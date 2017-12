Culture : La 5e Edition de la Foire internationale du livre d’Haïti, du 15 au 17 décembre 2017

P-au-P, 11 déc. 2017 [AlterPresse] — La 5e Edition de la Foire internationale du livre d’Haïti (Filha) se tient, du vendredi 15 au dimanche 17 décembre 2017, au Palais municipal de Delmas, apprend l’agence en ligne AlterPresse.

Cette année, l’écrivain et professeur de littérature, Lyonel Trouillot est l’invité d’honneur à la Filha qui se déroule autour du thème : « Objektif zòt : une littérature du solidaire ».

Né à Port-au-Prince le 31 décembre 1956, Trouillot, actuellement membre du Collectif de la revue des Cahiers du Vendredi et co-directeur de la collection du même nom, a collaboré à différents journaux et revues d’Haïti et de la diaspora dans lesquels il a publié de nombreux poèmes et textes critiques.

