant à ce que la liste des éventuels bénéficiaires soit soumise aux défenseurs des droits humains.

A rappeler qu’en 2014, l’ex-président Michel Martelly avait accordé grâce pleine et entière à 340 prisonniers dont des criminels notoires et des prisonniers non encore jugés. L’un d’entre eux, Jerry Bien-aimé, avait été condamné à perpétuité et était en cavale au moment où cette faveur lui a été accordée.

L’Exécutif et le Sénat se sont pratiquement entendus pour que les élections pour le renouvellement du tiers du Sénat et de la chambre des Députés se tiennent fin 2019, révèle le président du Grand Corps. Youri Latortue informe que deux représentants de ces structures œuvrent, en ce sens, actuellement au peaufinage de l’accord.

Une soixantaine de chefs d’Etat et de gouvernement ont pris part, ce mardi, à l’Ouest de Paris, au sommet sur le climat. Dans son intervention, le président Haitien, Jovenel Moise a mis l’accent sur la nécessité pour les pays de la Caraïbe de travailler sur un plan commun de lutte contre les catastrophes naturelles et plaidé pour une couverture d’Assurance efficace pour tous les pays de la région.

Les habitants de la plaine du cul-de-sac lancent un cri d’alarme à l’endroit des autorités face à la pénurie d’eau à laquelle fait face la zone. Ce qui les empêche de cultiver leurs terres. Cette situation est due aux graves dommages causés au niveau du barrage de la rivière grise, lors du passage de l’OURAGAN Matthew en Octobre 2016.