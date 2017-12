Haïti – Actualité : Zapping…

Arrestation de 4 bandits à Péguy-ville :

Quatre présumés bandits ont été appréhendés à Péguy-ville, à la suite d’une opération réalisée par des agents de la Police Nationale d’Haïti affectés au commissariat de Pétion-ville. Selon le Commissaire principal Jean Gospel Monélus, ces individus étaient activement recherchés pour leur implication présumée dans des actes de banditisme, de vol à main armée, de braquage et d’association de malfaiteurs. Deux armes à feu de calibre 9 millimètres et deux motocyclettes appartenant aux inculpés ont été saisies.

Le Canada aux côtés des femmes haïtiennes :

Le Canada continue d’appuyer Haïti dans l’élimination de la violence contre les femmes et les filles à travers le perfectionnement de la Police Nationale d’Haïti (PNH) et la formation des commissaires et inspecteurs via le projet de Formation Initiale et de Perfectionnement des Cadres de la PNH (FIPCA-PNH). À l’Académie Nationale de Police (ANP), l’Ambassadeur du Canada André Frenette a pris part à une activité de réflexion sur les enjeux de la violence basée sur le genre en présence de cadres de l’Académie, des représentants du Gouvernement, des membres du projet FIPCA-PNH, des instructeurs et étudiants commissaires. Les intervenants ont pu présenter et répondre aux questions sur les moyens dont dispose la PNH pour adresser et traiter les plaintes et les situations liées à la violence faite aux femmes et aux filles.

Le DG de la PNH à New-York :

Michel-Ange Gedeon le Directeur Général de la Police Nationale d’Haïti (PNH), participe au Gala de la « Haitian American Law Enforcement Fraternal Organization » (HALEFO) à New York

« Fiscalité et Pauvreté » :

Vendredi, l'Unité d'Observation de la Pauvreté et de l'Exclusion sociale (UOPES) du Ministère de la Planification a organisé un atelier d'échanges sur le thème « Fiscalité et Pauvreté » avec comme intervenant