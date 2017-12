Haïti-Culture : De nombreuses personnalités saluent l’engagement et le talent du chanteur Manno Charlemagne disparu

P-au-P., 10 déc. 2017 [AlterPresse] — L’engagement et le talent du célèbre chanteur, auteur, guitariste et compositeur Emmanuel (Manno) Charlemagne sont mis en exergue à la suite du décès de l’artiste, tôt ce dimanche 10 décembre à Miami à l’âge de 69 ans, relève AlterPresse.

Les réseaux sociaux ont été inondés de messages provenant de personnalités diverses et de fans du chanteur et ancien maire, qui luttait depuis plusieurs mois contre un cancer du poumon et qui a été hospitalisé au centre Mont Sinaï de Miami Beach.

Le président Jovenel Moïse déclare sur son compte Twitter que la mort de Manno Charlemagne « constitue une grande perte pour le pays », qu’il aimait « avec passion ».

Le départ pour l’Orient éternel du chanteur engagé Manno Charlemagne constitue une grande perte pour le pays et pour le secteur culturel en particulier. Mes sympathies à la famille et aux proches de ce patriote qui aimait son pays avec passion. Haïti lui est reconnaissante. — Président Jovenel Moïse (@moisejovenel) December 10, 2017

La primature salue le « grand talent » de l’auteur, compositeur, interprète, qui chantait « des vérités crues et des réalités de chez nous ».

Manno CHARLEMAGNE est un Artiste-Chanteur de grand talent qui, par son style très dégagé de troubadour, a certainement marqué, pendant quarante ans, l’art de chanter des vérités crues et des réalités de chez nous. #Haïti — Primature Haïti (@PrimatureHT) December 10, 2017

Le minsitre de la culture, Limond Toussaint, exprime………………...lire la suite sur alterpresse.org