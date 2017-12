Moïse participe au sommet One planet

Source LLM / radio Métropole Haïti

Le chef de l’état haïtien, Jovenel Moïse, participe demain 12 décembre 2017 au Sommet One planet à Paris, France.

« One Planet Summit » s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord de Paris et s’attache aux questions de financement des actions climat et à l’alignement des flux financiers qui permettront d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris aussi bien en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre que de protection des populations face aux conséquences du dérèglement climatique.

Des centaines de représentants d’Etats participeront à ce sommet réalisé à l’initiative de la France, des Nations unies et de la Banque mondiale, deux ans après la signature de l’Accord de Paris.

Le débats se porteront essentiellement sur la mobilisation