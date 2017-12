Haïti – Actualité : Zapping…

Source HL/ HaïtiLibre

Gary Bodeau déplore la décision de Trump :

Gary Bodeau, le Député de Delmas, Questeur de la Chambre basse et Président du bloc majoritaire réagissant à la décision de Trump de reconnaitre Jérusalem comme la capitale d’Israël a déclaré « Je déplore la décision de Donald Trump sur Jérusalem, la création de deux États, Palestine et Israël s’avère nécessaire pour la réconciliation des deux peuples qui sont condamnés à vivre ensemble dans la Paix et la sérénité. »

RAPPEL : Cartes de crédit

Suite à la décision la Banque de la République d’Haïti (BRH), depuis le 1er décembre 2017 en Haïti, toutes les transactions effectuées à partir de cartes de crédit émises en Haïti, doivent être libellées en Gourdes.

« La situation sécuritaire est meilleure qu’avant » dixit le PM :

